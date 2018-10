La animación extremeña sobre Buñuel y Las Hurdes triunfa en Los Ángeles José María Fernández de Vega, productor de 'Buñuel en el laberinto de las tortugas'. / HOY La cinta española 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', del director Salvador Simó, triunfó en el festival Animation is Film EFE Miércoles, 24 octubre 2018, 17:43

La cinta española 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', del director Salvador Simó, triunfó en el festival Animation is Film de Los Ángeles (EE.UU.) al llevarse el Premio Especial del Jurado, ha informado este martes la organización en un comunicado.

El jurado presidido por Peter Debruge destacó la «innovadora» manera que utiliza esta película para abordar el tema central de su narración, que gira en torno al genio del cine Luis Buñuel.

Basada en la novela gráfica homónima de Fermín Solís, esta sobria y emotiva cinta retrata a un joven Buñuel que, tras sus cintas surrealistas, se trasladó desde París a una pobrísima zona de Extremadura para rodar el duro documental 'Las Hurdes' (1933).

«Lo que más me cautivó fue ver el conflicto en el que ese momento estaba Buñuel», dijo Simó a Efe durante Animation is Film, evento en el que se celebró el estreno mundial de este filme.

«Porque, claro, todos conocemos las películas que hizo después de 'Las Hurdes' y también lo que hizo antes, 'Un chien andalou' (1929) y 'L'age d'or' (1930), muy influenciadas por Dalí. 'Las Hurdes' fue un poco el punto de inflexión y es lo que me atrajo: ver el conflicto de un artista (...). Nosotros decimos siempre que en la comarca de Las Hurdes entra Luis y sale Buñuel», afirmó.

El famoso Teatro Chino, situado en el Paseo de la Fama de Los Ángeles (EE.UU.), acogió el pasado fin de semana la segunda edición de Animation is Film, un festival promovido por la influyente distribuidora de animación GKIDS y que explora las películas animadas más allá del cine comercial y taquillero.

Además de 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', Animation is Film contó con otras películas con sabor latino como 'Pachamama', 'Another Day of Life' y 'Tito e os pássaros'.

El palmarés del certamen lo encabezó el largometraje 'Funan', dirigido por Denis Do, que se hizo con el Gran Premio del certamen y con el Premio del Público.