Ángela y Juanjo, padres de acogida: «Lo que hacemos no es ninguna obra de caridad»

Ángela Santos Sánchez y Juan José Marín Díaz, de 56 años ambos, son una de las 40 familias de acogida que hay en estos momentos ... en Extremadura. Ella no trabaja en la actualidad y él lo hace en una planta fotovoltaica. Tienen tres hijas biológicas, aunque solo la pequeña de 16 años vive ahora con ellos, y son también ya padres de otros siete menores. «Porque a todos y cada uno de ellos, según van llegando a casa, los sientes como hijos tuyos», resume Ángela.

Fue su hija mediana, que ha estudiado Medicina, la que les habló del acogimiento familiar. «Nos informamos y nos animamos; entonces, era 2019, preguntamos qué tipo de familia de acogida era la que más falta hacía y nos dijeron que de urgencia –también las hay de acogimiento temporal y permanente– y fue lo que elegimos». O, lo que es lo mismo, una familia dispuesta a acoger a un pequeño en su casa a cualquier hora de cualquier día del año.

En plena pandemia llegó a casa de Ángela y Juanjo su primer hijo de acogida. «Siempre tuve ganas de ver la aurora boreal; ese día, cuando Clara (nombre falso), con 16 días de vida, llegó a nuestra casa y vi sus ojos, sentí un escalofrío y tuve claro que ya no tenía necesidad alguna de ver la aurora boreal», relata esta madre.

Ese escalofrío lo ha continuado sintiendo después con cada uno de sus hijos de acogida. Clara estuvo nueve meses con esta familia de Zafra y a los pocos días de que se fuera con sus abuelos, llegó Lucía, también nombre falso. «Tenía 40 días y permaneció con nosotros siete meses, hasta que fue adoptada».

Después Ángela y Juanjo han acogido a otros cinco bebés más. «Entre unos y otros transcurren pocas horas como poco y pocos meses como mucho, porque hay necesidad de atender a estos bebés». Menores de pocos meses de vida que pasan en casa de esta familia de Zafra el tiempo necesario hasta que, en función de sus necesidades, se decide cuál es la mejor solución para ellos. «En unos casos el acogimiento temporal o permanente por una familia ajena o extensa y, en otros, la adopción», detalla Ángela.

Un libro de vida

«Lo que está claro es que esa solución llega por parte del tremendo equipo de profesionales que forman parte de esta red de acogida, que siempre sitúan como objetivo prioritario el bienestar y la seguridad del menor», ahonda esta madre que mantiene el contacto con sus hijos de acogida, aunque haga tiempo que hayan abandonado su casa y pese a que por su corta edad apenas puedan tener recuerdos.

«Para ello, para que sean conscientes de esta parte de su vida que han compartido con nosotros, cuando se van de casa, se llevan un libro de vida, en el que hemos ido detallando su día a día». Con fotografías que muestran su primera sonrisa, su primera salida al campo, su juguete preferido...

Un libro de vida que Ángela y Juanjo van rellenado ahora cada día para que su séptimo hijo de acogida, el que ahora vive con ellos, se lleve cuando tenga que marcharse. «Entonces sé que, una vez más, me voy a quedar con el corazón roto, pero tiene que ser así; el día que no llore cuando mi niño se vaya, ya no seré madre».

Ángela y Juanjo tienen claro que «el acogimiento no es caridad; caridad es dar las monedas que te sobran» y que, por eso, aunque la Junta ha incrementado la ayuda por menor acogido a las familias, «esto no se puede hacer por dinero, esto es otra cosa», insisten. Y explica la madre: «Es abrir las puertas de tu casa, de tu familia, de tu corazón para dar todo el amor que un niño necesita».

Esta familia de Zafra anima a otras a sumarse al acogimiento. «Nosotros solo nos arrepentimos de no haberlo hecho antes; estos niños, nuestros hijos, porque los sientes tuyos igual que a tus hijos biológicos, nos dan mucho más que nosotros a ellos». Ángela concreta: «Me hacen sentir viva, no hay nada mejor que su sonrisa por la mañana».

Por eso no echa de menos su habitación de costura, la que convirtió hace ya casi cuatro años en la habitación para sus hijos de acogida. «La que han ocupado quienes son igualmente nuestros hijos, los que aunque sabes que se van a ir de casa en algún momento, nunca se van a ir de nuestro corazón».