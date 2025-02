Ángel y Paqui, el matrimonio que se enfrenta el 28-M

Ana B. Hernández Domingo, 16 de abril 2023, 07:30 | Actualizado 09:11h. Comenta Compartir

En casa de Paqui y Ángel se vivirá esta campaña electoral de una manera particular. A buen seguro, de una forma muy diferente a como este matrimonio ha venido celebrando las anteriores. Porque esta vez no solo no son aliados, sino que son competidores. En 2019 ambos fueron en la candidatura de Ciudadanos a la Alcaldía de Plasencia, ella como cabeza de cartel. Ahora, ninguno de los dos sigue en la formación naranja. Paqui concurrirá a las próximas elecciones municipales como número 2 de la lista de Levanta. Ángel, el número 3 por Vox.

Francisca García se estrenó como política en 2019 en el Ayuntamiento placentino. La formación sumó los votos precisos para contar con representación municipal. Consiguió un concejal y, por eso, ella ha sido la voz y el rostro de Cs en esta legislatura. Un trabajo en solitario y duro, como ha contado en más de una ocasión, porque lo ha tenido que compaginar con su actividad profesional.

Dentro del Consistorio no ha contado con ninguna ayuda, al carecer el grupo de personal de confianza. Y fuera, posiblemente el mayor apoyo ha sido su marido, Ángel Cruz. De hecho, por su mujer, se afilió a Cs en 2019.

La concejala ha venido manteniendo casi hasta comienzos de este año que no volvería a ser la candidata de Ciudadanos, que la experiencia le había resultado enriquecedora pero que no tenía intención de repetirla. En la ciudad se daba por hecho que abandonaba la actividad política.

No ha sido así. No volverá a ser la candidata de Cs, formación que hasta el momento no ha presentado lista a las elecciones municipales, pero Paqui quiere seguir en política.

El pasado 21 de marzo, Levanta, la nueva formación regionalista conformada por Extremeños, Extremadura Unida y Cacereños por Cáceres, anunciaba que Francisca García sería la número 2 de la candidatura de Levanta Plasencia, que encabeza el empresario local Nacho Serrano. «Es una opción muy seria y está encabezada por una persona que ofrece grandes garantías y que siempre se ha caracterizado por su constante lucha por los intereses de la ciudad», declaraba la edil, que no milita en Cs desde comienzos de este año aunque mantiene el acta de concejal porque el partido así se lo ha pedido, para explicar la decisión que había tomado.

Pero si Paqui sorprendía con el anuncio de su integración en la lista regionalista, el asombro mayúsculo lo ha protagonizado su marido Ángel Cruz esta semana. Su presencia en el primer acto público en la ciudad de la candidata de Vox, Purificación Martín, parecía confirmar lo que hasta el momento solo eran rumores. Con los que acabó directamente la cabeza de cartel de la formación: «Ángel va en el número 3».

«Paqui es de centro, pero yo siempre he sido de derecha; por eso, dejé Cs y a comienzos de 2022 me afilié a Vox, y desde entonces he venido trabajando en el partido», explica Ángel Cruz. En resumen, «que ella tiene sus ideas y yo las mías, y no hay problema alguno; eso sí, en campaña electoral, ella por su lado y yo por el mío», añade risueño.

El matrimonio encaja su competición en el 28-M más como una afinidad que como un elemento discordante. «Tenemos inquietudes, ambos, por trabajar en favor de esta ciudad; no nos gusta cómo está y queremos contribuir a cambiar la realidad de Plasencia», dice Ángel. «Pero cada uno lo tratará de hacer desde las ideas que defiende».

El voto de su hijo

«Porque defender ideas diferentes es posible aunque seamos matrimonio», deja claro Paqui. «Esto no nos ocasiona ningún conflicto; creo que donde hay cariño y se tiene claro que lo primero son las personas y que la política es un asunto secundario, no hay problema», argumenta.

La inquietud política, aunque sea desde posturas bien diferentes, es un punto de unión más en una pareja que inició su andadura en común cuando estudiaban la carrera. Ambos son ingenieros técnicos agrícolas. Ella de Almendralejo, él de Plasencia. Se casaron en 1996 y se establecieron definitivamente en la ciudad en 2006, «aunque Paqui siguió trabajando como funcionaria interina para la Junta de Castilla-La Mancha hasta 2012».

Hoy los dos comparten también actividad profesional. Están al frente de «una pequeña inmobiliaria» que Paqui compagina como celadora en el centro sociosanitario y Ángel, «con la finca con ganado que tenemos».

Con los amigos no hablan de política, con la familia cuando surge, «porque no hay problema, nos conocemos de sobra todos desde hace mucho tiempo», y en casa, hasta el momento, «hablamos poco o muy de vez en cuando». Tienen claro que no pedirán el voto ni a amigos ni a parientes, ni a los más lejanos ni a los más cercanos, «cada uno que vote lo que quiera», ni por supuesto a su hijo Juan, con edad de votar.

Paqui y Ángel no le pondrán en la difícil tesitura de elegir entre Levanta o Vox, entre respaldar a su madre o apoyar a su padre. «Él defiende sus ideas, tiene su propia ideología y, muy posiblemente, no nos vote a ninguno de los dos».

