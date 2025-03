Ángel Hernández: «Extremadura viene de la tierra»

Ángel Hernández García (Llerena, 1968) es licenciado en Historia Antigua y Medieval. En 1999, varios activistas culturales llerenenses crearon la Asociación Morrimer, que hoy coordinan ... Ángel y Pedro Martín. Recientemente, se ha podido ver en Canal Extremadura 'Hambre de tierra. La cuestión agraria en Extremadura', producido por los Morrimer, creadores de otros documentales fundamentales para entender la historia de Extremadura.

–¿Por qué Morrimer?

–Era muy americano, un poco raro, pero nos conocen como los Morrimer. Empezamos haciendo cortometrajes de humor gamberro con Paco Freire, Fernando Ramos, Antonio Navarro… Trabajos con pocos medios y mucha gente, pero muy divertidos. Hasta 2003, hicimos ocho cortos de humor como el del Capitán Abulaga, el primer superhéroe extremeño. Todos nuestros trabajos están colgados en Vimeo y Youtube y se pueden ver gratis. Acabamos organizando en 2002 el Certamen Internacional de Cortometrajes El Pecado.

–Un festival consolidado.

–Es el que más trabajos recibe de Extremadura, más de mil cortos de 60-70 países del mundo. Seguimos siendo una asociación, pero ya nos permitimos traer algún presentador con caché, a Rodrigo Sorogoyen, cuyo corto 'Madre' fue premiado en El Pecado antes que en los Goya, Javier Fesser, Antonio Dechent… Es un festival para el público de Llerena, que en las noches de verano llena los rincones maravillosos del pueblo para asistir a las proyecciones.

–Pero los Morrimer son reconocidos por sus documentales.

–Tras unos años con los cortos de humor, decidimos producir algo radicalmente diferente e hicimos 'La columna de los 8.000' (cuenta la huida de miles de extremeños republicanos desde la zona de Oliva y Jerez hacia La Serena y cómo fueron masacrados por las fuerzas golpistas a la altura de Fuente del Arco). Paul Preston nos invitó a Londres, donde se proyectó en el instituto Cervantes y en la London Schools of Economics. También en el Cine Doré (Filmoteca Nacional).

–Y ya no pararon.

–Vinieron después documentales sobre los refugiados de Barrancos, los juegos populares, los moriscos de Hornachos, los alumbrados y la Inquisición en Llerena, cuyo tribunal tenía jurisdicción sobre 500 pueblos y llegaba hasta Ciudad Rodrigo, la plaza Mayor de Llerena, Pedro Cieza de León y la Crónica del Perú, que se emitió en la televisión pública peruana y para el que conseguimos declaraciones de Mario Vargas Llosa. Lo entrevistamos en casa de Isabel Preysler. También sobre oficios de ayer: ladrilleros, tejeros, caleros y los esparteros, fundamentales en Campanario, un pueblo que se ha defendido con el pimentón, el queso, la matanza y el esparto, hasta que el plástico acabó con la industria espartera.

–Lo último ha sido 'Hambre de tierra'.

–Es un documental de 140 minutos. Es importante para saber quiénes somos y que venimos de la tierra. Cuenta la historia de Extremadura a través de la tierra, la miseria y el hambre. Ahora trabajamos en un documental sobre los represaliados de Malcocinado.

–¿El dinero?

–El único documental con un presupuesto decente fue el de Barrancos, que tuvo apoyos de la Junta y la Diputación de Badajoz. No somos empresa y no podemos acudir a subvenciones. El Pecado se hace con colaboraciones. También organizamos congresos como uno sobre los retos de Europa en el siglo XXI, que vinieron Ramón Tamames y Alfonso Guerra. No vivimos de esto. Yo soy conserje, Pedro es profesor. Tenemos un trabajo para llevar comida a casa y después nos dedicamos a lo que nos gusta.