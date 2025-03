Ángel Baladón: «Soy tan feliz despachando como cantando en la orquesta»

Ángel Baladón Gil reside en Villanueva del Fresno, el pueblo de su familia paterna, desde los 10 años, cuando se trasladó desde Badajoz. Su vida ... viene marcada por su trabajo en una pequeña tienda de alimentación y por su pasión, la música. Y es que este veinteañero es el cantante principal en la orquesta Magical Show.

Ángel sueña con ser solista en una banda de rock-pop, aunque no tiene prisa en alcanzar esa meta y lo que quiere en este momento es crecer profesionalmente junto a su orquesta, a la que no cambiaría por nada.

Cuando estudiaba Secundaria sufrió bullying, lo que le empujó a dejar los estudios y comenzar a trabajar. «Empecé repartiendo publicidad en Badajoz, seguí como camarero en un restaurante, he trabajado recogiendo fruta... he tenido muchos trabajos», asegura. Pero a pesar de ello, nunca perdió su vocación por la canción. «Mi madre dice que no hablaba bien y ya cantaba», asegura.

Fue en 2021 cuando empezó a trabajar de manera profesional en la música. «Entré a finales de ese año, desde el Festival de la Canción de Extremadura de Jerez de los Caballeros, allí me hicieron una prueba y me cogieron de entre cientos de aspirantes», recuerda.

Actualmente la orquesta, con la que recorre principalmente la región cada verano, la componen 12 personas: seis cantantes (cuatro chicas y dos chicos, siendo Ángel la voz masculina principal) y seis músicos. «Procedemos de pueblos tanto de Cáceres como de Badajoz. La agrupación se fundó en 2019 y esta será su tercera temporada».

En la orquesta ensaya de diciembre a febrero y comienzan las actuaciones en carnavales y la temporada llega hasta octubre. «En agosto y septiembre tenemos bolos casi todos los días», asevera.

INFANCIA «Mi madre dice que de pequeño no hablaba bien y ya cantaba» Ángel Baladón

EN VERANO «Puedo llegar a casa a las seis o las diez de la mañana, dormir algo y volver a salir a otro 'bolo'» Ángel Baladón

Ese trabajo lo compagina con su pequeña tienda de alimentación. Este pequeño comercio lo gestiona a medias con su madre y le encanta. «Siempre he querido tener un negocio y gracias a ella puedo compaginar los dos trabajos. De esta forma puedo invertir el dinero que gano con la música en hacer mi música. Soy tan feliz en la tienda como en la orquesta», asegura.

Y es que al entrar en la tienda de Ángel no solo compras, puedes tener la suerte de escucharle cantar.

Para las actuaciones se prepara también corriendo en la cinta y cantando a la vez, así aumenta la resistencia. «Y para la voz tomo té con miel», dice.

Lo más duro del trabajo en una orquesta son las horas muertas que pasan hasta que llegan al sitio en el que actúan. «Puedo regresar a casa a las seis o las diez de la mañana, dormir algo y volver a salir a otro 'bolo'. Si nos pilla la actuación demasiado lejos, entonces buscamos un hotel, pero lo normal es volver a descansar a casa».

La lucha de Ángel por su sueño le llevó a grabar un vídeo de una de sus canciones. «Cuatro meses antes de entrar en la orquesta preparé un vídeo con un productor musical, que me contactó porque había visto mis vídeos cantando en las redes sociales. Después conocí al compositor y productor musical cacereño Ismael Moya, quien ha compuesto temas para algunos de los artistas más destacados del panorama musical español. Me vio y me hizo un casting para entrar en una 'boyband': aunque no me cogió, para mí fue un honor. De hecho, me dijo que si algún día grababa un disco, él me lo producía», concluye.