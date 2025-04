Anécdotas fronterizas

Hace unos días, fui a Valencia de Alcántara a hablar de la frontera y, como siempre que voy por allí, lo mejor vino al final ... de la charla, cuando hubo un montón de intervenciones interesantes. En Valencia de Alcántara, lo importante no es escuchar al conferenciante, sino a los espectadores. Nunca olvidaré que hace años, tras uno de estos actos fronterizos, dos familias valencianas de toda la vida se enzarzaron en una divertida discusión sobre cuál de las dos sagas había sido más y mejor contrabandista.

Así que allí estábamos, en el magnífico auditorio habilitado en el castillo, y, tras la conferencia, comenzaba el turno de historias, anécdotas y sucedidos. Tomó la palabra un señor llamado Paco Sánchez, apodado 'Pimentero' porque su familia llegó a Valencia de Alcántara a finales del siglo XIX desde Santibáñez de Béjar trayendo pimentón para la matanza. Es curiosa la relación entre estas dos localidades a causa del pimentón y entre Valencia de Alcántara y Elche a causa de la emigración de cerca de 800 vecinos a la ciudad ilicitana para trabajar en la confección de calzado.

Recordaba el señor Sánchez cuando en la calle Fernando Fragoso y adyacentes abrían 120 comercios y negocios como la posada El Requeté o una armería que se conserva tal cual. Eran los tiempos dorados del contrabando: en la tienda de su madre, el 80% de los clientes eran contrabandistas, que se llevaban a Portugal botellas de brandy Fundador (a veces vendían mil botellas en un mes y llegaban al pueblo decenas de camiones de brandy al año), botas katiuskas y caramelos Viuda de Solano, uno de los productos más contrabandeados en la Raya, hasta el punto de que a la dueña de una tienda de Fuentes de Oñoro, que los vendía por toneladas, la casa Solano le regalaba un coche cada año.

Hijas de guardias civiles contaban que sus padres hacían la vista gorda con los contrabandistas. La madre del presentador del acto, el joven profesor de Derecho Gabriel Moreno, contaba que había nacido en las Casas de la Duda, ese caserío que nunca se ha sabido si es español o portugués, donde llegaron a vivir 30 niños. Y hablando de niños, contaba un caballero cómo a los portugueses les molesta mucho lo alto que hablamos los españoles y recordaba que, yendo a comer a un restaurante luso con sus hijas, estas hablaban en un tono normal, pero unos portugueses comentaron que los españoles eran molestos desde pequeñitos.

May nos contó cómo el grupo de coros y danzas que dirige ha recuperado bailes típicos portugueses, que no son difíciles, pero sí muy cansados, y descubrí que el Alcalde de Valencia de Alcántara es muy rayano: su padre tiene una taberna de toda la vida en As Casiñas donde siempre se ha bebido vino portugués. Otra curiosidad que se comentó es el misterio de las laderas de Marvão, donde canadienses han comprado todas las tierras, las han vallado y se sospecha que es para sembrar 'marihuana' legal.

Me reencontré con Pili, una valenciana a la que conocí cuando vivíamos los dos en Vilagarcía de Arousa, y con Conchi Viera, amiga de mi madre y luchadora por recuperar el cuerpo de su padre fusilado durante la guerra. Saludé a Ninfa Ávila, ¡qué nombre más bonito!, hermana de María Jesús Ávila, directora del museo Helga de Alvear, y la charla, o mejor, la pos charla fue inolvidable y emocionante.