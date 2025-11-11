HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así hemos narrado el sorteo de segunda fase de la Copa del Rey

Andy se acuerda de los sanitarios extremeños en 'El Hormiguero' y les manda un significativo mensaje

El que fuera integrante del dúo 'Andy y Lucas' ha recordado su paso por el Hospital de Mérida

Irene Toribio

Irene Toribio

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:45

Comenta

Hace unas semanas, Andy y Lucas se despedían de los escenarios tras más de dos décadas recorriendo juntos medio mundo, y lo hacían entre reproches. Una despedida de lo más amarga que llegaba después de que saliera a la luz su pelea después del concierto de Arroyo de San Serván (en Badajoz) y que ha dejado más de una pregunta en el aire. Dudas que resolvía anoche el propio Andy en su visita a 'El Hormiguero', donde hablaba abiertamente de lo ocurrido con su compañero.

Una pelea que aunque habían desmentido en varias ocasiones, terminaba de confirmar este lunes. «Nos dijimos de todo. Dicen, presuntamente, que me tiró una botella. Hubo objetos voladores identificados», recordó intentando poner una nota de humor.

Eso sí, reiteró que no hubo agresión física: «Acabé en el hospital, pero no fue porque él me agrediera, días antes me había hecho daño jugando al fútbol. Le vi venir hacia mí y en ese momento nos separaron y en ese encontronazo quise tirar para adelante y me acabé de romper», confesaba.

Andy manda un mensaje a los sanitarios del Hospital de Mérida

Su encontronazo con Lucas le llevaba directo al Hospital de Mérida para tratarse de su dolencia, y allí pasó varias horas que él mismo ha confesado fueron más fáciles gracias a los sanitarios extremeños. «Fueron cuatro o cinco horas haciendo amigos en el Hospital de Mérida, que por cierto les mando un beso porque se portaron fenomenal conmigo», decía entonces. Un significativo mensaje que ponía en valor la sanidad extremeña y a su personal, y es que aquellos trabajadores todavía ocupan un lugar especial en el recuerdo del artista.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Black Friday 2025: cuándo empiezan las ofertas en Zara, El Corte Inglés, Mango y otras tiendas
  2. 2 Una ciudad extremeña, la más rentable para comprar una casa en España
  3. 3

    Transportes desvía el tráfico de la carretera de Sevilla por obras hasta mediados de 2026
  4. 4 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  5. 5 El Gobierno vende un castillo en Toledo a un grupo empresarial que lo convertirá en un complejo de turismo rural
  6. 6 Empieza a normalizarse el reparto de paquetes en Badajoz: «El fin de semana hemos entregado 950 envíos»
  7. 7 El nuevo turrón de Mercadona del que todo el mundo habla y solo cuesta dos euros
  8. 8 Un encuentro «muy extremeño»: Soraya Arnelas y Bebe comparten cita en Badajoz
  9. 9

    Badajoz capta vuelos del Web Summit ante el atasco del aeropuerto de Lisboa
  10. 10

    Medio Ambiente aprueba la autovía A-81 entre Badajoz y Zafra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Andy se acuerda de los sanitarios extremeños en 'El Hormiguero' y les manda un significativo mensaje

Andy se acuerda de los sanitarios extremeños en &#039;El Hormiguero&#039; y les manda un significativo mensaje