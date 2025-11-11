Andy se acuerda de los sanitarios extremeños en 'El Hormiguero' y les manda un significativo mensaje El que fuera integrante del dúo 'Andy y Lucas' ha recordado su paso por el Hospital de Mérida

Irene Toribio Martes, 11 de noviembre 2025, 13:45

Hace unas semanas, Andy y Lucas se despedían de los escenarios tras más de dos décadas recorriendo juntos medio mundo, y lo hacían entre reproches. Una despedida de lo más amarga que llegaba después de que saliera a la luz su pelea después del concierto de Arroyo de San Serván (en Badajoz) y que ha dejado más de una pregunta en el aire. Dudas que resolvía anoche el propio Andy en su visita a 'El Hormiguero', donde hablaba abiertamente de lo ocurrido con su compañero.

Una pelea que aunque habían desmentido en varias ocasiones, terminaba de confirmar este lunes. «Nos dijimos de todo. Dicen, presuntamente, que me tiró una botella. Hubo objetos voladores identificados», recordó intentando poner una nota de humor.

Eso sí, reiteró que no hubo agresión física: «Acabé en el hospital, pero no fue porque él me agrediera, días antes me había hecho daño jugando al fútbol. Le vi venir hacia mí y en ese momento nos separaron y en ese encontronazo quise tirar para adelante y me acabé de romper», confesaba.

Andy manda un mensaje a los sanitarios del Hospital de Mérida

Su encontronazo con Lucas le llevaba directo al Hospital de Mérida para tratarse de su dolencia, y allí pasó varias horas que él mismo ha confesado fueron más fáciles gracias a los sanitarios extremeños. «Fueron cuatro o cinco horas haciendo amigos en el Hospital de Mérida, que por cierto les mando un beso porque se portaron fenomenal conmigo», decía entonces. Un significativo mensaje que ponía en valor la sanidad extremeña y a su personal, y es que aquellos trabajadores todavía ocupan un lugar especial en el recuerdo del artista.