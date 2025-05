«Cada día ando con más dificultad y ya son 10 meses esperando la operación»

A Ana María del Viejo Almirante le diagnosticaron estenosis lumbar. Es un estrechamiento del conducto vertebral. «Me fallan las piernas, me duele mucho la espalda ... y cada día ando con más dificultad. Tengo que usar hasta muletas», comenta a sus 59 años desde la localidad pacense de Puebla de la Calzada.

Según explica, en enero de 2020 le propusieron operarse y entró en la lista de espera de Traumatología del área de salud de Badajoz.

«Desde entonces he puesto dos reclamaciones, pero sigo esperando. Han pasado diez meses. No me dijeron el tiempo que iba a tardar, solo que me llamarían», explica.

También tiene apnea del sueño, un trastorno por el que la respiración se interrumpe y eso puede durar desde unos pocos segundos a minutos. Duerme conectada a una maquina para poder respirar bien por la noche. «Solo me dijeron que estuviera preparada por si me llamaban», recuerda.

Dice que a medida que pasa el tiempo cada vez está peor, «con más dolores y más dificultad para andar».

Esta mujer espera ser intervenida pronto y ya ha puesto una reclamación al SES

Esto ya se lo ha hecho saber al SES a través de una queja por escrito. Mediante una reclamación ha pedido al Servicio Extremeño de Salud que le adelanten la operación y, aunque no ha logrado su objetivo, sí ha recibido respuesta.

Fue a mediados de este año y le indicaron que desde el servicio de Traumatología han solicitado la citación para la consulta de preanestesia, que es el paso previo a la operación.

«Sería nuestro deseo poder intervenir a nuestros pacientes en plazos de tiempo más cortos, si bien no siempre es posible dada la presión asistencial y la necesidad de tratamiento quirúrgico más preferente de un gran número de pacientes con otro tipo de patología».

También le indicaron que están trabajando para mejorar la calidad y la demora en la atención que prestan a los usuarios.