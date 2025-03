El bus de Ancelotti

En el fuselaje de los aviones de Air Nostrum que vuelan entre Madrid y Badajoz, estaba escrito en letras grades: «Extremadura regala tiempo». Faltaba una ... segunda parte: «Pero Renfe y Aena nos lo quitan». Entre la niebla del aeropuerto de Badajoz y las averías y retrasos del tren, los extremeños nos hemos acostumbrado a preparar nuestros viajes con un plan B. Cogemos los billetes de tren no a la hora que nos conviene, sino a una hora que nos permita llegar con mucha antelación para enlazar en Madrid con los AVE a Barcelona, Galicia o Valencia. Y si tenemos una cita en la capital a mediodía, procuramos viajar el día anterior porque cualquiera se fía de que el Alvia que debería llegar a mediodía lo haga en hora. Además, entre Santa Eulalia y Carnaval, los vuelos y enlaces aéreos dependen de la niebla.

Hablamos del tren y del avión, pero si preferimos el coche, ya saben que la carretera que debería ser vertebral y fundamental, la Cáceres-Badajoz, la autovía pendiente y la vergüenza regional, está ahora destrozada y no es por un misil, sino por las lluvias. Pero aquí no hace falta que estalle una guerra para incomunicarnos. Con un aguacero basta para que no podamos viajar cómodamente y directamente de Cáceres a Badajoz durante semanas.

Pero algo ha cambiado en la sociedad extremeña en los últimos cinco años. En 2017, las huelgas de Renfe, información de portada en el resto de España, no eran noticia en Extremadura porque no le interesaban a nadie ya que casi nadie viajaba en tren. Las nieblas en el aeropuerto eran una mera anécdota y que el Real Madrid tuviera que venir en autobús a Cáceres tras cinco años sin viajar en autocar, no hubiera llamado la atención.

En 2023, todo lo que concierne a nuestros transportes públicos es noticia de portada. En eso al menos, ya somos normales. Que Aena no prevea mejoras en el sistema antinieblas del aeropuerto de Badajoz irrita a la opinión pública y que los trenes sufran un retraso indigna a la ciudadanía, hasta el punto de que la cuestión ha llegado a convertirse en neurosis: incidencias que en otras regiones no llamarían la atención, aquí se convierten en tema del día.

Luego está el mal fario. He volado desde Madrid con un retraso de hora y media porque al avión se le había roto el parabrisas, me han hecho cambiar del Alvia al Talgo en Cáceres porque el Alvia se había parado a la entrada de la estación y al Real Madrid, tras el pitorreo del viaje turístico que permitió a Ancelotti conocer Talavera, Navalmoral y Trujillo, se le averió a mitad de camino uno de los tres autobuses de la expedición, el que traía a los utilleros, periodistas y fotógrafos del club, con el regocijo de los profesionales locales de la imagen, que fueron contratados para inmortalizar la llegada de los jugadores.

Como estamos preocupados por lo grande y grave, nos olvidamos de lo menudo, pero que el aeropuerto de Badajoz no tenga un autobús directo, que lleve a los viajeros a la ciudad y a sus terminales de buses y trenes, es algo inaudito que no sucede ni en los aeropuertos más perdidos del tercer mundo.

Los extremeños seguimos siendo esas personas que van a Madrid a una reunión, acaba la jornada de trabajo a las seis de la tarde y, mientras todo el mundo sale corriendo a coger el AVE o el avión, nosotros nos vamos al hotel, nos duchamos y salimos a cenar, ver un espectáculo o dar un paseo porque no podemos regresar a casa hasta el día siguiente. ¡Alguna ventaja teníamos que disfrutar!

El transporte público va a ser uno de los grandes temas de este año electoral, pero los ciudadanos ya no creemos nada ni a nadie y es una pena.