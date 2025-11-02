HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

María Guardiola (PP) obtuvo 28 escaños en 2023 y ahora necesita alcanzar los 33 para que su plan tenga éxito. HOY

Los analistas creen que María Guardiola ha activado el botón electoral con todo a favor

Varios consultores políticos coinciden en que al candidato socialista le perjudicará su imputación, pero también indican que la presidenta de la Junta arriesga demasiado «y puede hacer el ridículo» si no logra la mayoría absoluta

J. López-Lago

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:51

Aún están los eslóganes por definir y falta conocer uno de los cuatro candidatos principales de la inminente contienda electoral en la región. Entre los ... consultores que se dedican a trazar estrategias cada vez que se convocan elecciones los hay que vaticinan un ascenso de Vox, otros creen que Unidas por Extremadura resistirá por lo que proyecta su candidata, alguno da especial relevancia a la fecha, un 21 de diciembre prenavideño, y otros no tanta. En lo que hay consenso es en que María Guardiola ha elegido un buen momento para ir a las urnas con un PSOE en horas bajas y un rival, Miguel Ángel Gallardo, que no pasa por su mejor momento político al estar imputado. También están de acuerdo en que las elecciones extremeñas medirán la temperatura política de todo el país de cara a las siguientes consultas, por eso los aparatos a nivel nacional se volcarán con sus candidatos en la región.

