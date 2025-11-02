Los analistas creen que María Guardiola ha activado el botón electoral con todo a favor

Aún están los eslóganes por definir y falta conocer uno de los cuatro candidatos principales de la inminente contienda electoral en la región. Entre los ... consultores que se dedican a trazar estrategias cada vez que se convocan elecciones los hay que vaticinan un ascenso de Vox, otros creen que Unidas por Extremadura resistirá por lo que proyecta su candidata, alguno da especial relevancia a la fecha, un 21 de diciembre prenavideño, y otros no tanta. En lo que hay consenso es en que María Guardiola ha elegido un buen momento para ir a las urnas con un PSOE en horas bajas y un rival, Miguel Ángel Gallardo, que no pasa por su mejor momento político al estar imputado. También están de acuerdo en que las elecciones extremeñas medirán la temperatura política de todo el país de cara a las siguientes consultas, por eso los aparatos a nivel nacional se volcarán con sus candidatos en la región.

Luis Arroyo es autor del libro 'El poder político en escena' y dirige la consultora Asesores de Comunicación Pública. Entre otros clientes, el PSOE lo ha contratado en distintas épocas y citas electorales en los últimos veinte años. Para él, «es muy evidente que el PP quiere pillar con el pie cambiado al Partido Socialista, con un candidato imputado y relativamente nuevo, así que puede sonar a Guardiola siguiendo el modelo de Ayuso, pero es que está fiándolo todo a la mayoría absoluta y esto es más arriesgado de lo que parece. Si no la consigue, habrá hecho el ridículo».

Por otro lado, que no se vote a los alcaldes el 21 de diciembre cree que favorece al PP. «El PSOE tiene mucho ayuntamiento en Extremadura y si el alcalde se la juega moviliza mucho más el electorado, así que en ausencia de candidatos locales el perjudicado es el único candidato socialista», analiza Arroyo.

Santiago Martínez-Vares tuteló la campaña a la candidata del PP en 2023. Ahora cree que «si en el PP le han dado al botón de elecciones es porque tienen los deberes hechos». También opina que le favorece que no haya que elegir alcaldes, donde el PSOE obtuvo el mejor resultado hace dos años y medio.

«La Guardiola del 23 –prosigue– es una candidata totalmente distinta a la actual. Ahora tiene una experiencia que no tenía entonces y parte desde el gobierno, que siempre da un punto de ventaja. Además, las circunstancias del adversario son enormemente complejas, malas desde cualquier punto de vista». Para Martínez-Vares, que dirige la consultora de comunicación política Rebellious Words, «un candidato imputado es un problema, mientras que Guardiola tiene un balance de gobierno que no es insatisfactorio, con notable y sin distraerse con otros ruidos».

Para Víctor Sánchez del Real un factor desconcertantes es ir a votar el 21 de diciembre. No pasa por alto que ese domingo más de media Extremadura respira el ambiente festivo prenavideño. Sánchez del Real se dedica a la consultoría política hace tres décadas con su empresa Elocuent y fue diputado nacional por Vox entre 2019 y 2023. Aunque abandonó la política activa la analiza a diario. En su opinión, «Guardiola ha ido a forzar el penalty de las elecciones porque maneja encuestas que le dan mayoría absoluta, pero yo no me las creo porque no tienen suficiente calado científico ni pueden ser válidas por la fecha en que se van a celebrar las elecciones», afirma.

Por su parte, Fran Carrillo ha diseñado varias campañas en España y el extranjero y dirige la consultoría La Fábrica de Discursos. También ha pasado por la política, en su caso con Ciudadanos como diputado en Andalucía y senador. Periodista, historiador y profesor de oratoria y comunicación en varios másters, Carrillo ve un paralelismo de Guardiola con Sánchez, pero apunta que ésta ha actuado con una «decencia» que no está exenta de «tacticismo y estrategia». Según razona Carrillo, «los dos perdieron sus elecciones, luego lograron apoyos, pero llevan tiempo sin presupuestos. A diferencia de Guardiola, Sánchez quiere agotar la legislatura. Pero en Extremadura el PP ve a un PSOE absolutamente descabezado con alguien imputado que puede acabar en prisión y la ciudadanía no es ajena a eso, por lo que ahora unas elecciones desgastarían más al PSOE que dentro de un año y los sondeos la avalan».

Sin embargo, a juicio de Sánchez del Real la convocatoria llegua pronto. «No es fácil de entender que Guardiola y su entorno tengan ganas de elecciones cuando tenían dos años de gobierno más prácticamente asegurados. Y si lo que quería era afianzar una mayoría absoluta, Guardiola podía haber aguantado un poco más a encontrarse con un Pedro Sánchez caído y decir 'me sumo a esa ola y no me juego nada'».

En este aspecto Luis Arroyo opina parecido. «Habría sido más inteligente seguir gobernando con apoyo puntual de Vox», declara a HOY.

«Tendrá que negociar otra vez»

En las elecciones de mayo de 2023 PP y PSOE empataron a 28 escaños. Vox obtuvo 5 y Unidas por Extremadura 4. Preguntado por esos sondeos que manejan en privado los partidos políticos, Fran Carrillo habla de un PP con cinco escaños más (33, que equivalen a la mayoría absoluta), PSOE entre 25 y 27, Vox disparado a entre 6 y 9 y Unidas por Extremadura «que prácticamente desaparecería».

Para Sánchez del Real, que no comparte que haya a día de hoy encuestas fiables, el desenlace va a ser muy parecido al de las elecciones de mayo de 2023, con un empate técnico, «por lo que Guardiola se va tener que terminar sentando a negociar otra vez con Vox, pero esta vez con todo el mundo más enfadado. Volver a la primavera del 2023 va a desgastar a Guardiola y eso puede ser un drama para el PP, ya que podía haber apostado a un superdomingo electoral contra Pedro Sánchez y ha preferido hacerlo a lonchitas. Pero es que en cada lonchita te enfrentas a toda la maquinaria del PSOE nacional y el potencial comunicativo del PSOE y sus terminales es brutal, eso no está desgastado. Habrá movilización no solo del PSOE regional sino nacional y es posible que el candidato aquí sea Pedro Sánchez a efectos comunicativos».

Sin embargo, para Martínez-Vares juega en contra que el PSOE, léase el Gobierno, no tiene prácticamente nada que ofrecer en Extremadura. «El Gobierno no tiene nada con lo que sacar pecho en Extremadura, no llega el AVE y sigue sin haber una autovía Cáceres-Badajoz, por lo que no tienes gran venta para el electorado».

En sentido contrario, el consultor Luis Arroyo, que cree que Guardiola está «jugando demasiado fuerte» apostando a la mayoría absoluta, señala que la candidata del PP tiene poco que 'vender' tras poco más de dos años gobernando. «Las expectativas son muy altas para una presidenta con un nivel de aprobación pasable, pero que ha generado cierta decepción porque no se ha operado ningún cambio en Extremadura desde que gobierna. Nadie la reconoce como la presidenta que hizo algo, no hay ningún hito a su nombre», analiza Arroyo, consultor político y autor del libro 'Frases como puños'.

Si el reto de Guardiola es mayúsculo, puede parecer que el de Gallardo sea muchísimo mayor, pero Luis Arroyo lo analiza así: «Es una persona cuyo liderazgo en el PSOE fue inicialmente cuestionado por las imputaciones, así que tiene mucho trabajo que hacer. Pero precisamente por eso también las expectativas con Gallardo son bajas y eso le beneficia a él».

Plantearlo como algo «épico»

Si Guardiola no sube cinco escaños de golpe y consigue 33 o más, el PP tendrá que negociar otra vez. Sobre ese pacto que tanto afectó a la imagen de Guardiola aquel mes de junio de 2023, Martínez -Vares lo ve claro. «Yo –dice– cerraría cuanto antes el tema de los pactos con Vox, no lo tendría abierto toda la campaña», recomienda Martínez-Vares. Además, «si fuera Guardiola hablaría de una campaña épica, histórica por ser la primera vez que votamos solo qué parlamento queremos (no hay elecciones municipales simultáneas) y haría campaña buscando el centro político y su institucionalidad, algo que ha marcado su etapa de gobierno». En cuanto a los adversarios en los extremos del arco ideológico –Unidas Podemos y Vox– el responsable de Rebellious Words, afirma que la ultraderecha no va a crecer más.

«En Extremadura –argumenta el asesor– Vox no cala más porque la inmigración no es un problema sino una necesidad y no hay problema de convivencia, así que esa gasolina que tiene Vox para cabalgar aquí no existe. Por otro lado, el campo de la ganadería Guardiola lo tapó muy bien con una persona (la consejera Mercedes Morán) con mucho respeto y valor dentro de ese mundo».

Por otro lado, prosigue el responsable de la campaña de Guardiola en 2023, «el PSOE está muy débil y no es lo mismo enfrentarte a Vara que a Gallardo. Pero es que a la izquierda Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) está fuerte, es una candidata solvente que en el peor momento de la izquierda ella aguantó y puede mejorar por el descontento de mujeres socialistas enfadadas con Koldo y Ábalos».

Movilización de la izquierda

Sobre el candidato socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, Sánchez del Real cree que su futuro paso por el banquillo debido no le va a pasar factura. «La imputación no ayuda. Pero el votante de izquierdas considera que el 'caso hermanísimo' es un ataque externo. Eso lo han gestionado muy bien. No hay socialistas que cambien su voto por lo del hermano en la Diputación de Badajoz. Además, la izquierda demuestra movilización enorme en muy corto plazo», analiza Sánchez del Real, que considera que ahora mismo el PSOE nacional a va a colaborar todo lo posible con Extremadura, donde además entre los simpatizantes hay «una cohesión simbólica espiritual por el fallecimiento de Vara».

Por su parte, Fran Carrillo admite que el PSOE tiene en Extremadura un suelo electoral muy alto, «pero aún así ese suelo es cada vez más bajo», vaticina una pérdida de electorado y predice que no podrá pactar a su izquierda. «Además–prosigue– el carisma de Ibarra y luego de Vara no lo tiene Gallardo, mientras que uno de los sitios con más arraigo del PSOE, que son las zonas rurales ahí Vox les está empezando a comer el terreno», analiza

Precisamente para este analista lo que ocurra con Vox el 21 de diciembre le parece muy interesante, ya que estas elecciones extremeñas van a dar muchas claves sobre las siguientes votaciones en 2026 en Castilla-León o Andalucía. «Extremadura va a hacer un dibujo del escenario nacional. Especialmente interesante es Andalucía con la número dos del gobierno (María Jesús Montero) de candidata. Pero sobre todo me interesa ver el resultado que va a sacar Vox en Extremadura porque un gran resultado de este partido puede contagiar, ya que si en Extremadura, donde no está creciendo mucho, saca buen resultado significa que fuera crecerá más», asegura Carrillo, ex de Ciudadanos.

Arroyo, director de la consultora Asesores de Comunicación Pública y buen conocedor del PSOE, opina que Guardiola y Feijóo se la juegan juntos. «Son las primeras elecciones de un ciclo y Guardiola buscando la mayoría absoluta está jugando muy fuerte. Aunque son convocatorias distintas (Castilla-León y Andalucía votan en 2026), Feijóo tiene un liderazgo un poco débil, así que si Guardiola no saca mayoría absoluta le va a afectar», advierte este estratega que no cree que haya elementos para analizar si comportamiento electoral un 21 de diciembre, con los escolares ya de vacaciones y un día antes del Sorteo de Navidad. «En principio iría menos gente a las urnas, pero esto es especular porque no lo sabemos».

En cuanto a la figura que proyecta Guardiola como candidata del PP, el director de Elocuent y profesor de comunicación en varias universidades privadas, Víctor Sánchez del Real, afirma que «ella se ve como figura nacional muy potente. Y hay un grado de imitación de Ayuso cuando hace declaraciones desalineadas con la cúpula nacional de su partido».

Así, de cara al próximo 21 de diciembre el pronóstico de Sánchez del Real es que subirá el PP y superará al PSOE, que no bajará tanto como el PP espera porque el PSOE vota en bloque. Y subirá Vox porque desaparecerá Unidas por Extremadura. Ese aumento de Vox, remacha, se va a ver confirmado también por la fecha de los comicios, «ya que hay muchos universitarios que estudian fuera de Extremadura y vuelven a su casa por vacaciones que se han politizado y en ese segmento de población esos son votos para la opción de Vox», afirma.