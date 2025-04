Los análisis del agua de Valencia del Ventoso señalan que «es apta para consumo humano», según Sanidad

El agua que se suministra a los hogares de Valencia del Ventoso «es apta para consumo humano» y, para «garantizar la salubridad», la Consejería ... de Sanidad mantiene un «control permanente» del agua, «analizándola en laboratorios acreditados». De esta forma, replica la Junta de Extremadura, en una nota, a las protestas de vecinos del municipio pacense para alertar de la «mala calidad» del agua y su cambio de color.

El Ejecutivo regional explica que «de forma reciente» ha tomado muestras ante notario en varios puntos de la localidad de forma duplicada: para el laboratorio acreditado y para el que lleva el control a los vecinos.

Tuberías de fibrocemento

«Los últimos resultados de este trabajo permiten concluir que no hay impedimentos para su consumo», insiste. No obstante, Sanidad «va a seguir realizando un control permanente y más intensivo de la calidad del agua para que no haya ningún riesgo para la población».

Sobre las tuberías de fibrocemento, la Junta entiende que, «si bien es recomendable cambiarlas de forma progresiva», debe hacerse «por la ineficiencia en la utilización del agua, no porque sean dañinas para la salud». «Solo habría hay que tener cuidado en el momento de cambiarlas por el polvo que desprende, que puede dañar los pulmones», explica.