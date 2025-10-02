Ana Isabel, Marta, María y Gema, cuatro extremeñas con cáncer de mama dan su testimonio en la Asamblea

R. H. Jueves, 2 de octubre 2025, 11:07 Comenta Compartir

Ana Isabel, Marta, María y Gema. Son cuatro pacientes de cáncer de mama en Extremadura que esta semana han compartido su testimonio en la Asamblea de Extremadura. La jornada 'Nos lo tomamos a pecho. Un momento para escuchar a las pacientes de cáncer de mama' sirvió para dar voz a estas mujeres, y dar a conocer cómo viven la enfermedad y todas las aristas en las que esta afecta a sus vidas. Explicaron de primera mano cómo ha sido cada uno de sus procesos, sus necesidades y cómo la Asociación Española Contra el Cáncer las ha acompañado en este camino. Al encuentro asistieron distintas autoridades, entre ellas la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta, Ara Sánchez, así como representantes de los distintos Grupos Parlamentarios.

Casi 800 casos nuevos al año

«Esta enfermedad no es solo un diagnóstico ni un tratamiento: es miedo, incertidumbre y un cambio profundo en la vida de cada paciente y de cada familia», ha explicado Miguel Ángel Mendiano, representante autonómico de AECC. En la región, el pasado año se diagnosticaron 796 nuevos casos de cáncer de mama, el tercer tumor más frecuente en número de casos y el segundo en tasa de incidencia.

Entre estas nuevas pacientes, 173 de ellas, el 21,7%, era menor de 50 años. El cáncer de mama es el tumor más común en la población general extremeña menor de esta edad. La Asociación Española Contra el Cáncer recuerda que, aunque gracias a la investigación la supervivencia media es de un 85%, es necesario hacer un llamamiento a toda la sociedad, desde la atención sanitaria hasta las instituciones públicas, para poder dar respuesta a las pacientes y supervivientes que conviven con las secuelas de la enfermedad. Miedo a la recaída y presionadas por la sociedad Las necesidades de las personas con cáncer de mama han ido evolucionando acorde a la evolución de la propia sociedad. Necesidades vinculadas al ámbito laboral, sexual o vivencial en su entorno han aparecido o han dejado de ser privadas.

Miedo a la recaída

Por ejemplo, según datos del Estudio del Observatorio del Cáncer de la Asociación, en la fase de supervivencia, en datos, casi el 65% tienen miedo con frecuencia a que el cáncer reaparezca, el 57% dice estar preocupadas por su aspecto físico debido al cáncer y sus tratamientos y el 36% dice tener mala calidad de vida. En cuanto a su salud sexual, el 46% de las supervivientes declara sentirse molesta por ser incapaces de mantener relaciones sexuales con la frecuencia deseada y el 55% continúa evitando la actividad sexual debido al impacto emocional, también por los efectos secundarios de los tratamientos, como la sequedad vaginal, el dolor durante las relaciones o los cambios hormonales. Además, 1 de cada 4 mujeres tiene o tuvo problemas económicos durante el proceso de la enfermedad, un aspecto que se agrava en las mujeres más jóvenes. En general, se sienten presionadas por los mensajes de autoexigencia de la sociedad. Sin embargo, también coinciden en que, en ocasiones, se sienten fortalecidas porque el cáncer les hace replantearse prioridades y, en muchos casos, descubrir una versión mejorada de sí mismas. «Me tomo a pecho que la vida nos obligara a pararnos en seco para recodarnos que lo prioritario es vivir», declaran en el vídeo de la campaña.

36.000 casos nuevos en Españo

Durante el año 2024 casi 36.000 personas fueron diagnosticadas en España con un cáncer de mama, un 1% son hombres. La Asociación Española contra el Cáncer atendió, en el mismo periodo, a un total de 23.357 personas afectadas por este tipo de tumor, de las cuales 20.080 eran pacientes y 3.285, familiares o personas cercanas. De las pacientes, el 64% estaba en tratamiento activo cuando recibió el apoyo de la Asociación.En el caso de Extremadura, el año pasado los profesionales de la Asociación Española contra el Cáncer atendieron a más de 1.000 pacientes de cáncer de mama. Entre las pacientes atendidas, un 67% recibió atención psicológica; un 39%, atención social y un 25% orientación médica y atención centrada en la salud y rehabilitación, como fisioterapia, nutrición o ejercicio físico oncológico. En Extremadura, la Asociación pone a disposición de las personas diagnosticadas con cáncer de mama, todos sus servicios. Hay que recordar que todos los servicios que ofrece la Asociación Española contra el Cáncer son gratuitos tanto para pacientes como familiares.

Se puede acceder a ellos a través del teléfono 900 100 036, que está disponible las 24h durante los 365 días del año y atendido por profesionales formados para dar respuesta a las necesidades de los pacientes con cáncer.

Campaña de la AECC 'El cáncer de mama, nos lo tomo a pecho'

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, la Asociación Española contra el Cáncer lanza este año su campaña bajo el lema 'Nos lo tomamos a pecho', una iniciativa que pone el foco en lo que realmente significa vivir con cáncer de mama más allá del diagnóstico y el tratamiento. La campaña ha sido cocreada y protagonizada por pacientes y supervivientes de cáncer de mama y su entorno más cercano.

La pieza principal de la campaña de este año es un vídeo en el que familiares y el entorno de las pacientes con cáncer se dirigen directamente a ellas para decirles que, aunque a veces no sepan cómo acompañarlas en la enfermedad, se toman muy en serio lo que ellas puedan sentir. «Me tomo a pecho la angustia, el estrés y la ansiedad que os acompañan. Perdonad cuando no sabemos qué deciros». «Me tomo a pecho que, a pesar del miedo que pasabas, muchas veces eras tú la que nos animabas a todos». «Me tomo a pecho tu dolor y tu derecho a sentirlo y a compartirlo. Te admiro por tu fortaleza y porque siempre eliges levantarte», son algunos de los testimonios.