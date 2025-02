AMUS estrena un módulo para terapias óseas y celulares

REDACCIÓN VILLAFRANCA DE LOS BARROS. Martes, 28 de marzo 2023, 07:32 Comenta Compartir

AMUS (Acción por el Mundo Salvaje) contará con un módulo de hospitalización para avanzar en terapias de injertos óseos y celulares en aves salvajes a través del convenio suscrito con la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta para el desarrollo del proyecto 'Injertos óseos en aves salvajes'.

El módulo de hospitalización en AMUS será inaugurado hoy martes a las 12.00 horas y, tras una visita por las nuevas instalaciones, se liberará un ejemplar de águila imperial recuperada en el hospital ubicado en Villafranca de los Barros que irá provista de un emisor GPS.

El convenio firmado entre la Direción General de Sostenibilidad de la Junta y AMUS es una «firme apuesta» por la innovación y el crecimiento científico que consolida las relaciones y la cooperación entre los dos centros de recuperación existentes en la comunidad y la propia Dirección General.

AMUS recuerda en una nota de prensa que su hospital comenzó a construirse a finales de 1995 y, en la actualidad, es un centro convertido en la última oportunidad para animales desahuciados o condenados a vivir siempre en cautividad.

Algunos de los casos clínicos en los que se han empleado técnicas novedosas y no utilizadas antes en estas especies son los injertos óseos aplicados en la resolución de fracturas que por técnicas convencionales no son viables. Las tipologías de estas fracturas suelen ser fracturas antiguas, donde el hueso ha quedado expuesto iniciándose un proceso de necrosis que hace inviable la resolución convencional de esta, y fracturas por disparo, donde la munición proyectada alberga tal energía que, al impactar con el hueso del ave, este estalla generando una fractura con gran cantidad de fragmentos cuya reconstrucción osteológica no es posible. En todos estos casos, la implantación de un injerto óseo supone una «segunda oportunidad» para el ejemplar y su posibilidad de reinserción «con éxito» al medio natural.

Numerosos ejemplares

En la actualidad son numerosos los ejemplares a los que se les ha realizado este procedimiento, que sigue evolucionando y mejorando, entre los que se encuentran ejemplares de quebrantahuesos, ratonero, búho real, águila calzada, buitre leonado o milano negro, entre otros.

Asimismo, algunos de ellos fueron equipados con emisores GPS y hoy en día siguen volando y realizando migraciones con normalidad entre Europa y África, destaca AMUS.