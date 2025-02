Amparo Benítez, desesperada por el acoso que sufre su hijo de 8 años en el colegio: «Necesito que le protejan»

«Estoy en un sinvivir continuo, lo que estoy pasando es un calvario y necesito que se proteja a mi hijo, su acosador ahora está ... en el mismo colegio», afirma Amparo Benítez Garnateo.

Esta vecina de Peraleda del Zaucejo es madre de un niño de 8 años matriculado en el colegio San Benito Abad de la localidad. «Su relación con el acosador, un niño de 11 años, viene de lejos», explica. Hace dos cursos, cuando ambos entonces coincidieron en el centro educativo, comenzaron los problemas. «Entonces eran insultos, empujones, le tiraba al suelo la cartera...».

Amparo comunicó la situación que padecía su hijo al director del colegio. «Intentó hablar con los padres del chico, pero ni acudían a las citas», cuenta. «El problema no fue a más porque a este menor le trasladaron a otro centro educativo de Cabeza del Buey».

Las agresiones a su hijo José no cesaron por completo pero fueron esporádicas desde entonces. «El chico venía los fines de semana al pueblo y si veía a mi hijo se metía con él; de nuevo insultos y empujones».

Pero la situación ha empeorado de forma notable, siempre según la versión de esta madre, desde el pasado verano. «Con las vacaciones estivales, tras la finalización del curso, todo se ha complicado mucho y ni mi hijo ni yo podemos seguir como estamos, porque es una pesadilla».

Asegura que ha intentado hablar sin éxito con los padres del menor y ha llamado a muchas puertas para solicitar ayuda. «He presentado dos denuncias y he llamado no sé cuantas veces a la Guardia Civil, que siempre se ha portado perfectamente pero que no puede actuar en este caso». Las denuncias han llegado a la Fiscalía de Menores, pero ello no ha conllevado que los insultos, empujones y agresiones desde el pasado verano hayan terminado.

«La respuesta que obtengo de la Fiscalía es que no se puede hacer nada, a pesar de las denuncias, a pesar de los partes de lesiones del centro de salud, porque se trata de un menor de 14 años y, por tanto, inimputable», lamenta Amparo Benítez. «Pero el chico sigue yendo a por mi hijo cuando le ve, le tira al suelo, le da puñetazos, le da patadas y los que le siguen ahora le hacen corrillo, se ríen y le animan a seguir», detalla su madre.

Reunión en el colegio

El inicio del nuevo curso escolar supuso de alguna manera un respiro para Amparo y su hijo José, porque los encuentros con su agresor dejaron de ser continuos. «La situación había llegado hasta tal punto que le ha pegado a la puerta de casa y delante de mí; al chico le daba igual, se reía porque sabe que yo no le puedo hacer nada».

Hace una semana todo cambió. «Al agresor de mi hijo le han expulsado del centro donde estaba y ahora está en el mismo colegio que José; estamos hablando de un niño que lleva una navaja, yo no sé qué puede hacer a mi hijo, lo que estamos viviendo es terrible».

Es el motivo, explica, por el que nada más tener conocimiento de que había vuelto al colegio, «me lo dijo mi hijo muerto de miedo, fui a ver al director para solicitarle que activara el protocolo contra el acoso escolar». Según la Consejería de Educación, «se abrió desde el primer momento». Según Amparo Benítez, «aún estoy esperando a que lo hagan». Dice que la respuesta que obtuvo de la dirección del colegio es que «estarían pendientes de mi hijo, observando, pero a mí eso ni me valió ni me vale». Este martes ha sido citada a una reunión en el San Benito Abad. «Y lo que espero es obtener un informe detallado con las medidas puestas en marcha para salvaguardar la integridad de mi hijo, cualquier otra cosa no la voy a aceptar».