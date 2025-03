Ampa Las Vaguadas: «Hacemos catas del menú de nuestros hijos para vigilar su alimentación»

La asociación de padres y madres del colegio público Las Vaguadas de Badajoz es una de las que se ha sumado a Ecocomedores Extremadura. «El ... curso pasado la comida del comedor no era apetecible ni adecuada, los niños salían descontentos y comenzamos a indagar cómo mejorar esta situación», explica Guadalupe Reveriego, presidenta del ampa.

A través de Freampa, contactaron con Ecocomedores «y comenzamos a dar los primeros pasos para involucrarnos en la alimentación escolar». El menú de los escolares de Las Vaguadas «ha mejorado con la nueva empresa, un catering de línea caliente como la anterior, que nos permite realizar catas de los alimentos que después comen nuestros hijos». El objetivo, resume la presidenta, «es hacer un seguimiento del menú escolar, porque para muchos menores es la comida principal del día y, aunque sobre el papel todo es bonito, preferimos comprobarlo». Porque, asegura Guadalupe Reveriego, «aún queda mucho por hacer, el pescado fresco prácticamente no existe».

Continuar mejorando el menú diario es el objetivo de un ampa y un colegio que quieren crear una comisión de comedores en el seno del consejo escolar «para garantizar la calidad de la alimentación de nuestros hijos».

La busca también el ampa del colegio San Martín de Garganta la Olla, en la comarca de La Vera. «No estamos contento con el catering de línea fría, no vemos que se trate de una alimentación correcta, no es equilibrada, creemos que es preciso que los menores tengan un menú elaborado a diario», afirma Marta López, presidenta del ampa.

«Los menús no están bien, hay semanas con tres días de legumbres y otras con ninguno, días en los que la comida es excesiva y otros escasa». Por eso, adelanta, «vamos a solicitar a la Junta modificar la fórmula, no queremos seguir así».

No se lo plantean por el momento en el colegio Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata, otro de los que tiene catering de línea fría en la región. «Hay familias que se quejan de que se trata de un menú escaso, pero las relacionadas con los alimentos propiamente dichos son pocas; de hecho, aunque no es comida casera, no creo que la calidad sea mala», afirma la directora del colegio, María Ángeles Valera. «La empresa cumple con las indicaciones de la Junta».