El amor en la era del wasap

En los tiempos en que teníamos novia, las 12 de la mañana era una hora crucial. Alrededor del mediodía, llegaba el cartero y con él, la posible carta de ella. Te ponías nervioso hasta que constatabas si había misiva de amor o no la había. Pero a partir de la una, si no llegaba carta, te tranquilizabas: ya no había posibilidad alguna de recibir nada, los nervios se atemperaban y pasabas el resto del día con cierta armonía.

En los tiempos del wasap, todo es distinto. ¿Se imaginan ustedes que, en su juventud enamorada, el cartero hubiera podido llegar a cualquiera de las 24 horas del día? Hubiera sido un sinvivir, una angustia, una intranquilidad a tiempo completo que hubiera acabado con nosotros. Pues eso es el wasap: zozobra.

Una carta podía llegar unos días tarde por cualquier motivo. El principal era que a nuestra novia no le apetecía escribirnos, pero no por eso dejaba de querernos. Sin embargo, a nosotros, un retraso de un par de días nos parecía una hecatombe y casi un certificado notarial de que todo se había acabado. Eso sí, cuando el cartero tocaba el pito y gritaba nuestro nombre unos días después, bajábamos pitando, nunca mejor dicho, para constatar que sí, que nos seguían queriendo y que estábamos hechos unos neuróticos insoportables.

Cuando Correos decidió quitarle el sonido al wasap de entonces es decir, cuando el cartero dejó de tocar el pito y gritar nuestro nombre para, simplemente, introducir cada carta en un buzón, se perdió mucho porque el silbato realizaba la misma labor que el sonido de palomitas de maíz del wasap: era escucharlo y disparársenos las endorfinas, la serotonina y todas las inas del mundo.

Dice la doctora María Rojas Estapé, hija del psiquiatra Rojas Marcos, que cada bip bip del móvil nos provoca un subidón parecido al de la cocaína o el sexo. María Rojas recomienda apagar el móvil porque la desconexión es muy saludable. ¿Pero cómo va a desconectar el móvil un hombre enamorado? En ese aparato cifra todas sus esperanzas e ilusiones, depende de él como del aire.

Los motivos que nos regala el wasap para alterarnos son variados. Primero el subidón de enviar el mensaje, después comprobar que ella lo ha leído. Si lo ha leído, subidón, si no lo ha leído, paciencia, pero como haya entrado en el wasap y no haya leído nuestro mensaje, entonces la tragedia se cierne sobre la relación porque ella pasa de nosotros: no es que no nos conteste, es que ni nos lee a pesar de que sabe que le hemos escrito.

Bien, supongamos que las dos vírgulas grises se han teñido de azul. O sea, nos ha leído ergo subidón al canto. Pero pasan los minutos y no nos ha escrito. De los nervios... Y pasan más minutos y ella ha entrado en el wasap, pero sigue sin respondernos, aunque seguro que sí ha respondido a otros. Bip, bip, bip... ¡Albricias!, ella ha respondido. Analicemos el mensaje. Uf, qué frío, dos banalidades mal escritas y abreviando. Lo dicho, pasa de nosotros, nos escribe por compromiso.

Interpretar el wasap es la primera tarea del enamorado. Y como nadie le ha enseñado que el wasapeo es un género muy complicado para la ironía y los sentimientos, pues nuestro galán se nos desmorona porque ella le ha mandado un simple emoticono de un tío desternillándose de risa, pero nada de corazoncitos ni besos. Y solo ha escrito: 'oki bsts', que a saber qué diablos significa. El resto, inquietud, celos y la firme decisión de acabar con esta relación que solo nos da disgustos.

Como ven, el amor en los tiempos del wasap es desquiciante. Mejor el cartero con pito. Y cuando la radicalidad nos diga que debemos desterrar el amor romántico porque es intrínsecamente malo, no nos aflijamos. Desterrémoslo y aprendamos algo de una vez: el problema no es el wasap ni el cartero, el problema es el amor. Un consejo: no se enamoren y si lo hacen porque no les queda más remedio, aténganse a las consecuencias y al wasap.