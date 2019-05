Querría escribir ese momento, en que apoya la mano sobre el lomo de la yegua mientras se inclina hacia delante, y huele su pelo. Quedarme ahí, ¿cómo hacerlo? Imaginar, no, sentir, que el cuerpo recuerde algo que le ocurrió. El viento frío, el lomo del animal es suave y está caliente. La sangre lo recorre. La palma se va abriendo lentamente y descansa. El pelo se agita bruscamente, desordenadamente, con ese viento. Golpea mi cara ¿Cómo es ese olor? Es olor a cereales, es olor a pan ácido, olor a quemado, pero no mucho. Y el movimiento al cabalgar, ¿cómo es? la parte de dentro de ambos muslos en tensión, los pies colgando, porque no hay estribos. Al trote. El pecho y los hombros balanceándose. El cuello hacia delante. Un resto de calor concentrado, de sudor, porque acabo de salir de la casa, donde estaba encendida la lumbre. Porque la ropa es pesada, de otro siglo. Es valiosa, y si nos manchamos con el barro, y si la desgarramos con los matorrales. El cielo es gris y el suelo gris. Y siempre hay viento. Dejamos al caballo abajo y subimos a pie hacia las rocas. Ella sabe el nombre de los pájaros a los que pertenece cada pluma, me las pasa por la cara mientras se ríe. Me da de comer la miga del pan blanco con los ojos cerrados. Y yo nunca he sentido el buen amor.

Otras veces, en el colegio, se queda parada en una esquina y mira a los demás. Es curioso que lo haga con tanta precisión, compasión, tan lentamente. Es una niña todavía. Una adulta escribe lo que no pudo la niña. Dice, por ejemplo, que María llevaba siempre pequeños regalos caros a la maestra de plástica: alicates para alambres, batitas de bebé bordadas a mano. Que la encontraron muerta en un auto, que existía la duda de si había muerto con un bebé adentro. De si se había suicidado o la mataron. Pablito, que su mamá había muerto y lo mandaron con su tía al campo, que le gustaba dormir en la parte de abajo del ropero con los zapatos viejos y las zapatillas llenas de barro. Los grandes decían que necesitaba sentir el olor de su familia.

Esa canción está siempre, por todas partes. No tiene hogar ni zapatos. No tiene madre, amigos, escuela, nombre, hombre, hijos ni amor. Tengo mi pelo, grita, mi cabeza, mi cerebro, mis orejas. Mis ojos, mi nariz, mi boca. Tengo mi lengua, mi barbilla, mi cuello y mis tetas. Mi espalda, mi sexo. Mis brazos, mis manos, mis dedos y mis piernas. Mis pies. Mi hígado, mi sangre

Cuando me ignoran es amor. Cuando me golpean es amor. Si me olvidan, o nunca me reponden, no dudo de que me aman. ¿Qué te parece? Tan corto y certero. Nina Simone, Gabriela Luzzi, Andrea Arnold; trozos de nosotros en sus manos generosas. Tenemos la vida. Y nadie nos la va a quitar. Yeah!