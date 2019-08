Cuando el sol quiere asomar -escribo frente a Levante- y algún que otro escandaloso pato ameriza en el lago del campo de golf que me rodea, empieza la jornada. Las gaviotas, enormes, pasean entre hoyo y hoyo envueltas en aparente dignidad y compiten con los golfistas más madrugadores.

Todos los días comienzan así y, salvo sorpresa, se desarrollan igual, cosa que a muchos les puede parecer aburrido, pero esta maravillosa rutina nos atrapó desde que vinimos por primera vez hace ya bastantes años. Entonces éramos dos, ahora cinco.

Mis tres hijos disfrutan cada vez más y desde que llegan comienzan su particular verano azul. Normalmente somos cálidamente acogidos porque alguien de los benditos recalcitrantes se nos ha adelantado. A cambio, tal vez, se marcharán antes y los despediremos con tristeza; al fin y al cabo, quiero creer que, tras estos días, todos nos llevamos algo de todos.

Con los años hemos ido creando un pequeño grupo, si no de intereses comunes, sí de inquietudes que se cimenta cada agosto

Los niños conforme cumplen años van haciendo pandilla. Todavía son pequeños para jurarse amor eterno por media hora o llevarse brutales desengaños de esos que les harán creer que la herida del corazón es irreparable y que jamás levantarán cabeza. Todo, espero, llegará.

Sucede que cuando llegas a un sitio y repites un año y otro, te encuentras las mismas caras, pero el pudor o la timidez te impiden llegar más lejos de un educado, aunque cálido, pero demasiado fugaz, saludo. En los más apocados, ni eso: un simple movimiento de cabeza acompañado de una sonrisa. Hasta que vienes con niños. Más directos y espontáneos, son la llave maestra que, cual caballo de Troya, nos han permitido acercarnos y conocer a gente encantadora de la que sólo nos hubiéramos llevado cada año, y ellos también, movimientos de cabeza y sonrisas.

Con o sin niños de por medio, con los años hemos ido creando un pequeño grupo, si no de intereses comunes, sí de inquietudes que se cimenta cada agosto con una memoria común que va creciendo y que nos hace desear con ilusión que llegue el próximo.

Si echas a alguien en falta no quieres saber por qué. Prefieres engañarte.

En una historia triste, 'El libro de los Baltimore', de Dicker y con una sugerente portada de Hopper, un casoplón de Gloucester, en Massachusetts, leí: «.en los Hamptons perdíamos la cuenta de la fecha y los días. Quizás fue eso lo que me engañó: aquella sensación de que todo duraría para siempre. De que duraríamos para siempre. Como si en ese lugar mágico. la gente pudiera zafarse del tiempo y sus estragos».

Pero no me engaño, médico y adelantadillo, las balas me silban cada vez más cerca, y, suficientemente lúcido para ser consciente de esto, me permito disfrutar cada día de lo que Dios me ha concedido y, con ilusión, empezar a contar cuánto queda para volver a compartir unos días con tan encantadores e interesantes amigos.

Nadie ni nada pueden en esos momentos evitar que crea que nuestro particular Hamptons durará, y nosotros con él, para siempre, aunque Dicker se empeñe en recordarnos lo contrario.