¿Amigos un peluquero y un calvo?

Me pidió amistad por Facebook un peluquero de Toledo y lo acepté. No suelo acoger peticiones de amistad de empresas ni de personas que, sospecho, quieren hacer publicidad. En el caso del peluquero, me pareció que simplemente especificaba su profesión como solemos hacer casi todos, así que me hice 'amigo' suyo. Pero me equivoqué, lo que realmente quería era publicitar su página y hacer alarde de su «trato personal y profesional» y su especialidad en el corte clásico de pelo. Además, la página contiene fotos de mozos pintureros de cabello abundante muy bien cortado, lavado y peinado.

Hasta aquí, todo correcto: en Facebook encuentras de todo y la página era elegante y bien concebida. El problema es otro, en concreto: ¿qué demonios hace un peluquero de Toledo pidiéndole amistad a un calvo de Cáceres? Que la peluquería esté en Toledo no impide que haga difusión de su negocio, al fin y al cabo, podría ir a pelarme un día que fuera a ver la impresionante Catedral toleadana, la que más me ha fascinado.

¿Por qué no va a hacerse amigo un peluquero de un calvo?, se preguntarán ustedes. Y tienen razón, pueden ser amigos para siempre, pero es que la finalidad de nuestra relación en una red social tenía un interés más comercial que sentimental. En fin, que no, que no se puede ser especialista en cortes de pelo, querer comunicar por Facebook esa destreza y escoger a un calvo como destinatario.

He cambiado esta primavera mi foto de Facebook. Ahora aparezco en el mercado de los martes de Plasencia, sentado en el puesto de miel de Tío Picho, haciéndole una entrevista para el HOY. Del pelo de Tío Picho no se pueden sacar conclusiones pues aparece en la foto tocado con su tradicional sombrerino, imagen de marca de la casa. Pero de mí no hay dudas: no tengo ni un pelo, calvo como una bombilla y sin asomo de milagro crecepelo.

Si el peluquero hubiera sido turco en lugar de toledano, la petición de amistad tendría un pase: podría ofrecerme un viaje a Estambul para hacerme un transplante exprés y devolverme a Cáceres con una tupida mata capilar. ¿Pero en Toledo?

A los 20 días, me amputaron un brazo, a los 20 años, estaba casi calvo y he procurado hacer de la necesidad virtud: gracias a lo del brazo, no pago impuesto de circulación y gracias a la calvicie, sobre todo a la moda de las cabezas-bombilla, parezco más joven: no se ven las canas orlando mi coronilla y fue rasurarme la cabeza y quitarme diez años de encima. Es verdad que cuando empecé a afeitarme cada mañana el cuero cabelludo, había gente que me preguntaba si era por gusto o por enfermedad. Pero cuando se puso de moda, quedó claro que era por gusto y ya nadie se aflige.

Otra ventaja de las carencias de brazo o pelo es que no te ponen motes crueles. «Ya tiene bastante el pobre con lo que tiene» (mejor con lo que no tiene), debe de pensar la gente, y no te motejan de manera sanguinaria en plan el Berraco, el Belloto, el Zajurda o el Zoquete, motes todos ellos populares en el pueblo de mi madre. El Calvo y basta. Lo de Calvo se sobrelleva, pero no creo que fuera capaz de salir a la calle si me apodaran la Peste, otro mote tradicional de Ceclavín.

Lo que no se sobrelleva ni se entiende es que un peluquero me pida desde Toledo que me guste su arte y su negocio.

Lo único que lamento de la calvicie es no poder entrar en las peluquerías modernas. Antes, iba a la de Abdón, en la avenida de Portugal de Cáceres, y era una maravilla porque don Abdón y su equipo no solo me pelaban, sino que me animaban a estudiar, a disfrutar, a vivir. Aquella peluquería era una escuela de valores tradicionales donde te cortaban el pelo como siempre se ha cortado: a tijera. Con el tiempo, se modernizó y también me ofrecían cortármelo a navaja.

Hoy, las peluquerías son escuelas de valores modernos donde te hacen unos cortes imposibles. Bueno, en realidad te hacen de todo: te masajean, te abrillantan, te tintan, te maquean, te dan de merendar y, además, te pelan. En cuanto a los valores modernos, la verdad, los desconozco. Como soy calvo.