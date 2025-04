Mi amigo el 'cartero'

Antes de la pandemia, teníamos los amigos del baloncesto, del fútbol, del teatro, del comercio local... Eran relaciones superficiales nacidas tras muchos años compartiendo vivencias ... en el pabellón de deportes, en el estadio, en el ambigú del teatro o en el mostrador de la tienda. Con la pandemia hemos restringido las salidas y nos relacionamos menos con esas compañías circunstanciales. La prudencia o el miedo han provocado que salgamos menos, nos aglomeremos poco y, en consecuencia, perdamos roce, confianza y cariño.

A veces nos encontramos por la calle con nuestros tenderos o con viejos compañeros de asiento y evocamos los tiempos idos, las hazañas colectivas vividas, los momentos inolvidables aplaudidos para concluir haciendo votos por que todo vuelva a ser como antes, podamos reanudar una relación rota y se repitan los consejos comerciales y los himnos colectivos ¿Cómo olvidar la satisfacción y la complicidad que nos embargaban tras un estreno, una victoria o una buena compra?

A cambio de estas amistades de ocasión, han llegado a nuestras vidas nuevos amigos. Por ejemplo, los repartidores o los colegas de las colas. A las puertas de nuestras casas llaman cada día infinidad de repartidores. Estos 'carteros' del siglo XXI se demoran unos instantes, lo justo para coger nuestro nombre y DNI. Antes, las visitas de los repartidores eran esporádicas, hablabas con ellos, les dabas una propina. Ahora, nada de nada: timbre, paquete, datos y adiós. Y las propinas, ni las esperan ni las damos porque recibimos tantas entregas que acabaríamos arruinados.

Sin embargo, día a día, paquete a paquete, empezamos a tener con los repartidores la complicidad que antes teníamos con los carteros. Soltamos un qué tal, un otra vez, un hombre, eres tú, un hasta la próxima y así, poco a poco, se establece una relación que nos lleva a saludarnos por la calle o, incluso, a charlar con ellos si coincidimos en la cola del súper o en la terraza del bar.

Es triste que tanto reparto esté acabando con las tiendas locales e incluso con las tiendas de las grandes cadenas. El único consuelo es la proliferación de repartidores, un empleo estresante, exigente y precario, pero que ha puesto un nuevo personaje en nuestras vidas: el 'amigo' que nos trae los envíos, que se une a otra amistad reciente: los colegas de cola.

El otro día estaba en la cola de Correos y entablé una de esas amistades instantáneas, ocasionales y rápidas con una chica que iba a realizar una devolución de algo que no le gustaba. Me confesó su desazón porque iba a pagar más por devolver la prenda que por comprarla. La escena me pareció un resumen de la vida moderna: paquetes que van y vienen, colas interminables, pagar más por el transporte que por el producto, amistades de reparto y cola en vez de amistad con el tendero.

La vida moderna: he ido a comprar un jabón muy bueno para la piel y mi droguero de cabecera me ha explicado que ya no lo recibe. Los contenedores donde transportaban en barco los pedidos de ese jabón antes costaban 1.500 euros y ahora cuestan 10.000. Más vida moderna: las tiendas de ropa de las grandes cadenas se han convertido en oficinas de 'correos': una parte de la clientela va solo a devolver paquetes y claro, acaban cerrando. Hace un par de meses, yendo en el bus urbano de Cáceres, me enteré de que iba a cerrar el Stradivarius de la avenida de España porque el alquiler de 18.000 euros mensuales era demasiado para una tienda de ropa-oficina de reparto. Me pareció una ocurrencia de viajero sabelotodo... Pues sí, lo sabía todo. Esa tienda va a cerrar. La vida moderna.