Enfrentarse a sus propios miedos y salir del armario de la vergüenza fue lo primero que tuvo que afrontar José Antonio Rodrigo para saber si ... de verdad estaba preparado para enseñar sus cualidades artísticas. Ahora, con 54 años, José Antonio prefiere ser reconocido como Jota Rodrigo Imitador, lo que facilita localizarlo en las diferentes cuentas de redes sociales que muestran su progresión. No ha sido sencillo, pero a base de esfuerzo y con la ayuda de su entorno este almendralejense ha conseguido abrirse un hueco en una profesión tan difícil que incluso para él fue complicado creer de verdad que conseguiría llegar a ponerse delante del público.

Sobre sus inicios siempre recuerda a su primer personaje, «fue Félix Rodríguez de la Fuente y lo hacía en el colegio. Actuaba con los compañeros cuando hacíamos la representación de final de curso y con los amigos y familiares en fiestas privadas». Pero en realidad la verdadera oportunidad llegó con su participación en un curso que impartían Carlos Latre y Javier Giménez. «Un día mi hermano Patri me dice que van a hacer un taller en Madrid y aunque no lo vi en un principio, entre él y mi hija consiguieron mandar el currículum». La sorpresa vino después, ya que «me llamaron para decirme que estaba dentro», relata. Fue asistiendo a este curso donde José Antonio aprendió una serie de técnicas que no manejaba y que le sirvieron también para que un día lo llamasen en solitario para comentarle, «oye tú te dedicas a esto», lo que considera que lo cambió todo.

Y una vez superada la tremenda vergüenza que le daba ser visto por gente desconocida para él, las redes sociales hicieron el resto. «Casi todas las semanas intento tener algo nuevo, y para diferenciarme un poco del resto de imitadores también me caracterizo un poco del personaje. Esto me daba mucha vergüenza hasta que la perdí». Unos personajes que suele enseñar primero a su gente más cercana. Primero a la familia, «a mi mujer Raquel, que es un apoyo tremendo», y que es la que le corrige si es necesario. Después vienen lo grupos de Whatsapp que comparte con la familia, hasta que sale fuera a través de las plataformas.

Inicios «Recuerdo que el primer personaje que empecé a imitar fue Félix Rodríguez de la Fuente y lo hacía en el colegio»

Personajes «Casi todas las semanas procuro tener algo nuevo preparado, y para diferenciarme me caracterizo un poquito del personaje»

Cuando se le pregunta por el tiempo que le lleva sacar un nuevo personaje, José Antonio afirma que algunos salen solos y otros cuestan mucho trabajo, y recuerda una anécdota. «Un día yendo con mi hijo a Madrid a ver un partido de fútbol se me metió en la cabeza intentar sacar la imitación de Vargas Llosa, y estuve todo el viaje escuchando entrevistas de Vargas Llosa. A la vuelta ya lo había sacado». Y es precisamente Madrid donde Jota Rodrigo Imitador ha empezado a hacer sus primeros pinitos delante del público. Es allí donde ha conseguido triunfar durante varias noches con su espectáculo 'Como yo te hablo'. «Estoy en Madrid gracias al almendralejense Pedro Macarro, que me está moviendo y dándome a conocer»

Sobre el show explica que su voz « no sale por ningún lado» y que cada noche llega a imitar hasta 15 personajes. «Cada uno tiene cinco o seis minutos, con otra particularidad, y es que saco a cada uno de ellos de su zona de confort. Por ejemplo, Rajoy sacando un paso de Semana Santa, o Zapatero haciendo sombras chinescas».

Pero José Antonio Rodrigo tiene una particularidad más, y es que para hacer todo lo que hace necesita sacar tiempo, ya que al oficio de imitador tiene que sumar el hecho de regentar un supermercado, que es el que verdaderamente le ayuda a vivir. «Durante la semana se me ocurren cosas que voy anotando y grabando en el móvil, apuntando en un papel. Ya no voy a jugar a pádel, pero me divierto igual. La diversión de alguna manera y el entretenimiento lo saco ahora de esto», señala.

Lo que comenzó de niño como una afición le ha llevado a tener su propio espectáculo en Madrid después de aprender técnica y dedicarle mucho tiempo. Hasta Carlos Latre y Javier Giménez pensaron que era profesional.