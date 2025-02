Vicepresidente de la Junta entre 2004 y 2007, vuelve a ocupar esta legislatura uno de los 720 escaños que componen la Eurocámara. Lo llama «casa» ... aun estando a cientos de kilómetros de su verdadero hogar. El Parlamento Europeo, institución que representa a 450 millones de ciudadanos, lleva cinco años siendo su lugar de trabajo, entre las sedes de Bruselas y Estrasburgo. El extremeño Ignacio Sánchez Amor (Jaraíz de la Vera, 1960) ha vuelto a tomar posesión de su acta de eurodiputado tras resultar elegido por segunda vez en los comicios celebrados en junio.

–Pone interés en acercar las instituciones europeas a los extremeños, pero, ¿qué impacto tienen en nuestra comunidad?

–El impacto es enorme. Lo que yo aprecio en Extremadura es que el juicio está siempre vinculado al tema de fondos. Es verdad que los fondos han sido importantes para el desarrollo de Extremadura y de España, y que gran parte de las infraestructuras que se ven cuando se viaja por la región han sido financiadas por fondos europeos. Es así y es muy importante. Pero yo en esta campaña he insistido en que la gente entendiera que aquí se toman muchas decisiones que no son sólo fondos, que aquí se hacen leyes, política y se dirimen muchas cosas que afectan a la vida diaria de la gente. Aquí tratamos desde cómo luchar contra la inflación provocada por la guerra, hasta cómo flexibilizar las condiciones de la PAC por las tensiones que ha habido en el campo, o que haya sólo un cargador de teléfono móvil en Europa. De esas cosas en Extremadura se habla muy poco, por eso creo que hay que insistir. Esto no es sólo un cajero automático en el que meter la tarjeta y sacar dinero, sino que es un parlamento que regula en muchos aspectos la vida de los europeos y, por tanto, no es sólo dinero; no son sólo fondos, aunque son importantísimos.

–¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la Unión Europea en esta legislatura?

–Nosotros iniciamos la legislatura pasada con un programa bastante claro de pacto verde y digital: todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, cambio climático, nuevas tecnologías e inteligencia artificial. Eso fue truncado por la pandemia, lo cual obligó a la Unión Europea a meterse mucho más de lo que estaba previsto en temas de sanidad. Luego vino la guerra de Ucrania, con lo cual la Unión Europea se tuvo que meter en cuestiones no previstas, como el apoyo político, económico, diplomático y militar a Ucrania. Eso supuso un cierto retraso en lo que hubiera sido la agenda normal. Cuando pasaron los primeros meses de la guerra, se retomó la agenda y se han logrado cerrar cosas muy importantes. Por ejemplo, el Pacto de Migraciones, que llevaba llevaba diez años atascado, y muchas cuestiones relacionadas con la lucha contra el cambio climático.

–Por tanto, ¿qué toca en estos próximos cinco años?

–Primero, desde el punto de vista político, militar y de seguridad, continuar con el apoyo a Ucrania. Desde el punto de vista de las políticas de la Unión Europea tradicionales, dar un impulso a la agricultura y a la PAC. Von der Leyen dijo al Grupo Socialista cuando vino a pedir nuestro apoyo que ella es consciente de que no se ha atendido a la agricultura como se debía y que esta debe ser una legislatura muy dedicada al mundo agrícola. Y, por supuesto, continuar con las políticas de protección contra el cambio climático, que es la amenaza global más evidente y más urgente. Hay que hacerlo de acuerdo con el campo y explicando muy bien nuestras políticas para que no se produzca ese malestar que la agricultura europea ha mostrado con las protestas agrarias de hace unos meses. Seguramente tienen razón y no se han explicado las cosas con la suficiente tranquilidad. Pero yo lo que le repito a todo el mundo es lo que he dicho en campaña: la primera víctima del cambio climático van a ser los sectores económicos que dependen del clima. La Seat va a seguir haciendo coches igual. Los que no tienen agua van a ser los que tienen un problema. Aunque a nosotros se nos arregló el año hidrológico a última hora, ha habido regiones como Cataluña en las que sencillamente no había agua para regar. La amenaza del campo español y extremeño no son los votantes de izquierda, es que ha dejado de llover. A ver si somos conscientes de dónde está el verdadero peligro. Hay que hacer todas las políticas necesarias para preservar el poco agua que vamos teniendo y paraque sea útil para la economía y la agricultura.

Euroescepticismo «España y Extremadura tienen que hacer una defensa cerrada del proyecto europeo»

–Entonces, ¿qué debe esperar Extremadura de las instituciones europeas en los años venideros?

–Más atención a la PAC y a la agricultura, y continuar con las políticas de cambio climático y el apoyo a Ucrania.

–¿Le preocupa el auge de la extrema derecha y el euroescepticismo?

–Claro, debería preocuparnos a todos, porque para regiones como Extremadura y España ha sido absolutamente importante el proyecto europeo. Minar el proyecto europeo es perjudicial para todos por muchos motivos, pero especialmente para la Europa del sur, que no sería hoy la sociedad desarrollada que es si no hubiera sido por la ayuda esencial de la Unión Europea. Incluso por motivos que podemos llamar egoístas, España y Extremadura tienen que hacer una defensa muy cerrada del proyecto europeo. Es verdad que ha subido mucho la extrema derecha, pero es verdad también que ha subido la conciencia de la peligrosidad de la extrema derecha. Nada más que hay que ver la reacción francesa o la británica. Creo que han venido las dos cosas juntas: el riesgo y también la idea de que hay que poner remedio. Esperemos que eso continúe así en los próximos años en la Unión Europea. Saber actitudes como la que tiene Orbán yéndose a rendir pleitesía a Putin y a Xi Jinping será también útil para que los ciudadanos entiendan que el voto tiene mucha importancia en la vida diaria de la gente. Se empieza creando un agujerito pequeño en el edificio y se acaba volando la Unión Europea. Por tanto, estoy esperanzado en el sentido de que creo que la ciudadanía está siendo cada vez más consciente del riesgo que supone la extrema derecha en todas las instituciones, tanto regionales y nacionales como europeas.

Políticas verdes «Hay que hacerlas de acuerdo con el campo y explicándolas muy bien»

–La participación de estas últimas elecciones europeas (51,05%), aunque ha subido ligeramente respecto a las de 2019, evidencia que los ciudadanos continúan considerándolas de segundo orden, ¿qué debe hacer la Unión para ser más cercana a los ciudadanos?

–No se pueden comparar porque en 2019 coincidieron con las municipales y autonómicas, con lo cual la participación siempre sube. La gente considera que elegir al alcalde o a un presidente autonómico tiene más influencia. Pero yo considero que eso poco a poco se va corrigiendo. A las instituciones europeas les falta explicarse mejor. La gente muchas veces no entiende lo que le decimos. Yo creo que las políticas europeas hay que hacerlas, pero hay que guardar mucha energía para explicarlas. A veces, desde Europa aprobamos una ley y ya está. Pensamos que ya está hecho todo el trabajo. Y todo lo contrario; cuando se aprueba una ley, es cuando hay que empezar a explicar a todos los países, entidades, regiones y sectores sociales a los que le afecta cuál es su sentido, por qué se hace y cuáles son las razones. Yo creo que esa política un poco más didáctica es la que le falta a la Unión Europea.

¿Cómo es el trabajo de un eurodiputado?

Es una vida muy ajetreada y muy intensa. Tiene una característica esencial: la multiculturalidad. Hay que negociar y trabajar con personas de 27 países y eso es muy enriquecedor, pero también complica las cosas. Hay diferentes perspectivas, hay personas con diferentes proyectos políticos y posiciones derivadas de la geografía norte-sur.