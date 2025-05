Ambuvital quiere retirar a los conductores de ambulancia de los puntos de atención continuada

Ambuvital, la empresa encargada del servicio de transporte sanitario terrestre de Extremadura, plantea retirar a los conductores de ambulancia que actualmente realizan guardias presenciales en ... los centros de atención continuada (PAC) de la región. En su lugar, pasarán a realizar guardias no presenciales. El objetivo es cumplir con la legislación laboral y ahorrar unos costes que ahora asume la compañía.

Según explica Ambuvital, un fallo del Supremo cambió en septiembre de 2022 la jornada laboral para los trabajadores del sector del transporte sanitario que realizan guardias presenciales al limitarla a 1.800 horas al año. «Antes de la sentencia podían hacer 2.600 horas al año y por tanto con 300 trabajadores para Extremadura se podía prestar el servicio en guardia presencial», afirma la empresa.

El problema es que esta nueva legislación no está recogida en el pliego de condiciones actualmente en vigor. Ambuvital señala que para cumplir con la legislación laboral de 1.800 horas se necesitan 460 trabajadores y no 300. Eso supone más de 3 millones de euros al año, «que la empresa está poniendo de su bolsillo hasta ahora, pero que ya no puede soportar más». Actualmente ese servicio se cubre mediante horas extras, que tienen un mayor coste.

Para la compañía, el SES debe dotar de más presupuesto al contrato para cumplir con la ley, ya que la Inspección de Trabajo está obligando a Ambuvital a tener a esos trabajadores con 1.800 horas al año.

Como la sentencia del Supremo no afecta a los trabajadores en guardias no presenciales, la empresa valora la opción de pasar a los técnicos de los centros de salud a esa tipología. Para ello, ha iniciado un proceso de modificación de condiciones de trabajo, que dará pie a una negociación con los sindicatos.

«Este cambio no supone perjuicio alguno en el servicio, ya que las ambulancias de los centros de salud no son de emergencia», añade. Asimismo, apunta que el contrato con la Junta recoge un tiempo de activación de quince minutos, «el cual siempre será cumplido por Ambuvital y por sus trabajadores».

Sin embargo, el sindicato USO considera que «lo que pretende la empresa para ahorrar costes puede terminar provocando que algunas situaciones de urgencia médica terminen en desgracia». Según explica, actualmente los trabajadores esperan a ser avisados para atender esos servicios junto a su ambulancia, lo que obliga a estar físicamente en el centro de salud «y por tanto ante cualquier emergencia la reacción es inmediata».

«Con la modificación que pretende Ambuvital estos trabajadores serán enviados a sus domicilios, por lo que se producirá una demora entre cualquier aviso urgente y el momento en el que la ambulancia del centro de salud salga a socorrerlo», afirma USO. « Además muchas de las personas que prestan servicio con las ambulancias de los centros de salud ni siquiera viven en la misma localidad».

Para el sindicato la empresa pretende ahorrar costes, ya que según convenio un trabajador en régimen de localización es aproximadamente 3 euros la hora más barato que uno en régimen presencial. Asimismo, apunta a «un oscuro interés en chantajear a la Administración para que incremente aún más sus ingresos.

Por su parte, CSIF afirma que Ambuvital pretende utilizar a su plantilla como escudo para presionar a la Junta. Asimismo, considera que pasar a realizar guardias no presenciales fuera de los centros de salud «iría en perjuicio de los propios trabajadores debido a que la mayoría tiene su domicilio en localidades distintas de las que se encuentran sus puestos de trabajo, e iría también en detrimento del servicio que prestan a los usuarios».

Por ese motivo, ha pedido al SES que los trabajadores de Ambuvital que prestan servicio en los centros de salud puedan usar estas instalaciones de la misma manera que vienen haciéndolo. «Esta medida garantizará el mantenimiento del servicio y, sobre todo, hará que no se vean perjudicados por la nefasta decisión llevada a cabo por la empresa», añade.