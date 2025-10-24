Ambiente de elecciones en la política extremeña: comicios en diciembre o marzo

La posibilidad de una convocatoria anticipada de elecciones en Extremadura está más cerca tras el rechazo de la oposición al proyecto de Presupuestos autonómicos de ... 2026, tan cerca que incluso cabe la posibilidad de que los comicios se celebren este mismo año.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, comunicó a los grupos de la oposición al inicio de las negociaciones para las cuentas que, en caso de que no se llegue a un acuerdo para los presupuestos, convocaría elecciones anticipadas. Para el Ejecutivo regional, repetir la prórroga supondría bloquear la región.

Para los grupos de la oposición, el Gobierno extremeño sigue las indicaciones de la dirección nacional del PP en su estrategia contra el socialista Pedro Sánchez. Consideran que el rechazo a las cuentas es una excusa para forzar un adelanto electoral en coincidencia con otras comunidades autónomas, buscando un golpe de efecto con varias convocatorias a la vez. Y se manejaba la fecha del 15 de marzo, escogida por Castilla y León para sus próximos comicios. Según estas suposiciones, a ese día se sumarían también Extremadura, Andalucía y Aragón.

La legislación electoral establece que la convocatoria debe publicarse 54 días antes de la cita con las urnas. De esa forma, para el 15 de marzo habría que remontarse al martes 20 de enero. La votación final del proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2026 será el 23 de diciembre, con lo que habría que esperar unas semanas tras un eventual rechazo a las cuentas.

Sin embargo, en caso de que alguna de las tres enmiendas presentadas contra el proyecto de ley prospere el próximo martes, ya se podrían dar por muertos los Presupuestos de 2026. El Gobierno regional aún tendría la opción de presentar unas nuevas cuentas e iniciar todo el proceso de negociación. Pero lo cierto es que evidenciaría el bloqueo que tanto teme María Guardiola.

En tal caso, las elecciones se podrían convocar ese mismo martes con una publicación extraordinaria en el DOE para celebrar los comicios el 21 de diciembre. Con ello, además, habría más distancia hasta las siguientes elecciones, que tendrían lugar en 2027 después de que la oposición también haya rechazado la reforma del Reglamento de la Asamblea.

El martes, día clave

Con este panorama, la jornada del próximo martes se presenta como una fecha clave para la comunidad. Ese día se celebrará el debate de totalidad, en el que el Gobierno regional defenderá el proyecto de ley, tras lo que se debatirán las enmiendas presentadas por Unidas por Extremadura, Vox y PSOE.

Las iniciativas que piden el rechazo de las cuentas se votarán por orden de entrada en el registro de la Asamblea de Extremadura. Para que prosperen, los grupos de la oposición necesitan el apoyo del resto. Como ocurrió el pasado año, y contando con el rechazo del PP, previsiblemente Unidas por Extremadura y PSOE se apoyarán mutuamente. En ese caso, bastaría con la abstención de Vox para tumbar el proyecto de presupuestos.

En cuanto a la enmienda de Vox, que se votará antes que la del PSOE, necesitaría el apoyo expreso de los socialistas para prosperar. Ambos coinciden en rechazar las cuentas de 2026, pero lo hacen por distintos motivos. Los primeros consideran que Guardiola se queda corta en sus medidas fiscales, los segundos que se pasa. Por no hablar de sus discrepancias sobre gasto en cooperación internacional o en políticas de igualdad de género. De modo que en realidad presentan una alternativa contrapuesta al PP, por lo que tampoco sería descabellado que ninguna de las enmiendas de totalidad será aprobada y que por tanto el proyecto de presupuestos seguirá adelante con su tramitación.