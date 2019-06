Ambición EL ZURDO Pablo Iglesias tiene razón: «Fiarse de la palabra de un político es lo más imprudente que se puede hacer en la vida» ANTONIO CHACÓN Badajoz Domingo, 30 junio 2019, 10:10

El poder a quien más teme es a quien carece de ambición. La persona sin ambición es insobornable, porque no tiene precio y, por tanto, no se la puede comprar. En cambio, la ambiciosa es corrupta en potencia y, si es preciso, en acto.

El Diccionario de la Real Academia Española define la «ambición» como el deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riquezas, dignidades o fama. La persona sin ambición sigue lo que el narrador de 'La escapada', la última novela del escritor extremeño Gonzalo Hidalgo Bayal, llama «un principio moral de suprema austeridad: he decidido que no quiero tener lo que no tengo». Es decir, decide anular el deseo. Y, como sostiene dicho personaje, «puede pensarse que anular el deseo conduce a la desdicha, pero no es cierto, es una liberación». Por el contrario, la persona ambiciosa es capaz de pagar un alto precio o venderse al mejor postor por poseer cuanto antes el oscuro objeto de su deseo ardiente, del que es esclavo. Por eso no es de fiar.

La política puede ser una vía rápida para lograr, sobre todo, poder, pero también riquezas, dignidades o fama; causa por la que está repleta de ambiciosos. Los no ambiciosos que entran en política no tardan en salirse, en cuanto sienten sus principios traicionados y les obligan a comulgar con ruedas de molino. Es el caso del ya exdiputado de Ciudadanos Toni Roldán.

Por ende, Pablo Iglesias tiene razón: «Fiarse de la palabra de un político es lo más imprudente que se puede hacer en la vida». Es una cita digna de Maquiavelo, si bien mucho antes, en el siglo IV a. c., Demóstenes ya advirtió que la mayor salvaguarda que tienen las ciudades contra los tiranos es la desconfianza. Es más, Iglesias no tiene reparo alguno en recomendarnos que tampoco nos fiemos de él. Así lo admitió el miércoles, tras reunirse la víspera con Pedro Sánchez para intentar desencallar su investidura. Tampoco a la cuarta fue la vencida y la cita concluyó sin acuerdo, porque Iglesias insiste en poner como condición que Unidas Podemos esté en el Consejo de Ministros y el candidato socialista sigue resistiéndose a concederle esa gracia. A ambos les mueve el mismo motivo: el uno no se fía del otro.

El líder podemista alega que él y su formación deben entrar en el Gobierno para vigilar que los acuerdos que se firmen con los socialistas se cumplen, pues «los papeles aguantan promesas preciosas pero después no se cumplen». Y el presidente en funciones no hace sino seguir uno de los consejos políticos de Plutarco: «Cuando sea preciso llevar a término una empresa importante y útil, pero que requiere un intenso esfuerzo y dedicación, entonces trata de escoger a los amigos más capaces o, entre los más capaces, a los más dóciles, porque estos no se te opondrán en absoluto y colaborarán al máximo, teniendo en su mano la posibilidad de ser prudentes sin rivalizar contigo».

Ese es el busilis del asunto: Sánchez no quiere a otro gallo en el corral con el que más pronto que tarde acabará peleándose a picotazos. La pregunta del millón es si Iglesias aceptaría quedarse fuera del Ejecutivo a cambio de que algunos de los suyos tuvieran carteras. Quizá esa propuesta desataría el nudo gordiano de la investidura. Pero para eso se necesita una generosidad propia de verdaderos hombres de Estado, de héroes de la retirada, esos que, por el bien común, son capaces de sacrificarse y renunciar a sus posiciones para alcanzar consensos. Si se empecinan en jugar a las sillas, Sánchez e Iglesias demostrarán la misma ambición que han demostrado PP, Cs y Vox con sus componendas municipales y autonómicas.