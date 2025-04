Amapola Trasquilá: «Soy segura, me atrevo con todo»

Elizabeth Bravo Cano (Cáceres, 1983), niña en el barrio Busquet y estudiante en El Brocense. Antes de ser la artista plástica Amapola Trasquilá, ha sido ... camarera, pastora, quesera, hortelana, cocinera, asistenta, portera de pub y cuidadora de niños y ancianos.

–Ha sido de todo.

–A los 16, dejé de estudiar y me fui a Mallorca a buscarme la vida. Trabajé de pinche de cocina. Aprendí sobre la marcha. Soy muy segura, me atrevo con todo. Pero a los 18, vine de vacaciones, cometí el error de echarme pareja y me fui a vivir al campo, a Malpartida de Cáceres.

–De la isla a la dehesa.

–Estuve 13 años cuidando 200 cabras y ovejas. En realidad, las atendía yo sola. Fue una experiencia preciosa. Los animales me enseñaron muchos valores. Trabajaba como asistenta en casas, cuidaba niños, hacía quesos, ordeñaba, tenía un huerto para propio consumo y para el típico trueque con los vecinos: te doy lechugas, me das huevos. Dejé de tener pareja y volví a Cáceres, aunque durante dos años estuve yendo cada día a atender las ovejas y las cabras. Tenía que vacunar a las 200 yo sola. Al acabar, lloré de satisfacción. Pero tuve que dejarlo.

–¿Le costó?

–Mucho, pero no ganaba para mí, ganaba para las ovejas. No hay día que no me acuerde de ellas. Tenía 31 años. Trabajé en casas hasta que Yiyo (empresario con locales de hostelería y exposiciones en la calle Pizarro: Belle Arte, Boulevard), me contrató como encargada de una hamburguesería que acababa de abrir: Foodie Street. Dije que sí sin pensarlo. Yo venía de Malpartida un poco cerrada y Yiyo me encantaba, me parecía un poco Almodóvar.

–¿Ha cometido más errores tipo pareja?

–Sigo soltera empedernida. Es una opción, exijo mucho a las personas. Si hablamos de gustos caros, mi gusto caro es la soledad, no dar explicaciones, disfrutar de mí.

–¿Cáceres?

–Me gusta vivir aquí, pero a veces es muy pueblo y me encierro por la incomprensión de la gente. Mi manera de ser es como mi estilo de arte, muy crudo.

–¿Cuándo aparece el arte en su vida?

–Saqué el título de sociosanitaria. Seguí trabajando en casas y cuidando niños y personas mayores, pero llegó la pandemia, no podía trabajar y sentí la necesidad de soltar lo que tenía dentro. Siempre he escrito y pintado, sobre todo paisajes con amapolas. A las ovejas les hacía los collares de cuero. Empecé a ir a clases de teatro en la asociación Anúmbara, que ayuda a los niños de Ruanda. Me encanta disfrazarme, ponerme bigote. Durante una época trabajé de portera en el pub Boulevard, me ponía bigote y comprobé que me respetaban más.

–¿Su obra artística?

–Refleja mi fragilidad, cuenta mi vida. He participado en varias exposiciones colectivas. La primera propia fue en el Ateneo de Cáceres, se llamó 'Frágil', lo monté todo, incluido el diseño de los carteles. Vendí seis obras el primer día y otras después. He vendido en bares como el Psicopompo, en uno bastante punkie llamado Los Pájaros y ahora vendo obra en la tienda Lobo House y por Instagram (Amapola Trasquilá).

–¿Vive del arte?

–Durante la semana, llevo diez domicilios como sociosanitaria. Con los mayores tienes que ser positiva. Si estás peor que ellos, no puedes ayudar. Es un trabajo bonito. Por las tardes, me encierro en el taller. Soy atea por la gracia de Dios, pero ahora estoy customizando una imagen de santa Rita con un manto que son todo ojos. También hago obras muy vendibles como pintar discos de vinilo o camisetas. En el arte, no tengo horarios, disciplina ni patrón.

–¿Y dinero?

–Lo que gano me lo gasto en tatuajes. Tengo 38.