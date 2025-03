Amables al estilo Burgos

Mi mujer asegura que ella es amable al estilo de Burgos. Eso quiere decir que saluda buenos días, buenas tardes, pero no emplea apostillas de ... esas tan nuestras de mi niña, mi niño, guapa, guapo ni otras zalamerías. En Cáceres, ser amable al estilo de Burgos te coloca inmediatamente en el grupo de las personas sospechosas porque en esta ciudad es más importante el envoltorio que la esencia. Dices hola y no hola, cariño e inmediatamente te califican de siesa. Yo creo que, a veces, la sinrazón llega al punto de que preferimos la simpatía a la profesionalidad.

El caso de los médicos permite explicar muy bien la tontería. En Cáceres, es más importante la sonrisa, el trato y el tiempo que nos dedica el médico que su eficacia y profesionalidad. Es como si prefiriéramos sentirnos importantes a curarnos. Mi madre, por ejemplo, cuando va al médico se queda con los piropos antes que con los diagnósticos. El médico le dice que tiene una piel de 50 más que de 90 y eso es lo importante. El resto sobra y hay que ir con ella para apuntar las recomendaciones y recetas, mientras mi madre se siente magníficamente porque el médico la ha tratado con confianza.

Y qué decir de los restaurantes, donde no importa que la merluza sea congelada y el solomillo duro siempre que el maître nos haya saludado por nuestro nombre de pila y haya mostrado su alegría por verle de nuevo por aquí, don fulanito. Los inspectores de las guías, además de la cocina y los complementos, valoran el recibimiento y la despedida y en ese punto, los restaurantes cacereños son todos de varias estrellas.

Pero cuando aparecen clientes o pacientes de Burgos, nada de esto vale. A mi suegra, por ejemplo, que también parece de Burgos, que no le vengan los médicos con zarandajas ni halagos porque no los soporta y, además, empieza a sospechar enseguida de quien la adula sin venir a cuento. Y en los restaurantes, antes de valorar la recepción de los camareros, prueba el cochinillo y las patatas fritas y si le convencen, da su aprobado, pero lo de bienvenida de nuevo a nuestra casa no le produce la menor emoción.

No sé de dónde habrán sacado mi suegra y mi mujer la amabilidad burgalesa, pero a mí me ha costado dinero. Cuando éramos jóvenes y novios, estudiando ella en Badajoz y yo en Salamanca, hablábamos por teléfono los domingos por la tarde. Yo me acercaba a la centralita salmantina de Telefónica, que quedaba cerca de la Plaza Mayor, y allí, en una sala grandota y llena de cabinas, donde medio centenar de estudiantes hablábamos a la vez con nuestras novias y nuestras madres, nos contábamos la semana. A medida que se iba acabando el dinero y había que ir despidiéndose, yo necesitaba terminar con un toque romántico que me diera fuerzas para toda la semana. Pero dile tú a una de Burgos que se ponga romántica por teléfono así porque sí, por capricho tuyo, porque necesitas que te digan algo bonito para resistir la semana. Pues no, imposible, en Burgos se quiere, se ama y se adora como en cualquier sitio, pero no se dice, hay que imaginárselo. Y uno alargaba la conversación y se gastaba el dinero esperando una efusión sentimental imposible en una burgalesa.

Que conste que mi mujer y mi suegra tienen ocho apellidos extremeños, pero vivieron unos cuantos años en el norte de Burgos y se les debió de pegar la amabilidad austera y el romanticismo frío. Eso sí, tienen una ventaja: no se andan con rodeos ni engañan. Si te dicen que te quieren es que te quieren y si te detestan, también te lo dicen. Pura y dura sinceridad burgalesa.