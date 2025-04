La llegada a Monfragüe del tren electrificado no ahorra tiempo

El tren electrificado de Extremadura suma 68 kilómetros de recorrido entre Plasencia y Cáceres, con lo que llega a unos 195 kilómetros hasta Badajoz.

El ... pasado domingo entró en servicio la nueva línea electrificada extremeña, aunque en principio sólo entre Badajoz y Cáceres. Un hecho histórico, ya que se trata de la primera vez que un tren con tracción eléctrica circula por la región.

La catenaria llega a Plasencia. Pero como el tren Alvia, el único híbrido que circula por la región con una relación diaria por sentido entre Badajoz y Madrid, no para en esa ciudad, el cambio de tracción de diésel a eléctrico debía realizarse en Cáceres.

Hasta ayer, cuando el Ministerio de Transportes anunció que se sumaban otros 68 kilómetros con circulación eléctrica. Según confirmó Renfe, el cambio a diésel ha pasado a realizarse en movimiento en el puesto de banalización de Arroyo de la Herrera, a unos 12 kilómetros de Plasencia. Se trata del punto en el que los trenes pueden cambiar de vía bien para acceder a esa ciudad o bien para dirigirse hacia la estación de Monfragüe, en la línea convencional hacia Madrid. Como el Alvia no entra en Plasencia, es el lugar más cercano para modificar el tipo de tracción.

El cambio no supone una gran novedad en el servicio ferroviario. El tren Alvia puede llegar a 220 kilómetros por hora, pero para eso se necesita que la vía cuente con el sistema de señalización y control ERTMS, que aún no está implantado en Extremadura (se prevé para 2024). De momento, no puede pasar de 200 kilómetros por hora, apenas 20 kilómetros más que con tracción diésel. Eso explica que el tiempo de viaje sólo se redujera en cuatro minutos desde el pasado domingo. Ahora se pasa de un tope de 180 a 200 en otros 68 kilómetros, pero eso implica menos de 2 minutos de ahorro, un tiempo que se pierde en parte con el cambio en Arroyo de la Herrera.

El paso a la electrificación supone otras ventajas, como circulaciones con menos averías y más cómodas, así como la reducción de emisiones contaminantes y el ahorro en combustible. Además, abre la puerta a otros servicios ya anunciados por Renfe, como un nuevo tren Avant entre Plasencia y Badajoz.

Además de la implementación del sistema de control y mando de trenes ERTMS nivel 2, Adif Alta Velocidad también trabaja actualmente en el montaje de vía y la electrificación de los dos tramos que faltan en Mérida, lo que sumará otros 16 kilómetros de nueva línea y permitirá la conexión directa entre Cáceres y Badajoz.

Un estreno sin anuncios

El estreno de los Alvia con tracción eléctrica en la región se saldó sin anuncios ni inauguraciones y con un breve mensaje en redes sociales del nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Pero tras la incorporación de otros 68 kilómetros hasta Plasencia su departamento destacó la puesta en servicio de la electrificación de 195 kilómetros de vías que unen Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz, «un hito que permitirá una mayor fiabilidad en las circulaciones, reducir algunos minutos el tiempo de viaje y promover una movilidad más sostenible por el uso de energía renovable».

El Ministerio de Transportes apuntó que los trenes Alvia con tracción eléctrica en el tramo Monfragüe-Cáceres-Mérida-Badajoz cuentan con más de 90.000 pasajeros al año en los dos sentidos. «Que estos viajeros recorran los más de 190 kilómetros que separan Badajoz y Monfragüe en tren eléctrico en lugar de en coche contribuirá a generar un ahorro energético de 732 toneladas equivalentes de petróleo y evitar la emisión de 2.674 toneladas de CO2 a la atmósfera», apuntó. Aunque en realidad la electrificación no llega hasta Monfragüe, sino que la catenaria se instaló hasta Plasencia, aunque por el momento está sin utilizar en unos 12 kilómetros.

La electrificación del tramo Plasencia-Badajoz, con una inversión de cerca de 90 millones de euros, se basa en un sistema en corriente alterna de 2x25 kilovoltios (kV) y 50 hercios de frecuencia. La alimentación de energía eléctrica a la línea se realiza mediante subestaciones de tracción que transforman la tensión de 400 kV a 2x25 kV, que es la que requiere la catenaria. Este sistema de alimentación es el desplegado en las nuevas líneas de alta velocidad de España.

El Ministerio de Transportes recalca que con este sistema se amplía la distancia entre subestaciones de tracción (una cada 60-65 kilómetros), optimizando el despliegue de estas instalaciones y reduciendo el impacto en el entorno y el medio ambiente.

El tramo Plasencia-Badajoz cuenta con tres subestaciones de tracción, en Cañaveral, Carmonita y Sagrajas. Además de transformar la tensión, su misión consiste en alimentar otros sistemas, como la iluminación de túneles, la calefacción de agujas, las telecomunicaciones móviles y los edificios técnicos.

Asimismo, dispone de doce centros de autotransformación, encargados de distribuir la energía a lo largo de la catenaria. Estos centros están ubicados entre las subestaciones de tracción, a una distancia de unos 10 kilómetros aproximadamente. El tramo cuenta también con telemando de energía.

Ejecución en dos fases

El tendido de la catenaria se inició en primer lugar en 125 kilómetros entre Plasencia y la Bifurcación de Peñas Blancas (a unos 18 kilómetros al norte de Mérida), tramo que incluye las estaciones de Plasencia y Cáceres.

Posteriormente, se desplegó entre Peñas Blancas y la frontera portuguesa y desde Aljucén a Mérida, incluyendo las estaciones de Mérida, Aljucén, Montijo y Badajoz. Para su instalación se izaron más de 5.000 postes a lo largo del trazado.

Además, se han electrificado algunos tramos de la red convencional conectados al corredor, necesarios para conseguir una funcionalidad integral. Entre ellos, la vía antigua entre Peñas Blancas y Aljucén. La previsión es que se desmonte cuando entren en servicio los tramos de Mérida.