El Alvia no cumple las expectativas tras su primer año de servicio en Extremadura

Ni es un AVE ni ha puesto fin a las incidencias, aunque ha servido para mejorar los servicios y que los viajeros vuelvan al tren. ... Este martes se cumplirá un año desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a Felipe VI, diera por inaugurada la nueva línea de altas prestaciones entre Plasencia y Badajoz. Doce meses después se sigue hablando más de los retrasos que de las ventajas.

La puesta en servicio ya había empezado mal unas semanas antes, el 23 de junio, cuando la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, estrenó el nuevo servicio, un tren de la serie 730 preparado para circular tanto por vías electrificadas como con tracción diésel. El Alvia partió de la remodelada estación de Plasencia y, tras pasar por Cáceres, llegó a Mérida por la vía antigua, no por la nueva. Después concluyó el recorrido en Badajoz.

Ese mismo día se supo que el nuevo tren no entraría en Plasencia, ya que acceder a la ciudad supondría perder una media hora. En su lugar, para en la estación de Monfragüe, unos 11 kilómetros al sur. Además, se dio a conocer que sólo habría un Alvia diario de ida y vuelta, lo que reducía el impacto tanto de la rebaja en los tiempos de viaje (51 minutos desde Badajoz) como de la mejora del servicio (con asientos más cómodos y novedades como cafetería) y la oferta comercial. Aunque había otras ventajas, ya que la nueva infraestructura también serviría para los convoyes convencionales, lo que llevó a una renovación de horarios y servicios en toda la región.

Tampoco sentó muy bien que para la inauguración se anunciara la entrada en servicio del AVE, cuando en realidad la línea ni está completa (faltan los tramos urbanos), ni llega hasta Madrid (arranca en Plasencia), ni tiene nuevas estaciones (se han remodelado las antiguas, con entradas y salidas de las ciudades), ni tiene doble vía electrificada en ancho internacional, lo que impide circular a velocidades de hasta 300 kilómetros por hora, como en otros territorios.

Con estas primeras polémicas echó a andar el Alvia en la mañana del 19 de julio. A los pocos kilómetros, un error humano del control de circulación llevó al tren por la vía antigua entre Badajoz y Mérida en vez de por la nueva. El convoy llegó a Madrid con quince minutos de retraso, pero no fue nada para lo que sucedió los días posteriores.

El segundo día de funcionamiento el tren que salió por la mañana de Badajoz llegó a Madrid con una hora de retraso. El Intercity que hace el servicio inverso acumuló 50 minutos de demora. Y el Alvia de la tarde, que regresa a la capital pacense, tuvo problemas para pasar a la vía nueva en Plasencia y llegó a Cáceres por la antigua, con lo que no hubo ahorro de tiempo.

Renfe respondió con el cese de un cargo intermedio. Pero los problemas siguieron. El tercer día de los nuevos servicios el Alvia volvió a llegar a Madrid con una hora de retraso y el cuarto la demora se elevó a una hora y veinte minutos. Ya tardaba más que los servicios convencionales.

Esto llevó a los responsables de Adif y Renfe a dar explicaciones y pedir disculpas por unas incidencias que en realidad eran dobles. Por un lado, de la infraestructura, con fallos recurrentes en ciertos desvíos. Después se supo que no se había adjudicado el contrato de mantenimiento preventivo. Por otro, de los trenes, que mostraban fallos de potencia que se llegaron a achacar al calor y que no se habían producido en comunidades como Andalucía y Murcia.

Para paliar estos fallos, se reforzaron las brigadas de mantenimiento y se revisaron los trenes. Las incidencias fueron desapareciendo y los horarios empezaron a cumplirse. La gratuidad de los abonos dio aún más impulso al aumento de los viajeros que se había logrado con los nuevos servicios y precios. Pero el recelo magnificaba unos problemas que se seguían dando.

En los últimos meses del año volvieron las averías y los fallos en la infraestructura, con los consiguientes retrasos. En noviembre un Alvia no pudo salir de Madrid porque no se encontró a ningún maquinista acreditado para la nueva línea, lo que llevó a nuevos ceses en Renfe. Y tras meses de servicio se supo que las carencias del principal túnel de la línea, el de Santa Marina, obliga a contar con personal añadido para casos de evacuación. A esto se han sumado en las últimas semanas los problemas con el aire acondicionado. Arrollamientos, incidentes con pasajeros, fallos eléctricos… El tren sigue siendo noticia, y no precisamente por cosas buenas.

«No cumple las expectativas»

Miguel Fuentes, responsable del sector ferroviario de CC OO en Extremadura, afirma que averías hay en todo el país y que en la nueva línea extremeña «no han sido tantas», aunque se han concentrado en periodos concretos. Eso contribuye a que aquí lleguen a convertirse en un escándalo. Algo que a su juicio se debe a la expectativa generada sobre una línea que tiene muchas carencias, con una plataforma que ni siquiera está completa entre Plasencia y Badajoz y un tren híbrido que evidencia problemas de potencia. «Algunos creyeron que el AVE había llegado a Extremadura, cosa que los que estábamos bien informados sabíamos que no», asegura.

Fuentes reconoce que los Alvia son más rápidos y más cómodos, aunque siguen sin pasar de 180 kilómetros por hora y continúan dando problemas, como con el aire acondicionado. «La mejoría existe», afirma, «pero no cumple con las expectativas».

Una cuestión que espera mejorar con la electrificación, que permitirá disponer de unos trenes que generan menos incidencias. Pero estima que, siendo optimista, la obra no estará terminada hasta finales de este año, y sólo en el tramo entre Badajoz y Plasencia. A partir de ese punto, la construcción de la nueva plataforma continúa hasta Talayuela, tras lo que habrá que montar las vías y la catenaria. Y desde ahí hasta Madrid, ante los retrasos en el AVE, se optará por electrificar la línea convencional, para lo que Adif ha convocado el concurso para la redacción del proyecto con un plazo de, nada menos, tres años. Como destaca Fuentes, después será necesario acometer las obras, de modo que difícilmente estará terminada antes de 2030.

Para Diego Martín, secretario general del Sindicato español de maquinistas ferroviarios (Semaf), la expectativa levantada sobre los nuevos servicios «era exagerada desde un inicio». Como indica, la infraestructura «es de velocidad alta, no de alta velocidad», y el ahorro en los tiempos de viaje se consigue sobre todo por eliminar paradas intermedias.

A su juicio, no habrá mejoras significativas hasta que la línea esté electrificada y sobre todo se cuente con el sistema de gestión de tráfico ERTMS, una cuestión que considera clave para aumentar la velocidad y mejorar el control de la circulación. Aún así, «no va a ser la línea de alta velocidad que espera Extremadura».

Además, considera que cuando entren en servicio trenes plenamente eléctricos se reducirán las incidencias que ofrecen los híbridos, que también cuentan con motores diésel y que por tanto tienen más riesgo de averías. En cualquier caso, recalca que los Alvia de la serie 730 tienen entre diez y doce años de antigüedad, mientras que los AVE pasan de quince años. Aunque son más modernos, eso no evita problemas que se dan también en otros territorios, como los fallos en el aire acondicionado. Sobre todo en las primeras semanas del verano, cuando los vehículos deben adaptarse a las exigencias de las altas temperaturas.

En su opinión, «se ha vendido una falsa esperanza de que hacer vías nuevas mejora el ferrocarril y muchas veces mejorar las antiguas es suficiente». A esto se suman otros problemas que evidencian falta de planificación, como la ausencia de maquinistas acreditados que llevó a suspender un trayecto en noviembre. Como explica, se debió a que en ese momento no había suficiente personal formado, algo que en la actualidad no sucede.

Ángel Caballero, presidente de la Asociación extremeña de amigos del ferrocarril y exdirector general de Transportes de la Junta, lo tiene claro. «El problema es que circula un tren de alta velocidad por una línea que no lo es». Como destaca, el Alvia puede llegar a 250 kilómetros por hora en vías electrificadas de ancho internacional. Pero en Extremadura, con ancho ibérico y sin electrificación, no puede pasar de 180. «El problema no son los trenes, es la infraestructura».

Por ese motivo, considera que las prestaciones mejorarán mucho con la electrificación, ya que permitirá contar con mejores servicios, como el tren Avant que ha anunciado Renfe y que circulará entre Plasencia y Badajoz. En su opinión, lo importante es ofrecer un buen servicio a los viajeros y buscarlos donde están. Por ese rechaza la construcción de estaciones en mitad de la nada y defiende que estén lo más cerca posible de los cascos urbanos.

Asimismo, considera un error que se siga planteando construir la línea de alta velocidad de Extremadura por Toledo, una solución muy compleja que sólo está causando retrasos y que obliga a seguir circulando por la vía convencional, con las consiguientes limitaciones en cuestiones como los pasos a nivel, en los que no se puede superar los 155 kilómetros por hora.

También pide una conexión alternativa para las mercancías, para lo que propone mantener la vía convencional que ha quedado en desuso entre Plasencia y Mérida. Eso permitiría que el tendido que se ha implantado en la región sea cuanto antes de ancho internacional, por el que circulan los AVE y los trenes más modernos. «Tiene que ser una línea exactamente igual que las demás», afirma Caballero. El tiempo dirá si Extremadura tiene alta velocidad o se queda en velocidad alta.