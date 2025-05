Borrasca Efraín en Extremadura: Los alumnos de La Roca estuvieron ayudando en sus casas anegadas

J. LÓPEZ-LAGO BADAJOZ. Jueves, 15 de diciembre 2022, 08:32 Comenta Compartir

En el instituto Sierra de San Pedro, ubicado en la Roca de la Sierra, van a tardar en recuperar la normalidad. El martes ... no hubo clase, pues además de daños en las instalaciones por inundación, muchos alumnos no pudieron llegar por carretera y tampoco parte del equipo docente, incluido su director, José Núñez, que no pudo continuar hacia el pueblo porque varias carreteras estaban cortadas. La Roca de la Sierra, a medio camino entre Cáceres y Badajoz, fue el martes la localidad más castigada por la descarga de la borrasca Efraín y donde se han registrado daños cuantiosos.

Mientras el municipio pacense trata de recuperar la normalidad, ayer tampoco hubo clase y están viendo qué harán el resto de la semana, ya que el instituto, que imparte ESO, Bachillerato y ciclos formativos, casi 200 alumnos llegan en transporte escolar. «Tenemos tres rutas, una que sale de Villar del Rey, otra de La Nava de Santiago y la que más me preocupa, la de Puebla de Obando (entre esta localidad y La Roca se desprendieron varios metros del firme de la carretera y no se puede circular), de donde vienen 63 alumnos en un vehículo largo. Como para venir habría que dar un rodeo por otra carreteras he solicitado vehículos cortos a la Junta», explicaba ayer por la mañana el responsable del centro escolar. Noticia Relacionada El agua inunda medio centenar de casas en La Roca, 'zona cero' del temporal Según Núñez, ayer miércoles tampoco hubo clase por problemas con el transporte escolar, también debido a que los jóvenes del pueblo estaban ayudando a los adultos en sus casas, muchas de ellas anegadas tras la riada de ayer, y porque parte del centro se inundó, resultando afectadas de manera más grave tanto la cafetería, como la biblioteca y la sala de calderas, que se encuentran ubicadas en un semisótano y donde ayer el agua casi alcanzó el metro de altura. «Muchos profesores no regresaron a casa hasta las doce de la noche y los alumnos fueron evacuados por Protección Civil» José Núñez Director del IES Sierra de San Pedro La jornada del martes fue intensa, describió el director: «Muchos profesores no pudieron regresar a sus casas hasta las 12 de la noche y varios estudiantes tuvieron que ser llevados a sus casas por Protección Civil en vehículos todoterreno. Hasta que fue posible el desalojo, el Ayuntamiento nos trajo macarrones para comer que servimos en el centro». El director del IES Sierra de San Pedro reclamó información de la Junta durante la mañana de ayer para saber cómo conseguir ayudas económicas para reparar todo lo que la lluvia ha estropeado, y también para reponer gran parte del material afectado, como por ejemplo los libros de la biblioteca. Por otro, ayer no sabía aún si pueden continuar las clases en los próximos días y no descarta la posibilidad de volver a las clases 'on line', como en la pandemia.

