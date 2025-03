Un 70% de los alumnos de centros públicos tiene libros de texto gratis

La entrada en vigor de los nuevos currículos educativos reduce el número de alumnos con libros de texto gratuitos en la región. Pese a ello, ... la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura estima que más del 70% de los estudiantes de Primaria, Secundaria y FP Básica de centros públicos cuenta con este material sin necesidad de pagar.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, mostró el pasado 27 de septiembre su intención de lograr la plena gratuidad en los libros de texto y los comedores escolares en un plazo de dos años. Pero para eso será necesario aumentar los fondos que se destinan a estas políticas, sobre todo después de lo que ha ocurrido este años.

Educación señala que en cursos anteriores se llegó a un 90% de gratuidad en los libros de texto. La previsión este año era mantener esa cifra, pero la realidad es que las ayudas públicas han reducido su alcance.

El Gobierno regional dispone desde finales de 2020 de una ley específica sobre libros de texto, que ha terminado de ser desarrollada este año. Aunque recoge cambios importantes, en esencia se mantiene el modelo anterior: las ayudas se conceden a las familias, pero son gestionadas por los centros. Los beneficiarios reciben los libros, aunque deben entregarlos a final de curso. De ese modo se forma un banco que con los años permite ofrecer el material de estudio tanto a los becados como a los no becados. A partir de ese momento las ayudas se destinan a renovar los ejemplares más deteriorados.

Pero este año ha entrado en vigor la reforma de la Ley Orgánica de Educación, conocida como Ley Celaá, y con ella unos nuevos currículos educativos con cambios en los contenidos. Para facilitar la adaptación, se han renovado los libros de texto solo de los cursos impares. El próximo ejercicio tocará a los pares.

Como los centros gestionan las ayudas, en su mayor parte han dedicado el dinero de los becados a comprar libros de los cursos impares, mientras que para los pares se ha recurrido al banco disponible.

De esa forma, en los cursos pares no se ha podido renovar ningún ejemplar, a pesar de que siempre hay casos de deterioro. Pero en los cursos impares es peor, ya que, aunque se concentre el dinero de todos los becados, no es suficiente para comprar todos los libros. Eso explica que baje el porcentaje de gratuidad.

Según un sondeo realizado por la Consejería de Educación, en Primaria más del 70% de los alumnos tiene todos los libros gratis, de los que el 62,1% son becarios y el 8,2% no becarios. En Secundaria el porcentaje sube al 70,9%, con el 63,3% de becarios y el 7,6% sin derecho a beca.

«El 30% restante del alumnado de Primaria y Secundaria ha recibido parcialmente los libros de manera gratuita», asegura la Consejería de Educación. Pero eso solo en los centros públicos. Según indica, no todos los concertados disponen de bancos de libros, «de modo que todos los alumnos, becados o no, tienen que comprar sus libros de texto cada año».

Libros para todos

No obstante, a pesar de los cambios hay centros que han mantenido este curso la gratuidad total de todo el alumnado, sean perceptores de beca o no. Es el caso del instituto Albarregas de Mérida. Su director, Federico Benítez de Castro, señala que se analizaron los nuevos planes y se comprobó que no había tantos cambios. Por ese motivo, y para ayudar a las familias, se ha decidido mantener buena parte de los libros de los cursos impares en lugar de cambiarlos todos. Y con el dinero recibido para los pares se ha podido comprar lo que faltaba.

Educación recuerda que los centros tienen autonomía para organizar sus bancos de libros, lo que permite concentrar las ayudas en los cursos impares. Pero también depende del número de becados que tenga el centro, ya que si son pocos no habrá dinero para todos.

Además, la Junta reconoce que la subida de los precios también ha afectado a los libros de texto. «Si hace seis años la media estaba en 35 euros, hoy día casi todos los libros superan los 40 euros», añade.

Con este panorama, el próximo curso puede repetirse el problema, ya que habrá que cambiar los libros de los cursos pares y lo normal será que asuman todas las ayudas. Pero, como ha ocurrido este año, no habrá dinero para todos. Con el añadido de que muchos centros no dispondrán de banco de libros en los impares, ya que no han podido completarlo este año. De ahí que la solución pase por destinar más dinero.