Alumnos aprenderán hábitos de consumo responsable

La consejería de Educación y Formación Profesional, en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex) y el Instituto de Juventud de Extremadura (IJEX), pondrá en marcha durante el curso 2025/2026 la segunda edición del programa 'Yo en el cole, tú en casa', una iniciativa que promueve el consumo responsable en el ámbito escolar a través de la educación en valores.

El programa está dirigido a alumnado de Educación Infantil (2º ciclo), Primaria, Secundaria, 1º de Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Básico y Medio y Centros de Educación Especial.

Las actividades que se van a llevar a cabo abordarán contenidos específicos adaptados a cada una de estas etapas, como el ahorro de agua, la reutilización de residuos, etiquetado de alimentos y energético, el uso responsable de las redes sociales, la publicidad, decisiones de compra, los nuevos modelos de consumo online, y derechos y deberes, entre otros.

La finalidad del mismo es «promover nuevos hábitos desde la primera infancia, cultivar actitudes positivas hacia el consumo responsable durante Primaria», mientras que en Secundaria se busca «proporcionar los conocimientos necesarios para que los estudiantes puedan ejercer plenamente sus derechos y obligaciones como consumidores».

La metodología empleada será práctica, con el objetivo de favorecer que los propios alumnos construyan sus procesos de conocimiento sobre consumo desde el inicio de su vida escolar, guiados por el personal docente y también por sus familias, que proporcionarán al alumnado herramientas para avanzar en los distintos niveles que componen el programa.

En este sentido, será necesaria la colaboración entre ambos actores para asegurar la coherencia en las pautas y valores que se van a transmitir.

Como novedad en esta edición, participa por primera vez el Instituto de Juventud de Extremadura, que actuará directamente sobre el alumnado de las últimas etapas educativas, especialmente vulnerables por el consumo que hacen de las redes sociales.