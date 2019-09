Alumnas y trabajadores de la escuela de empleo Cijara piden cobrar Imagen de la protesta organizado por los afectados. :: Hoy La Mancomunidad asegura que están haciendo las gestiones necesarias para poder abonar lo que debe REDACCIÓN Miércoles, 4 septiembre 2019, 07:46

badajoz. Los trabajadores y las alumnas de la escuela profesional Mancomunidad Integral de Servicios Cijara, especialidad de Atención Sociosanitaria, denuncian que no han cobrado los sueldos correspondientes a los meses de julio y agosto. Según aseguran en un comunicado remitido a HOY, «al inicio del curso la entonces presidenta de dicha mancomunidad (Julia Sánchez Villa), comunicó tanto a las alumnas como al equipo técnico la posibilidad de que se retrasara el pago de nóminas durante algún mes concreto. Y así sucedió, el mes de abril no se cobró hasta el 5 de junio y el de mayo el 21 de junio. Superada esta situación y habiendo recibido la entidad el 40% de la subvención el día 6 de agosto, ya que el 50% recibido al inicio del programa se justificó con el pago de nóminas exclusivamente, los sueldos correspondientes al mes de junio fueron abonados a las alumnas el día 2 de julio y al equipo técnico el día 7 de agosto». Añaden que «a fecha de hoy tanto las alumnas como el equipo técnico se encuentran sin haber cobrado los salarios de julio y agosto». La Consejería de Empleo ha informado a HOY que efectivamente ya ha abonado el 90% de la subvención, y el 10% no se pagará hasta que acabe el curso.

Igualmente, el actual presidente de la Mancomunidad, Gregorio Rodríguez, alcalde de Valdecaballeros, aseguró a este diario que se están haciendo las gestiones oportunas para poder pagar los atrasos. Al respecto, recordó que las tres primeras nóminas fueron abonadas con fondos propios antes de que llegara la subvención de la Junta.