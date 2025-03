Altruismo más allá de las fronteras: la cooperación no se detiene en verano

El verano es tiempo de vacaciones. Pero en un mundo donde las fronteras se desvanecen y las conexiones globales están cada vez más fortalecidas, ... personas como Federico Gerona, Luis Alberto Illán y Laura Valeria Grueso están marcando la diferencia al convertirse en voluntarios internacionales. Sus perfiles representan el altruismo puro más allá de las fronteras, demostrando de este modo que no hay frontera que detenga la solidaridad. Federico, Luis Alberto y Laura Valeria Grueso son tan solo tres cooperantes dentro de los centenares de profesionales extremeños que se desplazan anualmente a zonas en las que la pobreza y las desigualdades sociales requieren de ayuda externa, también en verano.

Un profesor, un médico odontólogo y una estudiante universitaria que durante un tiempo tratan de mejorar la vida de personas con pocos recursos, pero sin olvidar en ningún momento que «no van a arreglarles la vida», sino a intentar «mejorar su situación» en la medida de lo posible.

Sus testimonios permiten entender que a lo largo del año hay tiempo para todo. Para trabajar, para descansar y también para pensar en quienes viven en lugares que carecen de lo más básico para sobrevivir.

«Lo mejor es el conocimiento de saber la suerte que tengo de haber nacido donde lo hice y hacerme más cercano a la gente que no tiene nada, y que también te consideren cercano», confiesa Federico Gerona cuando habla del voluntariado que realiza desde hace varias décadas en distintos países del mundo.

Quien comenzó pagando la cuota de una asociación para 'lavar su conciencia', representa la decisión de todos aquellos que son capaces de renunciar a la comodidad del primer mundo para hacerse uno más en los lugares donde falta casi todo.

Federico Gerona Médico y odontólogo «Ayudar a los más pobres es una obligación moral»

Federico Gerona en uno de sus voluntariados en Sierra Leona.

«Comencé en este mundo por una casualidad y sigo con ellos por intentar dar algo de lo mucho que tengo a la gente que no tiene nada y que le ha tocado nacer en un mundo muy difícil», de esta manera resume Federico Gerona del Campo su labor como voluntario.

Gerona nació en Álava en 1956 pero dice sentirse extremeño dado que es la región en la que lleva cuarenta años. Es médico y Odontólogo en Badajoz y ha cooperado con 'Odontología Solidaria' y 'Dentalcoop'. De esta manera, lleva 40 años viajando. Su labor se remonta 30 años atrás, cuando comenzó a colaborar abonando la cuota de socio.

Gerona admite que en un primer momento comenzó a colaborar «por lavar mi conciencia social; podría haber sido con Cruz Roja o Salvar a las Ballenas». Después de esto, conoció una vacante libre para ir a Guinea Ecuatorial. «Desde ese momento me enganché a África», rememora.

Su solidaridad ha viajado a Guinea Ecuatorial, Marruecos, Angola, Uganda, Guatemala, a los campos de refugiados en Lesbos y, desde 2005, a Sierra Leona.

Debido a su formación, Gerona dedica su tiempo a «mejorar la salud oral de las personas más necesitadas en diferentes países».

Han pasado más de 15 años desde que pisó por primera vez Sierra Leona, es por este motivo por el que ahora conoce bien el país y las organizaciones que se mueven por este terreno. «Me llaman para ver si podemos ayudar y después de ver las necesidades, empiezo los proyectos con ellos o no».

Todos los rincones que Gerona ha conocido han sido motivo de aprendizaje, afirma. «He trabajado en centros de personas malnutridas, con leprosos 'que eran unos apestados', en el campo de refugiados de Moria... y ahora estoy en la Cárcel de Pademba en Freetown, la peor de África».

Esta labor social no tendría razón de ser sin el componente emocional que la rodea, lo que favorece que continuamente se creen momentos que Gerona guardará para el recuerdo. «Hoy un preso me ha dado las gracias con lágrimas en los ojos y me he tenido que dar la vuelta para que no me viera llorar a mi».

Pero sin duda alguna, Gerona admite que «lo mejor es el conocimiento de saber la suerte que tengo de haber nacido donde lo hice y hacerme más cercano a la gente que no tiene nada y que también te consideren cercano».

Tantos años en esta labor han enseñado al odontólogo a «no juzgar nunca ningún comportamiento por muy malo que me parezca desde el prisma occidental» y a que no existe ninguna frontera lingüística «porque hay un idioma universal, que es el humano».

A todo aquel que se plantee ayudar de esta manera «les diría que hacer algo por los más pobres es una obligación moral para cualquier ser humano». Él continuará con su labor, con el deseo de «que la cooperación se hiciese donde la gente que lo necesita considera que hay que hacerla, no donde nosotros lo creamos».

Luis Alberto Illán Maestro en los Maristas «Me han enseñado a darle importancia a lo que la tiene y quitársela a lo que no»

Luis Alberto Illán juega con una niña en Bolivia.

Luis Alberto Illán de la Cruz (Badajoz, 1984) es maestro en el colegio Marista de Badajoz y colabora con la ONG SED desde 2016, aunque previamente ya había colaborado con otras asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.

SED cuenta con iniciativas a nivel local, nacional e internacional y en la que Illán ha participado es en la de Roboré, un pueblo de Bolivia. «Es un programa de becas escolares para grupos de chicos que viven en comunidades campesinas donde solo pueden estudiar hasta segundo de Secundaria, lo que dificulta su futuro laboral y personal», explica. Con este proyecto, los niños pueden disfrutar de autobús para desplazarse hasta los centros educativos, comida los días de clase, uniforme y material escolar. La labor principal del maestro en este proyecto durante los veranos es hacer una especie de campamentos urbanos. Entre sus funciones se encuentra el acompañamiento de familias, seguimiento de los estudiantes y realizar actividades por las tardes. «Estar, acompañar y vivir con las familias».

«Elegí este proyecto porque he sido catequista, he estado en hospitales con niños que tenían cáncer, he estado en comedores sociales, colaborando con barrios desfavorecidos... y tenía la 'espinita' de hacer un voluntariado internacional para conocer las necesidades que tienen en otros países. Se me brindó la posibilidad de ir a Bolivia y me animé», confiesa feliz.

Cuenta que lo más impactante es el choque cultural y «darte cuenta de que a pesar de que tienen muy poco comparado con nosotros, son felices y cuando te acogen, te dan todo lo que tienen». «Recuerdo una mujer que tenía tres dedos de café para ella y cuando llegamos nos los repartió. Sería escaso, pero es el mejor café que he tomado en mis 38 años», rememora con cariño.

Esta experiencia le ha enseñado, en palabras del maestro, «a darme cuenta de la suerte que tengo de vivir donde vivo y de poder ir al colegio o al médico sin pagar». «Me han enseñado a darle importancia a lo que la tiene y a quitársela a lo que no».

Reivindica la ayuda de todos los colaboradores, siendo consciente de que «no vas a arreglarle la vida a todos, pero vas a alegrarles el día». «Ojalá llegase un momento en el que no se tuviese que hacer, eso significaría que las necesidades y desigualdades que hay en los diferentes países se han eliminado».

Laura Valeria Grueso Psicóloga y antropóloga social «En Sierra Leona no pueden pensar en el futuro, su futuro es cómo acabará el día»

Laura Valeria Grueso en una de las plantaciones.

Nacida en Colombia, Laura Valeria Grueso (1996) se embarcó el pasado mes de julio en esta experiencia «en la que encajaba perfectamente».

Grueso estudió Psicología en Colombia y después se desplazó a Cáceres para estudiar Antropología Social. «Cuando empecé la carrera me gustaba la parte más clínica, pero a medida que estudiaba me di cuenta de que lo que realmente me interesaba era la parte más social de la psicología». «Me gusta conocer diferentes comunidades y tratar con ellas y en cuanto vi la oportunidad, pensé que encajaba perfectamente con los conocimientos y experiencias que quiero tener tanto en lo profesional como en lo personal». Con su formación como Antropóloga Social ha sido becada por la UEx para embarcarse en esta experiencia en Sierra Leona, un lugar en el que la pobreza y la desigualdad marcan la vida de sus habitantes. «Yo me preparé y sabía a dónde iba a ir, pero cuando lo vi en persona me chocó bastante», explica.

Su trabajo como cooperante internacional se centra en verificar que se cumplen las actividades del proyecto, que las cosas se hacen correctamente y participar en ciertas actividades como, por ejemplo, en cultivos.

«Siempre recordaré una plantación que hicimos, aunque la tierra no es lo mío, trabajar en este proyecto y ver la importancia que tenía para ellos fue muy impactante para mí».

Cuenta que en Sierra Leona la gente sobrevive al día. «Si le preguntas a jóvenes sobre el futuro, el contexto no les permite pensar en él. Su futuro es la hora siguiente o cómo terminará el día. Cómo sobreviven al día siguiente ya es cosa del mañana». De esta experiencia, además de infinitos recuerdos y sensaciones, la joven ha desarrollado una habilidad que ya tenía: respetar la cultura de los demás. «Ahora soy más comprensiva y entiendo que aunque algunos procesos yo considere que se deben hacer de una forma, aquí se hacen de otra y es completamente aceptable y hay que respetarlo».

Anima a hacer voluntariados a todo aquel que se lo plantee porque «por mucho miedo que se tenga, es más lo que se va a ganar que lo que se puede llegar a perder» y concluye considerando que los tiempo deberían ser más largos, dado que «estando en terreno, hay procesos que no pueden llegar a tener un impacto real en solo uno o dos años».