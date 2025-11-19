Alter Enersun, adjudicataria de cinco proyectos de almacenamiento energético en Extremadura El productor de energía consolida su posición como referente nacional en almacenamiento energético tras obtener el 24% del total de ayudas asignadas en la primera convocatoria para proyectos de hibridación mediante almacenamiento energético en Extremadura

Alter Enersun, productor independiente de energía con amplia experiencia en el diseño, desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de almacenamiento energético, consolida su liderazgo en el sector tras ser adjudicataria de cinco de los once proyectos seleccionados en la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético en Extremadura, cofinanciada por los Fondos FEDER 2021-2027.

La propuesta de resolución provisional publicada hoy por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) confirma que los proyectos de Alter Enersun representan el 24% del total de ayudas asignadas en esta convocatoria para iniciativas de hibridación mediante almacenamiento para Extremadura.

La compañía fue una de las primeras en España en poner en marcha un sistema de hibridación con baterías, instalando 2MWh y 4MWh respectivamente en sus proyectos de Cáceres 2020 (51Mwp) y Cáceres 2021 (53MWp), posicionándola como referente nacional en soluciones tecnológicas de almacenamiento energético.

Los cinco proyectos adjudicados para el desarrollo de hibridación de plantas fotovoltaicas mediante sistemas de almacenamiento con baterías (BESS), todos ubicados en Extremadura, han sido:

FV San Serván 2021 (Mérida)

FV Cáceres 2023 (Cáceres)

FV Alconchel 2020 (Alconchel)

FV Alconchel 2021 (Alconchel)

FV Alconchel 2020.2 (Barcarrota)

Con una potencia total de 57.690 kW, estos proyectos forman parte del plan estratégico de la compañía que contempla hasta 15 iniciativas en Extremadura y Andalucía, con el objetivo de consolidar el despliegue de energías renovables apoyadas por sistemas de almacenamiento en nuestro país.

Alter Enersun fue una de las primeras compañías en España en poner en marcha un sistema de hibridación con baterías, con su emblemático proyecto FV Cáceres 2020, consolidando su papel como pionera en el impulso de soluciones tecnológicas para la transición energética.

La compañía cuenta con una sólida experiencia en el diseño, desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de almacenamiento energético, respaldada por Alterna Energía, empresa del Grupo Alter Enersun especializada en la construcción y mantenimiento de baterías. Esta capacidad técnica permite a Alter Enersun abordar con garantías los retos que plantea la integración de almacenamiento en plantas renovables.

Con esta adjudicación, Alter Enersun refuerza su liderazgo en el sector energético, apostando por la innovación y la sostenibilidad como pilares clave de su crecimiento.

16 años de experiencia

Alter Enersun es la empresa de referencia en el sector de las energías renovables en España e Italia. Destaca por sus 16 años de experiencia como productor independiente de energía especializado en el desarrollo y operación de activos renovables y soluciones de descarbonización para la gran industria

Hoy, Alter Enersun ofrece soluciones integrales de descarbonización para la industria enérgico intensiva de nuestro país, a través de los 1.000.000 GWh de energía limpia que genera anualmente en sus 150 instalaciones fotovoltaicas. Además, del desarrollo de proyectos a medida que combinando experiencia, innovación y tecnología den respuesta al reto de electrificación de la gran industria en España.

La empresa abarca toda la cadena de valor: el desarrollo de los parques solares, su diseño, la promoción e instalación, la explotación, operación y mantenimiento y también la adquisición de proyectos.

Alter Enersun es la sociedad cabecera del Grupo AE y una sociedad participada por el CL Grupo Industrial y el Grupo Senergy.

Productor independiente de energía El Grupo AE es un grupo energético integrado compuesto por tres sociedades especializadas en distintos segmentos de la energía: Alter Enersun, un productor independiente de energía (IPP) especializado en el desarrollo y gestión de activos renovables en España, Portugal e Italia, y por el desarrollo de soluciones de descarbonización para la industria; Alterna Energía, experta en soluciones técnicas personalizadas para la construcción y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas, así como en sistemas de almacenamiento y movilidad eléctrica; y Max Energía, comercializadora de electricidad y gas orientada al sector industrial.