El altavoz de los jóvenes extremeños

J. López-Lago Lunes, 18 de abril 2022, 07:16 Comenta Compartir

Su candidatura, la única, fue proclamada el pasado 26 de marzo, pero Maribel Sánchez Jiménez (Mérida, 1993) no tomará posesión como nueva presidenta del Consejo de la juventud de Extremadura hasta el 1 de mayo. A sus 28 años se convertirá en la representante de los jóvenes extremeños, su altavoz ante las instituciones.

Su hobby, dice, es el asociacionismo, y en la etapa de dos años que va a iniciar al frente de esta institución asegura que tendrá muy presente que Extremadura es una región muy rural. «El 80 por ciento son pueblos y se trata de una comunidad muy extensa. Yo vivo en Esparragalejo y tengo suerte porque estoy a cinco kilómetros de Mérida, pero quien viva en la Campiña Sur o Las Hurdes no tiene las mismas facilidades para hacer cosas y por eso es importante facilitar a los jóvenes un ocio saludable. Esto se consigue gracias a algunas asociaciones, pero ahora flaquea el asociacionismo juvenil. La pandemia ha cambiado muchas cosas por eso hay que hacer mucho trabajo en los pueblos», expone.

Maribel dice que eligió su formación por vocación, no porque tuviera una salida laboral evidente. Estudió un ciclo superior de Integración Social en Azuaga y en la actualidad está terminando el grado de Educación Social en Cáceres, donde reside de lunes a viernes, cuando regresa a su pueblo, donde más feliz se siente.

Allí, en Esparragalejo, se unió en 2009 a la asociación juvenil Xámacka, que existía desde 2004 «con la finalidad de dinamizar el ocio y que hubiera cosas para los jóvenes más allá de una discoteca. En todo este tiempo muchos de ellos han disfrutado de actividades como campamentos urbanos, eventos deportivos y de la elaboración de una revista cultural que quedó suspendida por la pandemia, pero que acaba de renacer, va por 48 números y aborda desde temas de actualidad a tradiciones o recetas de Esparragalejo».

«Tengo algo que aportar»

Maribel se va a convertir en pocos días en la representante de los jóvenes de Extremadura, un paso que asegura ha dado de manera natural, ya que desde 2020 ha estado en el equipo de la actual presidenta, Olga Tostado, con quien ostentaba la vocalía de Participación y Discapacidad. «He intentado estar lo más activa e implicada posible y llegó el momento en que alguien tenía que tomar el relevo y me animaron mis compañeros, supongo que porque valoraron mi actitud y aptitud. Al final me terminaron convenciendo entre mi pareja, familia y amigos. Con mi formación creo que también tengo algo que aportar, así que montamos una candidatura de ocho personas, cada una perteneciente a una asociación diferente».

Según dice, ostentar este tipo de cargos para ella no es un trampolín hacia la política, un terreno donde asegura que no acabará. «Mi futuro está en un colegio o en algún colectivo haciendo intervención social, que es lo que me gusta», afirma la nueva presidenta del CJEx, un órgano que, según dice, «es una herramienta que da la oportunidad a los jóvenes para expresarse».

Salud mental, ludopatías,...

Entre los retos que afrontará como presidenta, Maribel Sánchez Jiménez habla de salud mental y jóvenes. «Hay que visibilizarla, no se puede seguir ocultando como si fuera malo que un joven vaya al psicólogo o tenga ansiedad, y es que ha habido un incremento de casos por la vida frenética que llevamos o las redes sociales, donde se han acentuado los ataques de personas por tu raza, sexo u orientación sexual durante el periodo de la pandemia en el que estuvimos cincuenta días encerrados en casa, por eso es un reto dar la voz de alarma cuando ocurren estos casos», señala.

Además, otra línea de investigación que tiene esta extremeña sobre la mesa y que pronto verá la luz tiene que ver con las casas de apuestas. Por otro lado, asegura que seguirá insistiendo con los políticos «para que sepan cómo nos encontramos y qué necesidades tenemos».

En cuanto a los grandes problemas de la juventud, el empleo y el acceso a su propia vivienda, explica que ella, a sus 28 años, vive de sus padres. «Estoy independizada, pero no emancipada porque me sostienen ellos», admite. Según dice, «existe gente de su edad muy cualificada, pero otras personas viven en riesgo de pobreza por la crisis económica. Tenemos formación pero no experiencia y por eso hay precariedad en vez de trabajos de calidad y hay que trabajar en esto».

Para mejorar este panorama es consciente de que debe tratar con los políticos, de los que se queja de que en algunos casos adoptan una posición paternalista con interlocutores como ella, si bien en otros casos sí se ha sentido escuchada. «En estos dos últimos años hemos trabajado con los diputados más jóvenes de los cuatro grupos parlamentarios que hay en la Asamblea. Con ellos hemos hablado de propuestas para la Ley de reto demográfico o la de Juventud que se está creando y ha ido bien porque están en una posición más horizontal y nos agradecen que les hagamos llegar nuestras demandas».