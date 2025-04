Alta velocidad de lento despliegue

El despliegue de la alta velocidad en Extremadura ha dado un nuevo paso con la puesta en servicio de 195 kilómetros de vía electrificada entre ... Plasencia y Badajoz, pero aún son necesarias más mejoras para dar por terminada una línea que todavía guarda algunas incógnitas sobre su explotación en el futuro.

Una prueba es que, tras una inversión de cerca de 90 millones de euros para la catenaria, la línea y las subestaciones de tracción, el tren Alvia que empezó a circular el pasado año apenas ha reducido en cuatro minutos el tiempo de viaje entre Badajoz y Madrid. Pero no se puede negar que se trata de un hecho histórico que da un paso más, aunque pequeño, en la mejora del servicio ferroviario en la región.

Hace más de dos décadas que se anunció la construcción de una línea de alta velocidad entre Madrid y Lisboa pasando por Extremadura. En aquel momento se planteó un servicio AVE similar al que ya funcionaba entre la capital española y Sevilla, pero con el paso de los años el proyecto ha ido sufriendo retrasos y adaptaciones que, por el momento, no permiten contar con trenes a 300 kilómetros por hora.

La actuación se dividió en tres fases diferenciadas: Madrid-Oropesa, Talayuela-Plasencia y Plasencia-Badajoz. En todos los casos se elaboró el estudio informativo y se emitió la declaración de impacto ambiental. Pero la paralización de los proyectos durante la crisis económica dejó en un estado de tramitación muy diferente a cada uno de estos tramos. Esta es la situación actual, siguiendo el recorrido de un tren desde la capital española.

Madrid-Oropesa

El proyecto original planteaba en este tramo, de unos 140 kilómetros, aprovechar el tendido por el que circula el AVE Madrid-Sevilla, del que partiría la nueva línea a Extremadura a la altura del municipio toledano de Pantoja. Seguiría junto al tren convencional hasta llegar al límite con la provincia de Cáceres, en el término municipal de Oropesa.

Sin embargo, la declaración de impacto ambiental caducó y fue necesario elaborar un nuevo estudio informativo. Como había que empezar de cero, el Ministerio de Fomento planteó en 2017 un cambio en el proyecto. La línea no partiría de Pantoja, sino de Toledo, para lo que aprovecharía el ramal de acceso a la capital manchega desde el AVE Madrid-Sevilla.

En principio, esto confería un atractivo añadido a la futura explotación de la línea, pero también suponía una complicación añadida, el paso por Toledo. El estudio concluyó a finales de 2020. Pero las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de la localidad, así como las registradas en Talavera de la Reina, han llevado a modificar esa propuesta y plantear otras alternativas, que no se conocerán hasta mediados de 2024.

En conclusión, el tren que sale de Madrid con destino Extremadura sigue circulando por la línea antigua. El tren híbrido Alvia, que entró servicio el pasado año, circula con tracción en eléctrica hasta Leganés, gracias a que se beneficia de las infraestructuras de los servicios de cercanías. Pero el tendido es el mismo que lleva décadas en servicio, aunque se ha mejorado en la eliminación de limitaciones de velocidad y la implantación de un sistema compatible de señalización y seguridad, a lo que Adif ha destinado más de 50 millones de euros.

Talayuela-Plasencia

Cuando ese tren sale de Castilla-La Mancha entra en Extremadura por el término municipal de Talayuela, aunque en realidad la línea ferroviaria no pasa por esa localidad. Tampoco lo hace el nuevo tendido de alta velocidad, que en esos primeros kilómetros en la región transcurre en paralelo al trazado antiguo.

La declaración ambiental de este tramo no caducó, ya que se extiende hasta Cáceres y las obras entre la capital cacereña y Plasencia se iniciaron a tiempo. Pero fue necesario redactar de nuevo los proyectos de obra entre Plasencia y Talayuela, lo que explica el retraso respecto al resto del corredor extremeño.

La construcción de esos 70 kilómetros de nueva línea en el norte de la comunidad se dividió en siete tramos, de los cuales dos ya están terminados. Se trata de Talayuela-Arroyo de Santa María, el situado más al este, y Navalmoral de la Mata-Casatejada, el tercero viniendo de Madrid. Entre medias queda Arroyo de Santa María-Navalmoral de la Mata, en el foco de la polémica por plantear el paso en superficie por la ciudad morala. Ya está en obras, como los otros cuatro tramos hasta Plasencia. Estos trabajos solo afectan a la plataforma, después será necesario instalar las vías (el contrato de redacción ya está en marcha) y en una fase posterior la electrificación.

De esa forma, actualmente el servicio sigue recorriendo el trazado convencional entre Talayuela y la estación de Monfragüe, donde arrancaba la antigua línea que conectaba con Astorga. De ella sólo quedan unos 15 kilómetros hasta Plasencia.

Desde julio del pasado año los trenes utilizan esta línea, que se cruza con la nueva plataforma de alta velocidad. Para permitir la conexión se han construido dos ramales: uno que conecta Monfragüe con Cáceres sin pasar por Plasencia y otro para los trenes que entren en esa ciudad.

El Alvia no hace ese último recorrido, ya que se desestimó su parada en Plasencia para ahorrar tiempo en las relaciones con Cáceres, Mérida y Badajoz. En su lugar, el tren se dirige directamente hacia el sur por la vía nueva.

Plasencia-Badajoz

La mejora de la línea entre Monfragüe y Plasencia, con los dos ramales de conexión con la plataforma de alta velocidad, marca el inicio del corredor que entró en servicio el pasado año y que ahora se ha visto mejorado con la electrificación.

El tramo entre Plasencia y Cáceres aporta las principales mejoras de la nueva línea. Como la alta velocidad exige largas rectas y rampas reducidas, fue necesario diseñar grandes obras de infraestructura como el túnel de Santa Marina y los puentes sobre los ríos Tajo y Almonte. Aquí es donde se logra el mayor ahorro de tiempo en el viaje.

El tendido cuenta con doble vía hasta Cáceres, aunque de ancho ibérico. Como la nueva plataforma a su paso por la ciudad ni siquiera se llegó a diseñar, a unos ocho kilómetros al norte de la ciudad el tren abandona la plataforma de alta velocidad para pasar a la vía antigua, por la que accede a la estación de trenes. Unas instalaciones que han sido mejoradas, tanto en la infraestructura como en los edificios de viajeros, tal como se ha hecho en Badajoz, Mérida y Plasencia.

Después de Cáceres el tren sigue hacia el sur, y tras pasar por Aldea Moret, pasa de nuevo a la plataforma nueva, en la que se mantiene a lo largo de 39 kilómetros de vía doble. En este recorrido hay otra infraestructura singular, el túnel de Puerto Viejo.

La plataforma termina en Peñas Blancas, a la altura de la localidad de Aljucén, unos 20 kilómetros al norte de Mérida, donde el tren pasa otra vez a la línea convencional. Esto se debe a que en este punto arrancan dos tramos pendientes, que se dejaron fuera del proyecto para definir la nueva estación emeritense. Esas obras ya están terminadas y se trabaja en el montaje de vía y la electrificación.

Como esos tramos aún no están en servicio, el tren continúa por la línea convencional hasta la estación de Aljucén, situada junto al río del mismo nombre. Desde ahí continúa hasta Mérida en un camino que después debe desandar para dirigirse a Badajoz. Para ello, hay un enlace en la localidad de La Garrovilla para pasar de nuevo a la plataforma de alta velocidad.

Tras atravesar Montijo continúa hasta Novelda del Guadiana, donde hay otro enlace para volver a pasar a la vía convencional, por la que circula unos 15 kilómetros hasta la estación de Badajoz. También se debe a que en este punto arranca el tramo pendiente para conectar con Portugal y la supuesta nueva estación en la frontera. El recorrido desde Mérida es en vía única, aunque en paralelo se encuentra el tendido de la línea que conecta con Ciudad Real.

Todo el tendido de Plasencia a Badajoz está electrificado, aunque en sus primeros 12 kilómetros la catenaria no se utiliza aún porque los trenes van directamente de Cáceres a Monfragüe.

El Alvia con tracción eléctrica puede llegar a 220 kilómetros por hora, pero aún no puede alcanzar esa cifra en el corredor extremeño porque no ha terminado la instalación del sistema de control ERTMS. Por ahora no puede pasar de 200, apenas 20 kilómetros por hora más que en el tendido sin electrificar que se estrenó el pasado año. Y eso sólo en los tramos de plataforma nueva. Todo esto explica que el tiempo de viaje apenas se haya reducido en cuatro minutos.

Pero la electrificación implica otras mejoras, como la fiabilidad y la comodidad (más el ahorro en combustible y la reducción de emisiones contaminantes), así como la posibilidad de incorporar servicios con trenes eléctricos entre Plasencia y Badajoz, como ya plantea Renfe.

De modo que el tren combina tramos de nueva plataforma, por los que puede alcanzar los 200 kilómetros por hora, con recorridos por la vía antigua, que ha sido mejorada pero que tiene una velocidad más limitada. Y cuando se mejore la obra en marcha no podrá pasar de 220, lejos aún de los 300 para los que se diseñó inicialmente.

Las mejoras que faltan

¿Cuáles serán las siguientes mejoras? La conclusión de los tramos pendientes en Mérida permitirá poner en uso 16 kilómetros más de plataforma de alta velocidad y reducir el paso por la vía antigua de Cáceres a Aljucén. Y desde este punto a la capital autonómica la vía será duplicada, lo que facilitará el tránsito de trenes en los dos sentidos.

En cuanto a los servicios, Renfe prevé poner en uso el próximo año un tren Avant entre Plasencia y Badajoz y un segundo Alvia, que presumiblemente sustituirá al Intercity que hace el recorrido hasta Madrid en horario inverso.

Las obras entre Plasencia y Talayuela tienen 2026 como año previsto de conclusión. Y para 2030 la Unión Europea exige una conexión de altas prestaciones entre Lisboa y Madrid. Como ya no da tiempo a hacer la nueva línea en el tramo manchego, se electrificará el tendido convencional, para lo que ya se ha encargado la redacción del proyecto. La plataforma de alta velocidad definitiva dependerá de lo que se decida en Toledo y Talavera de la Reina.

Aún más lejano parece que toda la línea pueda ser de ancho internacional, lo que permitiría la circulación de trenes tipo AVE a más de 300 kilómetros por hora, como se planteaba en los inicios del proyecto. Pero para eso hay que ponerse de acuerdo con Portugal, que ha mejorado la línea en su tramo, pero aún no con los estándares de una alta velocidad que todavía no ha llegado a Extremadura.