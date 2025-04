Recibe el alta la menor que estaba hospitalizada en Don Benito tras recibir un pinchazo

TANIA AGÚNDEZ Martes, 9 de agosto 2022, 20:10 Comenta Compartir

La menor que permanecía ingresada en el área de Pediatría del hospital de Don Benito-Villanueva después de haber sufrido pinchazos ya ha sido de alta. El Servicio Extremeño de Salud ha confirmado a HOY que la joven ya ha salido del centro hospitalario.

En Extremadura ya se han interpuesto dos denuncias por los pinchazos: una en Madrigal de la Vera y otra en Castuera.

La familia de una de las dos menores que sufrieron un pinchazo el pasado domingo 7 de agosto, residente en el municipio pacense de Castuera, ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil de dicha localidad por los hechos. La denuncia se presentó el mismo domingo.

Desde la Guardia Civil confirman que la menor no ha sido víctima de una sumisión química, ya que se ha descartado que se le inoculara algún tipo de sustancia tóxica, según ha confirmado el propio examen toxicológico. Las mismas fuentes sí han precisado que, aunque las pruebas hayan dado negativo, hay una investigación abierta y en curso para esclarecer los hechos y averiguar quién fue el autor de ese pinchazo y la intención del mismo.

Lo que no han aclarado es si la denuncia corresponde a la chica que estaba ingresada en el área de Pediatría del hospital de Don Benito-Villanueva después de haber sufrido pinchazos o a la que fue dada de alta. En cuanto a la menor que se encontraba hospitalizada, su pronóstico no era grave, según ha explicado este martes el vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad, José María Vergeles. «Sigue ingresada y su pronóstico, en principio, no es grave, si bien es verdad que con todo menor tenemos que reservarnos mucho de la información que demos», ha apuntado a preguntas de los medios, según recogía Europa Press este martes por la mañana.

Segunda denuncia

Se trata de la segunda denuncia en Extremadura por un supuesto intento de sumisión química mediante pinchazo. La primera se puso por hechos similares en la localidad cacereña de Madrigal de la Vera. Los supuestos hechos sucedieron en la discoteca móvil en la madrugada del pasado sábado. Precisamente el día 5 comenzaban las fiestas de 'Cristo chicos' en la localidad. El padre de la joven, también menor de edad, denunció el posible pinchazo con sustancias tóxicas a su hija, que presentaba una erupción cutánea en el muslo y sufrió un desvanecimiento. Tras lo ocurrido, se activó el protocolo por posible sumisión química. La menor fue trasladada al hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata y examinada por un médico forense. No requirió hospitalización.

Este caso ya está en los juzgados. Se han abierto diligencias en el Juzgado de Instrucción número 2 de Navalmoral de la Mata, iniciándose una investigación. Por ahora, no se ha identificado al autor y no hay detenidos por los hechos.

El consejero de Sanidad ha vuelto a destacar este martes que los protocolos por posible sumisión química han funcionado. «Me alegro que funcionen los protocolos contra los pinchazos, es un avance importante. Pero mientras se produzcan no me puedo sentir nada satisfecho. Aunque solamente sea el pinchazo es una forma de agresión a la mujer, y eso tenemos que desterrarlo. Actuaremos de forma integral», ha expresado.

Vergeles ha hecho hincapié en la necesidad e importancia de la concienciación social. «Solo el sí es sí, la erradicación de cualquier forma de machismo por micro que sea deben estar en la base de la prevención de los pinchazos», ha manifestado. Además, ha insistido en que para conseguir estos objetivos hay que seguir trabajando en generar un ocio saludable y contar con el compromiso de las administraciones y los locales de ocio.

El consejero ha explicado que esta cuestión forma parte de la administración de Justicia y ha recalcado que le gustaría que se denunciasen todos los casos. «Me parece que las mujeres no pueden estar sometidas a una limitación más en su vida de ocio por el miedo ahora a que sean sometidas químicamente. No me parece que eso ni sea una sociedad sana ni sea una sociedad justa», ha indicado.

Asimismo, sobre la actuación de los profesionales sanitarios de acuerdo al protocolo con el que la comunidad trata los posibles casos de sumisión química, ha dicho que este personal tiene la misión de detectar las agresiones en general y lo que hace es emitir partes de lesiones, que facilita que, si después la víctima quiere denunciar, el parte de lesiones ya esté en el juzgado.

Recomendaciones

Los primeros casos de denuncias por pinchazos a mujeres en locales o ambientes de ocio nocturno surgieron tras la celebración de los San Fermines y se incrementaron en el país durante el resto del mes de julio.

Ante la oleada de casos, las distintas administraciones, entre ellas la Junta de Extremadura, han informado a los profesionales sanitarios del aumento de las denuncias de esta práctica en el ocio nocturno y han publicado una serie de guías informativas con consejos y recomendaciones sobre cómo actuar.

Principalmente, se recomienda no sentir vergüenza ni miedo y comunicarlo al entorno más cercano para poder recibir ayuda. En caso de notar el pinchazo, se aconseja acudir lo antes posible a un centro sanitario o llamar al 112 Extremadura para intentar localizar sustancias tóxicas en la sangre que evidencien el ataque. Asimismo, habría que contactar con alguno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado e interponer una denuncia.