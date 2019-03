Almodóvar y la universidad de Mayores

Cuando daba clases de cine en la imprescindible Universidad de los Mayores, hace unos 20 años, siempre alguien pedía mi opinión sobre Pedro Almodóvar. Era una pregunta trampa para conocer mi posicionamiento sobre la homosexualidad o averiguar si yo era un modernillo de la movida de los ochenta. La movida me pilló criando a un hijo y currándome mi plaza de profesor. De Alaska y similares sigo pensando que no sabían, o no querían, afinar instrumentos y voces. Por entonces Almodóvar había escandalizado a media España y conquistado a la otra mitad con aquel sexo gay entre Antonio Banderas, Micky Molina y Eusebio Poncela. Fue el pionero de la visualización del travestismo, las drogas y el empoderamiento femenino.

Tras la transgresión alcanzó el éxito y se deslizó por el hedonismo del 'kistch', las estampitas religiosas, los 'madre no hay más que una' y las pasiones cupleteras. El tobogán siguió bajando y, pese a genialidades como 'Volver', tocó fondo con 'Los amantes pasajeros' y otra con Roberto Alamo vestido de tigre de cuyo nombre no quiero acordarme. Ahora, cuando sus temas son políticamente correctos, dicen que 'Dolor y gloria' es su equivalente a '8 y medio', obra maestra de Fellini , que versa sobre sus bloqueos creativos y su pasado. Es como comparar una hamburguesa con patatas y refresco con un menú degustación en un tres estrellas Michelín.

Como en los Burger, que me encantan, la peli de Almodóvar tiene bonitos colorines, combinaciones de ingredientes muy vistosas y referencias familiares. Creo que es sincera, pero no es cocina elaborada, más bien es un surtido de 'snacks' aderezado con canciones populares que hacen de kétchup y mostaza. La música de Alberto Iglesias, el guacamole del 'combo', funciona al estar incrustada en una dirección de arte con altísimo presupuesto. pero falta cohesión y sobra esteticismo. El dolor es en blanco y negro. Nunca creeré que Penélope pueda ser la madre cateta del Almodóvar niño, ni que tan bella criatura pudiera sobrevivir en nuestros páramos o compartir espacio con morcillas y botijos. Tampoco me creo que Julieta Serrano sea Penélope de mayor. Ni siquiera las sábanas al sol -esto ya lo inventó Bertolucci-, el teatro sofisticado, los hospitales, los curas del colegio y los reencuentros sentimentales, me hacen entrar en el juego.

Lo peor es que no puedo dejar de imaginarme a Antonio Banderas, 'alter ego' del director, vestido de nazareno cada año en su semana santa malagueña. Arrepentimientos y recuerdos operísticos -Visconti y Pasolini tiemblan en sus tumbas-, de colores y decorados para millonarios atormentados e idólatras de un pop domesticado y cortijero. Los tiempos han cambiado desde los polvos y las rayas de 'La ley del deseo' . No creo que en la Universidad de los Mayores nadie pregunte ahora al profesor de cine qué opina sobre Almodóvar. Su cine está ahora hecho para ese público. Pero no para mí.