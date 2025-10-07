HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Almaraz inicia la penúltima recarga de su Unidad 2

Se han incorporado 200 trabajadores menos de lo habitual «ante la cercana fecha de cierre»

Redacción

CÁCERES.

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La central nuclear de Almaraz ha iniciado la recarga número 29 de su Unidad 2, que sería la penúltima que se realiza antes ... de su cierre, y a la que se han incorporado 200 trabajadores menos de lo habitual «ante la cercana fecha de cierre».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
  2. 2

    La policía registra las casas de Francisco F. y su hijo Ismael como presuntos autores del homicidio de Badajoz
  3. 3 El alcalde fotografía coches estacionados, denuncia y sanciona
  4. 4 «Antes de que lo ingresaran se sentaba en el paseo y hablábamos de todo menos de política»
  5. 5 Extremadura llora y expresa de forma masiva su cariño y agradecimiento
  6. 6 Una mujer herida al ser atropellada por un camión en el puente Real de Badajoz
  7. 7

    La justicia da un tirón de orejas a la Junta por el uso de las comisiones de servicio
  8. 8

    Los sueldos de los docentes extremeños: entre 2.400 y 3.700 euros brutos al mes
  9. 9 Huelga docente en Extremadura: los colegios permanecerán abiertos y habrá transporte, comedor y aula matinal
  10. 10 Pedro Sánchez en el funeral de Fernández Vara en Olivenza: «Tenemos que recoger su legado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Almaraz inicia la penúltima recarga de su Unidad 2

Almaraz inicia la penúltima recarga de su Unidad 2