Almaraz espera tener operativo el almacén temporal a finales del próximo año

Ajenos a la controversia que se vive en el exterior sobre la continuidad o no de la central nuclear de Almaraz más allá del ... año 2028, en forma de movilizaciones en Extremadura o Madrid, votaciones en Congreso y Senado o declaraciones y manifiestos de todo tipo, operarios de la empresa Acciona trabajan desde el verano en la construcción del nuevo Almacén Temporal Individualizado de la planta. El famoso ATI-100, diseñado para albergar 125 contenedores con los residuos de alta actividad.

Se levanta en las inmediaciones del primer ATI, que tiene ya ocupados los 20 contenedores para el que fue concebido, con un total de 640 elementos de combustible gastados. En paralelo, las piscinas de combustible gastado en las que se almacenan en el interior de la central se encuentran al 90,83% en lo que se refiere a la Unidad I y al 86,95% la Unidad II, «teniendo en cuenta que la ocupación se calcula sin contar con la reserva del núcleo».

Así se dice en el informe semestral, de enero a junio de 2025, editado por la dirección de la CNA, en el que se recuerda que el proyecto del ATI-100 recibió en marzo pasado la Declaración de Impacto Ambiental favorable del Ministerio para la Transición Ecológica.

El ATI-20, que empezó a recibir contenedores en 2018, está al 100% de ocupación. MAM

El objetivo de los responsables de la planta es disponer de un ATI «de capacidad toral que permita seguir descargando combustible de las piscinas más allá del 2028», añade el informe.

Almacenamiento en seco

Pero, ¿qué es un ATI?. Se trata de una instalación a la intemperie diseñada para el almacenamiento en seco de contenedores que albergan, «debidamente acondicionados, los elementos de combustible gastados una vez que han sufrido un periodo de decaimiento y enfrenamiento y que se considera más seguro a largo plazo que mantenerlo en piscinas».

En ese sentido, hay que recordar que una vez que se desestimó el Almacén Temporal Centralizado, el ATC que se iba a construir en Villar de Cañas, en Cuenca, el Gobierno de entonces planificó la construcción de almacenes temporales individualizados, ATI, en las centrales de Ascó, Vandellós II, Cofrentes y Almaraz, donde se ubican los siete reactores nucleares que operan en España, para «recoger los residuos de alta actividad que se generen en las mismas hasta el cierre y vaciar las piscinas de combustible gastado para permitir empezar el desmantelamiento de las instalaciones».

En el caso de Almaraz lo primero fue el ATI-20, que empezó a almacenar elementos en 2018, para continuar ahora con un ATI-100 dada la necesidad de ese almacenamiento. Su coste superará los 21 millones de euros, según se detallaba en el proyecto que la Subdirección General de Energía Nuclear publicó en el Boletín Oficial del Estado para que se sometiera a información pública, junto con el Estudio de Impacto Ambiental, iniciando así el procedimiento para conseguir la preceptiva Declaración de Impacto ambiental, lo que ocurrió en marzo, como queda dicho.

En las 83 páginas de ese documento se recogían antecedentes, objeto y alcance del proyecto, un amplio apartado de planos y numerosos requisitos de diseño, localización geográfica, geología y geotecnia, protección radiológica, gestión medio ambiental y de residuos de construcción o los componentes principales de la nueva instalación, como zona de almacenamiento, viales, sistemas auxiliares o vallados.

El ATI-100 se sitúa al este del actual, al norte de la central, lindando con el parque conocido como 'Dehesa Camadilla'. Tendrá una superficie de más de 38.000 metros cuadrados y una superficie construida de 10.700.

De esa instalación el elemento estructural más importante es la losa de almacenamiento, una estructura de hormigón armado de 125,10 x 32,5 metros (4.065,75 metros cuadrados) y 1,07 m. de espesor.

Las obras, que se iniciaron en verano, tendránun coste que rondalos 21 millones de euros

Su función principal, según explica el anteproyecto, es «constituir una superficie de apoyo estable a los contenedores, depositados verticalmente sin anclar, evitando el vuelco o deslizamiento de los mismos en caso de sismo. Por ello la losa será sísmica, y a la que se unirán plataformas de aproximación y mantenimiento, pozo de transferencia, muro de blindaje, muro de reducción de impacto visual o naves de almacenamiento de equipos».

Al margen de abundantes aspectos técnicos, en el documento también se recogía el presupuesto y la planificación de los trabajos a llevar a cabo. El coste estimado de la ejecución material asciende a 14,900.000 euros, que se elevan hasta casi 21,5 con un 13% de gastos generales, el beneficio industrial y el IVA.

Ahí se incluyen demoliciones y trabajos previos, área de almacenamiento, servicios e instalaciones auxiliares, sistema de anillo de Protección Contra Incendios, viales, vallados, Plan de Vigilancia Ambiental o seguridad y salud.

15 meses de ejecución

En cuanto a la planificación de la obra, se fijaban 15 meses de ejecución y cuatro de pruebas. La previsión es que esté operativo a finales del próximo año.

Para entonces debería saberse con seguridad si Almaraz va a seguir produciendo energía hasta el año 2030, como han solicitado las empresas propietarias. Una decisión que el Gobierno ha trasladado a los técnicos, al Consejo de Seguridad Nuclear.