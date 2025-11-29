HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El director de la central, Rafael Campos, explica las obras que se llevan a cabo desde el verano, con la planta al fondo. MAM

Almaraz espera tener operativo el almacén temporal a finales del próximo año

Se trata del segundo que tendrá la central nuclear, con capacidad para 125 contenedores frentea los 20 actuales

Miguel Ángel Marcos

Miguel Ángel Marcos

Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:45

Ajenos a la controversia que se vive en el exterior sobre la continuidad o no de la central nuclear de Almaraz más allá del ... año 2028, en forma de movilizaciones en Extremadura o Madrid, votaciones en Congreso y Senado o declaraciones y manifiestos de todo tipo, operarios de la empresa Acciona trabajan desde el verano en la construcción del nuevo Almacén Temporal Individualizado de la planta. El famoso ATI-100, diseñado para albergar 125 contenedores con los residuos de alta actividad.

