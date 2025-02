Los alimentos que más subirán de precio en Extremadura

j.t. palacín Lunes, 14 de marzo 2022, 14:24 | Actualizado 21:17h. Comenta Compartir

Todavía es pronto para saber qué ocurrirá en los próximos meses, pero la guerra en Ucrania ya está afectando a la economía doméstica de los extremeños. El llamado «granero de Europa» no exportará cereales como el trigo y el maíz y la falta de aceite de girasol en los estantes de los supermercados es más que evidente. El encarecimiento de la energía o de los fertilizantes no hace sino agravar la situación entre los productores, y ese círculo de subidas afectan de forma definitiva al consumidor.

El Índice de Precios al Consumidor, el IPC, no estaba tan alto (8,1%) en Extremadura desde el año 1986. Y lo que falta por subir tras la previsible continuidad del conflicto. Además, la ya mencionada falta de cereales -según el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), el 42% del cereal que importa España viene de Ucrania (2020)- afecta sobre todo, a los ganaderos, que ya estaban en problemas por el aumento de precios de los insumos energéticos.

Esto es, que cualquier consumidor puede comprobar que todo lo derivado de estas materias primas ha subido y seguirá subiendo: pan y todo lo relacionado con este producto, como la bollería y las harinas; piensos compuestos y cervezas serán los más llamativos. Carne y embutidos, huevos y leche, también.

Y, cómo no, el aceite de girasol -según Asaja el 60% del que se compra en España proviene de Ucrania-, que, como ha reconocido el propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, es un «elemento de vulnerabilidad» junto con el maíz, del que se importa un 30% del país invadido. De hecho, las conserveras y la industria del dulce ya avisan de la falta de existencias de un producto que es esencial para ellos. «Se está avanzando en contactos para traer materias primas de Argentina y Estados Unidos, entre otros mercados», ha señalado Planas, que también ha defendido «la calidad del aceite de oliva» como un posible sustituto.

¿Una subida real o solo especulación de precios?

¿Por qué tanta subida de precios si la cuota de importación de Ucrania ya ha llegado a Extremadura? Eso se pregunta Ignacio Huertas, secretario general de la organización agraria UPA-UCE Extremadura, que ve cómo los ganaderos, asegura, «siguen vendiendo igual los terneros y eso que le han subido el doble de los insumos». Y apunta: «En esta subida de precios de alimentos hay una especulación con carácter generalizado».

«Vemos que suben los precios de todos los productos por encima de lo que es la realidad que nos afecta. ¿Por qué se dispara el precio del cereal, si ya nos ha llegado la cuota de importación de Ucrania? De todos modos, hay que apuntar que esta guerra nos ha generado un problema de gas, abonos, fitosanitarios -que se han disparado, como los combustibles-, o la electricidad para regadíos… Esta subida de costes nos afecta a nosotros y afecta también al consumidor final».

Según él, el Gobierno debería intervenir para saber lo que está pasando en la cadena y quién se está aprovechando de esta subida de precios -«nosotros no, desde luego», subraya- y señala la importancia de tener una soberanía alimentaria: «La Comisión Europea debería replantearse seriamente si tenemos que depender de fuera para la alimentación, para productos de primera necesidad. Al fin y al cabo, tenemos que comer todos los días».

Los datos en Extremadura

Juan Francisco Caro, analista de datos, revela que las cifras globales de importaciones desde Rusia y Ucrania a Extremadura son más bien pequeñas. Y es que la incidencia que tendrá la guerra en la región «no vendrá tanto por su comercio exterior directo, sino de forma indirecta». Por ejemplo, con respecto a Rusia se puede observar que hay algunos años con cifras más altas que se deben casi exclusivamente a la entrada de hierro y acero.

Lo importante, y que también afecta a Extremadura, son las importaciones nacionales. Si se coge un año «normal», esto es, previo a la pandemia, como el 2019, se puede observar que las más importantes desde Ucrania son, efectivamente, los cereales, un 25% del total que se importa en España. «Será duro -admite Caro-. Lo que más afectará a Extremadura serán los cereales y fertilizantes y, por tanto, dañará a agricultores y ganaderos, que ya tenían encima varios problemas».

Dentro de los cereales, «fundamentalmente el maíz (665 millones), pero también el trigo (108 millones) y la cebada (56,5 millones). En cuanto a grasas, todo es aceite de girasol (el 11% de lo que se importa). Y del apartado de sal y yeso, lo que se importa es caolín, un material que sirve tanto para tratamientos agroquímicos como para construcción», explica. Por otro lado, hay partidas importantes de mineral de hierro y de hierro o acero manufacturado y también en legumbres, donde lo que se importa son guisantes.

Asimismo, desde Rusia, lo principal son los combustibles (gas y, sobre todo, petróleo), y los abonos (7,7%) y los metales (hierro y acero, níquel, aluminio, estaño…).

Una recuperación económica que se «ralentiza»

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, admitió el pasado jueves que «la guerra puede ralentizar la recuperación económica pero no la pone en riesgo». Desde el Gobierno se apuntaba a un crecimiento del 7% en 2022 -después de una bajada del 10,8 en el primer año de la pandemia-. Pero esa previsión se presentó en el pasado septiembre, antes de la llegada de ómicron, de la guerra en Ucrania y de la subida de precios energéticos.

Tanto ella como Planas llevan días negando también que haya un problema de desabastecimiento. «No es una situación, ni mucho menos, de las más graves -ha apuntado el ministro en un acto de Europa Press-. Tenemos un nivel altísimo de abastecimiento alimentario y es un motivo de orgullo. Tenemos un nivel de autonomía alimentaria que me permite decir que no hay ningún problema de desabastecimiento, a pesar de las imágenes que están saliendo de acaparamiento de productos, que no tiene sentido».