«La alimentación es el factor más importante para prevenir el ictus»

Soledad Pérez (Cáceres, 1983) es un caso más de extremeña formada en la región que investiga con éxito fuera, en este caso en Andalucía. Estudió ... en el IES El Brocense, se formó en la Facultad de Medicina de la UEx y, al terminar su residencia, amplió estudios en Harvard (Boston) con una beca de la red española de esclerosis múltiple. Neuróloga vascular, es investigadora del Instituto de Biomedicina de Sevilla en el hospital público Virgen de la Macarena.

Pérez es la investigadora principal de un estudio clínico financiado por el Instituto Carlos III que demuestra lo beneficioso que es el consumo de la salicornia para prevenir el ictus, una enfermedad que va a afectar a una de cada cuatro personas a lo largo de su vida, dos mil extremeños cada año, que es la primera causa de muerte en la mujer y que acarrea muchas secuelas pero que puede prevenirse en un 90% controlando los factores de riesgo. La salicornia, conocida también como el espárrago de mar, es una planta marina con alto contenido en polifenoles (sustancias antioxidantes).

Durante el desarrollo del estudio parte de la muestra, en concreto el grupo de personas con un alto nivel de homocisteína que consumieron el suplemento que contenía salicornia, disminuyeron este indicador (que apunta riesgo vascular). «La industria alimentaria es muy potente, hemos probado en investigación básica diferentes productos; apareció una salicornia y vimos que en animales reducía mortalidad y secuelas».

Empezaron su trabajo de investigación con moscas con resultados «muy potentes» para investigar después con ratas de laboratorio. «A partir de ahí vimos que había que pasar a las personas, saltar el escalón». En total trataron a 90 voluntarios sanos a los que ofrecieron salicornia de Huelva, de Portugal y placebo. La salicornia es una planta halófila que vive en el mar y está sometida a una tasa de salinidad tan alta que genera muchos antioxidantes en respuesta a esa salinidad. Distinguieron entre la procedente de Huelva y la de Portugal ya que la primera crece en la marisma y la de Portugal en situaciones de hidroponia (un tipo de cultivo industrial).

Conclusiones

La conclusión fundamental, una vez terminado este estudio, es que «mejoraba datos en riesgo vascular en las analíticas, en gente que en teoría era sana». Se trata de una población que no había sufrido un ictus ni otra patología. La aplicación de la salicornia muestra, en este caso, su poder a nivel preventivo. Lo que se ha detectado en este estudio es que el 80% de los pacientes sanos tenía alta la homocisteína, que es un riesgo vascular, yo a mis pacientes se lo explico diciéndoles que es comer más carne que verduras, son parámetros derivados de tener un tipo de alimentación u otra, al suplementarlo con la salicornia la homocisteína en sangre baja, con lo cual se hace una prevención extra». En este punto esta neuróloga vascular asegura que la dieta, la alimentación «es el factor de riesgo más poderoso que podemos modificar, hacer un cambio en la dieta no solo previene el ictus sino el infarto de miocardio, cáncer, todo», señala.

«La realidad es que aquí en España somos bastante adherentes a la dieta mediterránea pero no todo lo que debiéramos ser, se sigue consumiendo grandes cantidades de carnes rojas y cada vez menos verduras y frutas». Precisa también que su estudio no trata de desplazar a los tratamientos de prevención del ictus, «es un extra que va a ayudar a disminuir riesgo pero no va a sustituir a los tratamientos que tengan los pacientes».

Reflexiona esta doctora además sobre la presión de la industria alimentaria. «Lo que aportamos con la salicornia son las cantidades de antioxidantes recomendadas que deberíamos estar consumiendo con una dieta sana, pero nadie consume la cantidad necesaria de esos antioxidantes, la idea es suplementar eso».

Antioxidante

El siguiente paso de esta investigación es analizar la respuesta en pacientes con ictus. «Hemos acabado de reclutar a este tipo de pacientes y esperemos que en enero y febrero tengamos los primeros resultados», destaca Soledad Pérez. «Ahora están en su año de seguimientos».

El modelo del hospital Virgen de la Macarena ha logrado fundir la investigación y la asistencia. «No conozco los hospitales de Extremadura, aquí nos ocupamos mucho a la investigación, tenemos dos grandes unidades que son la de la esclerosis múltiple que es de referencia nacional y la de neurología vascular que tiene mucha investigación, tanto a nivel básico como a nivel clínico tenemos cerca de los 200 estudios clínicos en activo, con muchísimos pacientes, tenemos entre 1.000 y 2.000 visitas y está incorporado a la actividad hospitalaria habitual».

Para Soledad Pérez, que combina su trabajo como científica con el de la consulta de Neurología es urgente apostar por la investigación. «Necesitamos tener tiempo para hacerlo, en la mayoría de los hospitales la asistencia es lo único y el que hace investigación lo hace porque le gusta en sus ratos libres, en su casa, en sus tardes...necesitamos un cambio organizativo para que nuestro trabajo no sea solamente ver a un paciente tras otro».

Cree que la inversión por parte de la sanidad pública debería crecer. «No puede ser que toda la investigación y el avance dependa de una industria farmacéutica, el presupuesto que maneja una industria farmacéutica con el que podemos manejar los grupos de investigación con recursos públicos es una diferencia abismal, es complicado, y además, ellos no dejan de ser una industria, una empresa privada, lo que se necesita es que nos den tiempo para investigar».

El estudio, único en el mundo con este producto, la salicornia, se ha presentado a congresos nacionales y europeos. Soledad Pérez considera que un reto importante en el tratamiento del ictus es «informar y formar a los pacientes, que sean conscientes de su enfermedad, cómo medicarse, cómo evitarlo». La edad elevada de los pacientes de ictus es un handicap, y también llegar hasta las zonas rurales.