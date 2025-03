Alertas a la población: Este es el mensaje que podrías recibir en Extremadura a partir del jueves

'Alerta presidencial'. Así comienza el mensaje que enviará en modo prueba en Extremadura la Dirección General de Protección Civil a partir del próximo jueves, ... 27 de octubre. La emisión de estos mensajes han comenzado este lunes 24 de octubre en varias comunidades autónomas para probar el nuevo sistema de alertas a la población 'ES-Alert'. El objetivo de estos avisos que llegarán directamente al teléfono móvil de los ciudadanos será avisarles de que están afectados por una posible emergencia o catástrofe. Las emisiones de mensajes han sido puestas en marcha por el Ministerio de Interior de forma paulatina en las comunidades autónomas durarán hasta el 16 de noviembre.

De esta forma, los ciudadanos no deben asustarse por estos pitidos, puesto que se trata de una prueba dentro del calendario de testeo en algunos teléfonos móviles. El pitido de prueba consistirá en un mensaje que anunciará que se trata de una prueba y en el que avisará al ciudadano de que no tiene que hacer nada en particular. La prueba busca asegurar que los sistemas funcionan adecuadamente antes de su puesta en marcha.

De todas formas, el mensaje que se recibirá deja claro que es un ensayo, ya que, como se puede ver en la imagen que acompaña esta información, aparece en mayúsculas hasta diez veces la palabra 'prueba'.

Tecnología ES-Alert

La tecnología ES-Alert, conocido como el sistema 112 inverso, se integra en la Red de Alerta Nacional y permite a las autoridades de Protección Civil enviar mensajes de alerta generalizados e inmediatos a los teléfonos móviles localizados en un área afectada por una emergencia o catástrofe. El despliegue forma parte de las medidas incluidas en el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras digitales y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El sistema fue desplegado el 21 de junio fruto de la colaboración entre los Ministerios del Interior y de Asuntos Económicos y Transformación Digital y está financiado por los fondos de recuperación europeos.

Comienzo de las pruebas

En concreto, las pruebas comenzarán el día 24 de octubre en las comunidades autónomas de Cantabria, Andalucía y Asturias; seguirán el 27 de octubre en Extremadura, Comunidad Valenciana y Galicia; el 2 de noviembre se desarrollarán en Murcia, Baleares, Madrid, Aragón, Navarra y Cataluña; el 10 de noviembre se efectuarán en País Vasco, Castilla y León, Canarias y Ceuta y concluirán el 16 de noviembre en Castilla-La Mancha, La Rioja y Melilla.