Alertan de una nueva estafa a través de un falso SMS de MRW La empresa de paquetería ha indicado que no se deben pagar unos supuestos gastos de envío

redacción Lunes, 10 de enero 2022, 09:52 Comenta Compartir

La Unión de Consumidores de Extremadura ha alertado en su último boletín informtavio de una nueva estafa en la que se ha visto afectada la empresa de paquetería MRW. EL engaño se hace a través de un falso SMS. La propia MRW ha informado que está sufriendo estos días una campaña para intentar suplantar su identidad.

Decenas de usuarios han explicado en redes sociales que están recibiendo SMS haciéndose pasar por la empresa de paquetería donde se envía un localizador de envío y un enlace que redirige a una página falsa que intenta que paguemos unos supuestos gastos de envío del paquete enviado.

Muchos no caerían en esta trampa, si no fuera porque en ese mensaje aparece tanto el nombre de la empresa, como el localizador de envío real y el nombre de la tienda donde hemos adquirido el producto. MRW explica que si hemos recibido un SMS indicando que debemos abonar unos gastos de envío, no lo hagamos.

Actualmente la página falsa de 'envios-mrw.com' ya no está disponible, pero no se descarta que la campaña de SMS fake continúe con otra dirección similar. Esta página fraudulenta tiene un diseño muy parecido al de la original de MRW y tras mostrarnos datos de nuestro envío, nos deriva a una web de pagos donde añadir la tarjeta bancaria para hacer un supuesto pago de 0,99 euros para los falsos gastos de envío.

Temas

Estafas

Internet

Phishing