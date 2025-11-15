La alerta de «riesgo importante» por lluvia y viento se extienden hasta este sábado en Extremadura

Tania Agúndez Badajoz Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:41

Extremadura estará este sábado otra vez muy pendiente del cielo. Las lluvias intensas y persistentes así como el fuerte viento continuarán marcando el ambiente, dejando un tiempo desapacible a nivel general. Los cielos amanecerán cubiertos, con precipitaciones persistentes en el norte y dispersas en el resto de la región. Esas lluvias irán intensificándose generalizándose en las horas centrales del día. Podrán ir ocasionalmente acompañadas de tormenta. Al final de la jornada irán remitiendo las precipitaciones.

El causante de esta situación será un río de humedad atmosférico, que se une a otro frente para dejar más lluvia en Extremadura.

El foco principal de precipitaciones estará de nuevo en el norte de la comunidad extremeña, que tiene un día más activo el aviso naranja por lluvias, que indica «peligro importante» por lluvias perseverantes y posibles acumulaciones de agua. En concreto, el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta de nivel naranja por lluvias en la zona norte de la provincia de Cáceres desde las 10 horas hasta las 20 horas, periodo de tiempo durante el que se podría alcanzar una precipitación acumulada de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Durante el resto de la jornada, entre las 20 horas y media noche, ese área estará bajo la alerta amarilla por posibles acumulaciones de 40 litros en 12 horas.

La alerta por lluvias, también en nivel amarillo, permanecerá activa en el sur de la provincia de Badajoz, el Tajo y el Alagón, la Meseta Cacereña, Villuercas y Montánchez, así como las Vegas del Guadiana, desde el sábado a las 10 horas hasta las 20 horas, periodo durante el que este fenómeno meteorológico adverso podría dejar una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora, y de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

El fuerte aire también será protagonista un día más en la región. El norte de Cáceres, las Vegas del Guadiana, Barros y Serena, el sur de Badajoz, La Siberia extremeña, así como Villuercas y Montánchez, permanecerán en alerta amarilla por vientos, que podrían alcanzar rachas de 70 kilómetros por hora, desde las 10 hasta las 20 horas del sábado.

En cuanto a las temperaturas, según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros empezarán a bajar y el mercurio se moverá entre los 12 y 21 grados en la provincia de Badajoz y los 11 y 16 en la provincia de Cáceres.

El domingo seguirán predominando los cielos nubosos y conrinuarán las precipitaciones generalizadas, que pueden ser persistentes en zonas de montaña del norte. Los termómetros se mantendrán prácticamente sin cambios.

Más lluvias para la semana que viene

El comienzo de la semana estará pasado por agua en Extremadura. Para el lunes predominarán de nuevo los cielos nubosos, con probables lluvias y chubascos, sobre todo en zonas de montaña. Esa jornada sí se notará un descenso de las temperaturas.

Está previsto que el martes ya no llueva en la región. Sin embargo, empezará un descenso térmico que será más destacado el miércoles.

Una masa de aire polar o ártica irrumpirá la próxima semana en la Península Ibérica, dejando un ambiente más invernal. Esta depresión está asociada a una profunda vaguada que se ha descolgado en el Atlántico y que se irá desplazando hacia el este, afectando al interior de España, según el modelo europeo.

Los valores empezarán a desplomarse. Se esperan heladas débiles y dispersas en zonas de montaña del norte extremeño para el martes. El miércoles la caída de los termómetros será mayor y las mínimas bajarán hasta los 3 grados. El frío comenzará a imponerse.

Recomendaciones

Como ya es habitual, ante episodios de fuertes lluvias e intensas rachas de aire, desde el Centro 112 recomiendan a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento de su Ayuntamiento para que revisen y presten especial atención a sumideros, socavones, andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo en su caso el acceso a aquellas zonas que puedan presentar un riesgo.

A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la mayor precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos.

En cuanto al viento se recomienda guardar objetos que puedan ser desplazados, como toldos, tiestos, etc. Evitar protegerse en muros, tapias o árboles. En caso de tener que circular por carreteras, hacerlo prestando atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen, y al pasar por túneles o viaductos. En caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.