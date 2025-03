Alerta naranja en varias zonas de Badajoz este viernes y mañana en Cáceres

redacción Viernes, 22 de julio 2022, 10:42 | Actualizado 16:55h. Comenta Compartir

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará a partir de las 13.00 horas de este viernes la alerta de nivel naranja en las Vegas del Guadiana, La Siberia extremeña, Barros y Serena, en la provincia de Badajoz, y mañana sábado, además, en las zonas Sur de Badajoz y Tajo y Alagón de Cáceres, por temperaturas de 40 grados.

El aviso permanecerá activo desde las 13.00 hasta las 21.00 horas.

Desde el 112 se recomienda a las distintas alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.

A la ciudadanía en general se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados, evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas.

Además de reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados, usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.

En los hogares se recomienda utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.

También se sugiere prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación, y en caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.

Riesgo de incendios

Y con el fuerte calor llegan también los avisos por peligro de incendios. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de que este jueves gran parte de Extremadura estará riesgo extremo de incendios forestales, el máximo grado de peligro. Solo habrá algunas zonas salpicadas por la región con el riesgo muy alto activado. La Agencia ofrece los niveles de riesgo de incendios forestales a partir de datos meteorológicos y de modelos numéricos de predicción del tiempo.

Cabe recordar que las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales. Se recomienda avisar «inmediatamente» al 112 si se descubre un fuego en su inicio.

Para prevenir estos incendios, se aconseja prestar atención a las normas de cada comunidad autónoma; no arrojar cigarrillos, basuras y vidrio; no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos; acampar solo en zonas autorizadas; no penetrar en el bosque o monte si hay un incendio; y atender a las indicaciones de las autoridades competentes en caso de emergencia.