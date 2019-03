La alergia al polen de las cupresáceas, árboles que incluyen a los cipreses, se dispara en Extremadura Esta alergia ha aumentado «por cinco e incluso por diez veces» respecto al año pasado en Extremadura EFE Miércoles, 27 marzo 2019, 14:24

La alergia al polen de las cupresáceas, una familia arbórea que incluye a los cipreses, se ha disparado este año en Extremadura ya que cada vez hay más ejemplares plantados de estas especies.

Así lo ha indicado la presidenta de la Sociedad de Alergolía e Inmunología Clínica de Extremadura, María Isabel Alvarado, a pregunta de los periodistas, en una rueda de prensa para presentar la reunión anual de este colectivo.

En Extremadura ha pasado «algo distinto» este año porque cada vez hay más árboles ornamentales plantados y más especies polínicas, ha advertido.

Lo que no pasaba antes en Extremadura y sí mucho en madrid, la alergia al polen de las cupresáceas -cipreses y arizónicas, entre otras especies-, está comenzando a pasar aquí, según Alvarado.

Según esta experta, esta alergia ha aumentado «por cinco e incluso por diez veces» respecto al año pasado en Extremadura.

Estos árboles suelen polinizar de enero a marzo; no es que se haya adelantado la primavera, ha precisado, sino que el que está sensibilizado a este polen lo ha notado más.

Alvarado ha señalado que con más temperatura aumenta y se mantiene más en el tiempo, lo que ha pasado este invierno.

Ha habido un pico bastante importante de cupresáceas al final de febrero y ahora se esta produciendo la alergia al platanero que está en muchas calles de Extremadura, ha apuntado.

Por otro lado, la alergia al polen de las gramíneas será moderada intensa en Extremadura en primavera, aunque dependerá finalmente de la lluvia.

Por lo que ha llovido en otoño, en mayo se esperan «unos picos de grano intensos, por encima de 6.000, tanto en Cáceres como en Badajoz», ha adelantado.

En líneas generales, ha resaltado que el aumento de la temperatura por el cambio climático incrementa el tiempo de las especies polínicas en el ambiente.

Si antes era de marzo a mayo, ahora se prolonga de enero a julio, ha precisado.

También influyen los contaminantes, ya que los granos de polen son más agresivos, y ello la alergia es peor en zonas urbanas, según Alvarado.

Ante síntomas de rinoconjuntivitis o axifia, hay que acudir al médico para ser diagnosticado, ha aconsejado.

Además de seguir el tratamiento médico y no automedicarse, ha abogado por usar mascarillas homologadas, no salir a correr ni a primera ni a última hora del día, al igual que al proceder a ventilar la casa, usar gafas, no tender la ropa fuera o usar purificadores de aire.