Alegato del churro

UNA tarde de invierno de hace ahora poco más de cien años una magdalena cambió la vida de un novelista fracasado. El milagro sobrevino cuando Marcel Proust, que así se llamaba el mozo, se llevó a la boca una cucharilla de té donde previamente había empapado un trocito de magdalena y de improviso fue asaltado por tal multitud de recuerdos que le resultaron indiferentes las vicisitudes de la vida, inofensivos sus desastres e ilusoria su brevedad. El arrebato místico le dio para publicar siete volúmenes en los que básicamente filosofaba sobre zarandajas de su infancia, con las que, mire usted por dónde, consiguió granjearse la fama y el dinero que tanto ansiaba, porque, con todo merecimiento, 'En busca del tiempo perdido' pasó a convertirse en una de las obras cumbre de la literatura universal. Gracias a una magdalena.

Desde entonces, no son pocos los escritores que, entre bocado y bocado a una lánguida y esponjosa magdalena, marchitan la existencia buscando la inspiración que los eleve al Parnaso de los ilustres. Ese sí que es un tiempo perdido, ya se lo digo yo, porque cada persona es un mundo y todos ellos harían mejor en apencar con un atracón de churros como Dios manda, ya que precisamente en el límite del empacho, zozobra e indisposición que conlleva una buena panzada de churros, se halla la verdadera pulsión creadora, así como el nirvana virtuoso y castizo que todo autor que se precie debe experimentar al menos una vez en la vida.

Y es que sin duda alguna el churro encierra la esencia vital del universo. En derredor del cucurucho grasiento en el que por lo común se hospeda, se han apalabrado grandes negocios y se han arruinado imperios bursátiles. Se ha amado y se ha traicionado. Conozco parejas que, tomando como testigos media docena de churros, se comprometieron compartiendo los extremos de sus mullidas formas en un beso dulce e imperecedero, y también a otras que, en un descuido, mancillaron el tálamo conyugal y acabaron clavándoselos por la espalda como afilados y sangrientos puñales.

El churro, y no la magdalena, ilumina los desayunos y alegra las meriendas. En invierno y en verano el churro inunda nuestras vidas. Desborda las playas del sobaco, de Isla Canela a Matalascañas, en toda la línea de costa que discurre por Isla Cristina, La Antilla, El Rompido, Punta Umbría o Mazagón, donde extremeños de toda clase y condición, recién levantados y en chancletas, piden su racioncita al peso: deme tres euros de masa y dos de papas. En mi pueblo les decimos jeringos, aunque también porras, y después de una noche de feria no hay quien consiga conciliar el sueño sin el regusto de un buen churro en el buche. En realidad da igual como se llame, porque ya sea gordo o fino, mojado en chocolate o café, el churro, y no la magdalena, además de ser un manjar exquisito, evoca la verdadera esencia de la vida, pues verdaderamente la felicidad está en los pequeños detalles.