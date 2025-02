Alcaldes del PP respaldan a Salud y consignan sin problema los fondos para la ayuda a domicilio

La continuidad del servicio de ayuda a domicilio en 25 localidades de la región sigue en el aire, según el presidente de la Federación de municipios y provincias de Extremadura (Fempex), «porque continuamos sin un documento con validez jurídica que nos permita la consignación presupuestaria».

Frente a lo manifestado por la Consejería de Salud, que garantiza que los fondos para esta prestación de la ley de dependencia están asegurados, Manuel José González Andrade insiste en que los ayuntamientos, para seguir con el servicio, «necesitamos un documento oficial que no tenemos a día de hoy».

Para el presidente de la Fempex, tanto el borrador del programa de colaboración económica municipal enviado por correo electrónico a trabajadoras sociales de los pueblos como la posterior carta a los alcaldes, que fue remitida el pasado 20 de diciembre y firmada por la gerente del Sepad, son insuficientes.

«Lo único que tenemos a 12 de enero es esa carta de buena voluntad, ni más ni menos, y que no sirve para la generación de crédito en nuestros presupuestos». Por eso, ha dicho también González Andrade, «si en los próximos días no tenemos ese documento con validez jurídica, dejaremos de prestar el servicio a 31 de enero».

Los acuerdos de 2023 entre los 25 ayuntamientos acogidos a esta fórmula de financiación y el Sepad concluyeron el pasado 31 de diciembre. Dos de ellos, Guareña y Villanueva del Fresno, han optado por suspender de momento la ayuda a domicilio desde el pasado 1 de enero «ante la falta de un compromiso oficial por parte del Sepad», en palabras del alcalde de Guareña, y el resto de ayuntamientos lo continúan prestando este mes con recursos propios. «Pero si no llega el compromiso, lo dejaremos también», ha reiterado el presidente de la Federación de municipios y provincias de Extremadura.

«Exigimos a María Guardiola una solución inmediata para resolver esta situación, porque la incertidumbre sigue existiendo, que convoque a los grupos de trabajo de la Fempex y recupere el diálogo que ha roto con esta entidad». También, «si tiene autoridad moral para pedir a alguien que no mienta, que se lo pida a su consejera de Salud», ha reclamado González Andrade a la presidenta de la Junta, «porque el programa operativo no ha sido aprobado por el Cople como ha dicho Sara García Espada en sede parlamentaria», y que repruebe a la gerente del Sepad, Estrella Martínez, «por sus acusaciones gravísimas» contra los alcaldes de Guareña y Villanueva del Fresno, de los que dijo que han hecho «dejación de funciones» por haber suprimido el servicio de ayuda a domicilio a los dependientes de sus localidades.

Estas críticas y peticiones llegan después de que tanto la gerente del Sepad como la consejera de Salud hayan garantizado que los fondos para mantener el servicio de ayuda a domicilio en 25 localidades están en los presupuestos y que todos los alcaldes afectados han sido informados en tiempo y forma de la cuantía que les corresponde.

A través de cartas, han aclarado fuentes de Salud, similares a las que enviaba hasta el momento el gerente del Sepad en el anterior Gobierno socialista, José Vicente Granado. Escritos dirigidos al alcalde de cada una de las poblaciones en los que se detalla la cuantía asignada al programa de ayuda a domicilio.

Un documento, a juicio de Estrella Martínez, con validez suficiente para que los ayuntamientos puedan consignar los fondos en sus presupuestos, y mantener de este modo sin cambios el servicio que vienen ofreciendo, y motivo por el que ha criticado que «se haya generado alarma a usuarios, familias y trabajadoras, porque el servicio no está en el aire en la región».

Desencuentro en la Fempex

Lo opinan así también alcaldes de las localidades afectadas que no son del PSOE. Aunque Manuel José González Andrade aseguró este viernes, en su comparecencia en la sede de la Fempex, que hablaba en nombre de todos los alcaldes, sin distinción de signos políticos, lo cierto es que no todos los alcaldes afectados comparten su posicionamiento.

«Con la comunicación firmada por Estrella Martínez, como ha dicho la propia gerente del Sepad, no hemos tenido problema alguno con el interventor», afirma Javier Cienfuegos, alcalde de Montijo. «Hemos hecho la consignación presupuestaria sin ningún problema y hemos continuado con el servicio como veníamos haciéndolo». En el caso de Montijo, detalla Cienfuegos, «con los 337.000 euros que nos van a conceder para atender a 215 usuarios».

«Hemos recibido la misma cuantía que el año pasado, un poco más de hecho, y hemos recibido para poder contar con los fondos la misma comunicación que el año pasado», señala Alfredo Aguilera, alcalde independiente de Malpartida de Cáceres. «El interventor no ha puesto reparo alguno a consignar esos fondos como transferencias corrientes», añade.

Alfredo Aguilera lamenta, por eso, «que se esté haciendo política con un tema sensible, generando incertidumbre en usuarios vulnerables, cuando no hay problema alguno». Desde su punto de vista, «el presidente de la Fempex está para defender a los alcaldes, no para hacer política en favor del PSOE, que es lo que está haciendo con este asunto».